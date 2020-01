LIVE Federer-Millman, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’australiano sogna il colpaccio contro Re Roger

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e John Millman, valevole per il terzo turno degli Australian Open 2020. La sfida avrà luogo presso la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita in programma per la sessione notturna odierna sul campo centrale di Melbourne.

Il campione svizzero è sembrato in gran forma nei due match giocati nel primo Slam della stagione lasciando solo le briciole agli avversari. Nella partita contro l’australiano Johnson ha trionfato in meno di un’ora e mezza con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, nella seconda, contro il serbo Krajinovic ha vinto 6-1 6-4 6-1. Va da sé che nella sfida contro il numero quarantesette del ranking mondiale parte decisamente favorito. Nei tre precedenti Federer ha avuto la meglio in due occasioni, l’unica sconfitta risale agli US Open del 2018. Millman ha faticato nel match d’esordio agli Australian Open contro Humbert vincendo 3-1, decisamente meno complicato l’impegno con Hurkacz contro il quale ha vinto 6-4 7-5 7-6(4). Il feeling tra il numero tre del ranking e i campi di Melbourne è molto stretto, qui ha trionfato per ben sei volte in carriera.

Il match tra Roger Federer e John Millman inizierà non prima delle ore 11 come primo match della sessione serale della Rod Laver Arena. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS