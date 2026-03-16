La nuova missione di Jannik Sinner: il back to back Indian Wells-Miami manca dal 2017!

E ora Miami. Jannik Sinner è riuscito a spingersi dove prima non era arrivato: conquistare il titolo al Masters 1000 di Indian Wells e completare, prima dei 25 anni, la collezione dei Big Titles sul cemento — Australian Open, US Open, ATP Finals, Indian Wells, Miami, Shanghai, Parigi e Toronto — tutti entrati nella sua bacheca. Un risultato che, anche alla luce dell’età, lascia senza fiato.

Archiviato il trionfo in California, lo sguardo si sposta ora sul Masters 1000 in Florida. Un torneo particolarmente gradito al pusterese, capace di raggiungere la finale in tre occasioni (2021, 2023, 2024) e di dominare, due anni fa, l’atto conclusivo contro il bulgaro Grigor Dimitrov. L’obiettivo è chiaro: piantare la propria bandierina sul cosiddetto “Sunshine Double”, ovvero la doppietta Indian Wells–Miami.

Quanti sono stati i giocatori capaci di completare questa impresa nello stesso anno solare? In sette ci sono riusciti. Il primo a centrare il target fu, nel 1991, l’americano Jim Courier. Poi gli statunitensi Michael Chang (1992), oggi coach di Learner Tien, e Pete Sampras (1994); il cileno Marcelo Ríos (1998); l’altro americano Andre Agassi (2001); lo svizzero Roger Federer (2005, 2006, 2017); e il serbo Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016).

Proprio Djokovic, che quest’anno non sarà al via in Florida, detiene il record assoluto con quattro doppiette, di cui tre consecutive. Federer, come Nole, è stato l’unico a imporsi più volte nei due tornei nella stessa stagione ed è anche l’ultimo, in ordine cronologico, a esserci riuscito.

Straordinario, in tal senso, il 2017 del fuoriclasse svizzero. Dopo il trionfo agli Australian Open, Federer mise in fila prestazioni sublimi: a farne le spese, nelle finali di Indian Wells e Miami, furono prima il connazionale Stan Wawrinka e poi lo spagnolo Rafael Nadal, superato con un netto 6-3 6-4. Resta da vedere se Sinner saprà ripercorrere quelle orme, consapevole delle difficoltà ma forte di un tennis che potrebbe adattarsi perfettamente alla superficie veloce della Florida.