Jannik Sinner insegue il Sunshine Double: che cos’è e chi l’ha realizzato in passato. L’ultimo fu Federer

Jannik Sinner è a due partite all’impresa di pochissimi: vincere i due Masters 1000 (ex Masters Series o altre definizioni equivalenti) che si disputano a marzo negli USA. Indian Wells prima, Miami poi: questo è il Sunshine Double. Impresa non certo facile perché si tratta di due 1000 di fila, con logiche fino a pochi anni fa particolari e, invece, ora copiate da un po’ tutti gli altri tornei di questa categoria (eccetto Montecarlo e Parigi indoor).

Questo tipo di impresa è configurabile da un anno preciso della storia del tennis: il 1985. Fu allora, infatti, che il Miami Open venne inaugurato. In realtà, la data esatta sarebbe il 1987, ma viene data continuità a due eventi che si tennero nel 1985 a Delray Beach e nel 1986 a Boca West prima di trasferirsi definitivamente. E la zona era ben nota anche con un altro nome: Key Biscayne, quando non addirittura con il nome dello sponsor che più di tutti ha dato fama all’open, vale a dire la Lipton. Nel frattempo Indian Wells aveva già preso in mano un certo tipo di aura, ma non aveva ancora espanso il proprio tabellone a 7 turni (e 96 giocatori). Lo fece solo nel 2004, anno in cui si iniziò per davvero a usare colloquialmente l’espressione Sunshine Double per indicare l’accoppiata di tornei.

Tutto ciò premesso, l’ultimo a realizzare la doppietta è stato anche l’ultimo a metterla a segno quando era in uso l’impianto di Crandon Park, che dal 2018 è stato dismesso dal tennis a causa della causa tra torneo e residenti locali che hanno impedito una necessaria espansione (il che ha portato al trasferimento all’Hard Rock Stadium nel 2019). Era il 2017: Roger Federer aveva appena vinto gli Australian Open e, quell’anno, a Indian Wells, nessuno poté fermarlo. Non Nadal agli ottavi, che fu travolto, e non Wawrinka in finale. A Miami, invece, il campione svizzero ebbe le sue difficoltà contro Berdych e (soprattutto) Kyrgios, ma alla fine sconfisse Nadal in finale.

Il primo a riuscirci in campo maschile fu Jim Courier, che nel 1991 (uno degli anni migliori della sua carriera), con gli scalpi di Agassi e (soprattutto) Guy Forget in una finale tra le più dure e belle di sempre conquistò Indian Wells, per poi ripetersi a Miami, stavolta in rimonta su David Wheaton. L’anno dopo toccò a Michael Chang, che soprattutto a Miami ebbe un tabellone complesso in cui batté Sampras nei quarti e Courier in semifinale prima dell’argentino Alberto Mancini in finale. Nel 1994 ci riuscì Pete Sampras, autore quell’anno di un’annata tra le sue più leggendarie. Epica la rimonta contro Petr Korda in finale a Mami, epica anche la finale di Miami: Pistol Pete aveva un virus intestinale, Agassi acconsentì a un ritardo di 50 minuti, poi fu 5-7 6-3 6-3.

Nel 1998 toccò a qualcuno che uno Slam non l’ha mai vinto, ma il numero 1 l’ha visto: Marcelo Rios, cileno genio e sregolatezza che nelle due finali arrivò a battere prima Greg Rusedski e poi Agassi. Proprio Andre, nel 2001, alla fine ce la fece: batté prima Sampras a Indian Wells e poi Jan-Michael Gambill, promessa mai mantenuta del tennis americano, a Miami nelle rispettive finali. Poi, tra gli uomini, solo Federer e Djokovic. Roger ci è riuscito tre volte (2005, 2006 e 2017, nelle prime due occasioni dominando la concorrenza), Novak quattro (2011, 2014, 2015 e 2016, cioè quattro anni tra i più convincenti e importanti della carriera). Per Djokovic particolarmente importante il 2011, con un successo su Federer e due su Nadal in finale, ma anche 2014 e 2015 con due finali ancora su Federer a Indian Wells.

Tra le donne, invece, ce l’hanno fatta in quattro. Steffi Graf fu la prima nel 1994, poi si ripeté nel 1996 in anni in cui era sostanzialmente la dominatrice assoluta, anche se non totalmente nel modo in cui avrebbe voluto da metà 1993 in poi. Nel 2005 la seconda fu Kim Clijsters: la belga non era neppure testa di serie a Indian Wells, ma infilò una corsa straordinaria in uno dei tabelloni più difficili di sempre da vincitrice per chiudere contro Lindsay Davenport. Non contenta, ne infilò uno ancora più duro a Miami in cui le avversarie battute, anzi spesso travolte, dagli ottavi erano Myskina, Dementieva, Mauresmo e Sharapova. Nel 2016 toccò a Victoria Azarenka: la bielorussa impedì a Serena Williams di vincere a Indian Wells al ritorno dopo 15 anni (e la frattura dovuta a vicende ben al di là dello sport in quanto tale), quindi a Miami trovò Svetlana Kuznetsova e alla russa diede un secco 6-3 6-2. Infine, nel 2022, Iga Swiatek: la polacca, nel migliore anno della sua carriera, a Indian Wells batté la greca Maria Sakkari nell’ultimo atto e a Miami si ripeté a danno della giapponese Naomi Osaka.