LIVE Berrettini-Sandgren 6-7, 4-6, 6-4, 6-2, 5-7 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro viene eliminato dall’americano al termine di una lunga battaglia

7-6, 6-4, 4-6, 2-6, 7-5: GIOCO, PARTITA, INCONTRO PER SANDGREN CHE MOSTRA I MUSCOLI! L’americano si è portato a casa un match dove ha dimostrato più solidità rispetto a un Berettini non capace di accendersi nei momenti importanti dell’ultimo set.

40-0 Scappa la risposta a Berrettini: tre match point per l’americano.

30-0 All’attacco lo statunitense, con una volèe che chiude i conti a rete.

15-0 Primo punto del dodicesimo gioco a favore dell’americano, che torna al servizio.

6-5 Sandgren: questo vuol dire che arriva il break a favore dell’americano, il quale ora potrà servire per il match!

30-40 Break point conquistato dallo statunitense con un passante di rovescio su cui Berrettini può solo provare a intercettare la pallina, senza costrutto.

30-30 Ancora una volta: servizio e dritto.

15-30 Errore dell’azzurro in fase di manovra nel rally. Situazione di pericolo per lui.

15-15 Gran prima di Berrettini, che va a segno col servizio.

0-15 Rapido Sandgren nel mulinare le gambe in avanti e prendersi un quindici importante a rete.

5-5 Fuori giri dell’azzurro: è parità a quota 5 in questo quinto e decisivo set.

40-0 Berrettini non riesce a recuperare la posizione su un dritto profondo del rivale. Tre palle per il game.

30-0 Lo statunitense non dà scampo un’altra volta.

15-0 Servizio vincente di Sandgren.

5-4 Risposta storta di Sandgren, che apre la strada al game vinto da Berrettini.

40-30 Scappa il dritto all’italiano, che riporta sotto il rivale.

40-15 Accelerazione in cross del romano, che si procura due palle del nuovo vantaggio.

30-15 Con la prima si apre il campo, con il dritto punisce: Berrettini è on fire.

15-15 Risposta fortunata per Sandgren: Berrettini ci prova, ma senza esito.

15-0 Servizio e dritto di Berrettini che torna a macinare punti sul suo servizio.

4-4 Si salva e urla di gioia Sandgren, che pareggia in maniera insperata il conto di questo quinto set.

A-40 Tremendo scambio fra i due contendenti: se lo aggiudica Sandgren che getta il cuore oltre l’ostacolo costringendo l’azzurro all’errore.

40-40 Servizio esterno imprendibile per Berrettini, che può solo allungare la racchetta.

30-40 Col dritto cancella anche la seconda. L’americano non ha perso la calma.

15-40 Sandgren annulla la prima chance.

0-40 Duello a rete vinto dall’azzurro, che ora si procura tre palle break.

0-30 Berrettini si prende il punto di forza.

0-15 Doppio fallo di Sandgren in apertura di ottavo gioco.

4-3 Tiene nuovamente il servizio a zero Berrettini che ora cercherà di fiutare la possibilità di un break che a questo punto sarebbe mortifero per il rivale.

40-0 Fa il tergicristallo Sandgren in questa fase del match, ma le sue energie non sembrano essere quelle di due ore e mezzo fa.

30-0 Risposta errata da parte del tennista d’Oltreoceano.

15-0 Servizio e dritto: lo schema più efficace per l’azzurro.

3-3 Accelerazione di dritto che porta Berrettini a sbagliare, l’americano mostra il pugnetto ed esulta.

40-15 Calo di tensione dell’americano che sbaglia completamente un back di rovescio.

40-0 Ace di Sandgren.

30-0 Prime che equivalgono a punti diretti per il ragazzo del Tennessee.

3-2 Berrettini, che sfrutta anche la risposta sbagliata del suo avversario per andare a sedersi in vantaggio.

40-0 Copione identico sia da destra sia da sinistra.

30-0 Prima efficace per Berrettini.

15-0 Braccio di ferro dal fondo, che alla fine vede lo statunitense andare fuori giri.

2-2 con il marchio di fabbrica dell’ace. Sandgren batte un colpo rimanendo in piena corsa per il match.

40-15 Allunga lo yankee.

30-15 Servizio vincente ora per lui.

15-15 Lo statunitense pareggia i conti.

0-15 Il nastro ferma l’attacco di Sandgren in questo caso.

2-1 Altra accelerazione del romano, che tiene nuovamente il servizio a zero.

40-0 L’azzurro costruisce il punto con un paio di dritti a sventaglio.

30-0 Replica altrettanto velenosa.

15-0 Servizio vincente di Berrettini.

1-1 Con l’ace. L’americano pareggia i conti in un amen.

40-0 Che diventano tre.

30-0 Anche Sandgren non è da meno con il servizio: due traiettorie praticamente imprendibili.

1-0 Servizio e dritto: Berrettini va!

40-0 Nuovo ace.

30-0 Altra super prima.

15-0 Inizia con un ace il quinto set di Berrettini.

6-2 ARRIVA IL PAREGGIO NEL COMPUTO GENERALE DEI SET DA PARTE DI BERRETTINI, CHE RIESCE A REAGIRE PORTANDO LA PARTITA AL QUINTO E DECISIVO SET!

30-40 L’americano annulla il primo.

15-40 Berrettini si procura due set point con un super dritto.

15-30 Qui il romano non ha la forza di intavolare uno scambio.

0-30 Risposta precisa, in mezzo ai piedi del rivale, da parte di Berrettini.

0-15 Errato l’attacco in back di Sandgren.

5-2 Di tutt’altro tenore questa prima, che consente a Berrettini di confermare il break. L’azzurro potrà servire presto per il set.

40-30 Risposta vincente di Sandgren sulla seconda tenera del romano.

40-15 Errore da fondo dell’americano. Due palle per l’allungo.

30-15 Sbaglia lo sventaglio di rovescio l’azzurro: pallina in mezzo alla rete.

30-0 Prima che equivale a un ace.

15-0 Si riparte con un ace, salutato dall’applauso del pubblico.

4-2 Berrettini coglie il break! L’azzurro avrà la chance ora di allungare in questo set.

15-40 Il nastro aiuta Berrettini e penalizza l’attacco del rivale americano dell’azzurro in questo caso. Ma tant’è: due palle break.

15-30 Rovescio lungolinea fuori di pochissimo, come confermato dal “Challenge”, quello di Sandgren.

15-15 L’azzurro prende vantaggio dalla seconda di servizio del rivale causando l’errore dello stesso.

15-0 Prima esterna di Sandgren su cui Berrettini non può fare altro che rispondere con difficoltà.

3-2 Berrettini continua la sua gara di testa nel quarto parziale.

A-40 Cerca la risposta vincente lo statunitense, ma non trova il campo.

40-40 Attacco tenero del tennista tricolore, il rivale lo trafigge.

A-40 Errore dal fondo di Sandgren col rovescio incrociato.

40-40 Doppio fallo di Berrettini: inatteso.

40-30 Volèe perfetta del romano, che si procura una palla per il nuovo vantaggio.

30-30 Parità, servizio e dritto profondo.

15-30 Ottima prima dell’azzurro.

0-30 Attenzione: due giocate perfette dell’americano mettono Berrettini spalle al muro.

2-2 Con una corsa a rete e un passante preciso, Sandgren rimette in piedi ancora le cose.

40-0 Servizio e schiaffo al volo, Berrettini non può nulla.

30-0 Sceneggiatura replicata.

15-0 Prima, al solito, imprendibile dell’americano.

2-1 Prima fortissima di Berrettini che rimette il naso avanti: copione identico al terzo set.

40-15 Punto per Sandgren.

40-0 L’azzurro chiama a rete il rivale facendolo poi pedalare all’indietro con un perfetto pallonetto che porta al punto.

30-0 Pigra la risposta dello statunitense, che finisce in rete.

15-0 Servizio e dritto (incrociato) per Berrettini.

1-1 Prima violentissima dell’americano che ristabilisce la parità in questo avvio di “quarto inning”, per dirla con un termine baseballistico.

40-0 Volèe in giravolta dell’americano: uno dei punti più belli del match e forse anche del torneo, sin qui.

30-0 Due prime che non lasciano scampo a Berrettini, Sandgren torna a fare male col servizio.

1-0 Berrettini non si vuole più fermare: arriva il primo game del quarto set per lui.

40-15 Doppio fallo dell’azzurro.

40-0 Altra ottima prima.

30-0 Ace di Berrettini.

15-0 Aumentano gli sbagli dello statunitense.

6-4 ERRORE DI SANDGREN: IL TERZO SET, CHE RIAPRE I GIOCHI, LO VINCE BERRETTINI CON IL PUNTEGGIO DI 6-4.

30-40 Annullato il primo.

15-40 Ci sono due set point.

15-30 Errore di Sandgren: attenzione, momento importante.

15-15 Risposta vincente di Berrettini sulla seconda del rivale.

15-0 Ricomincia con un ace Sandgren.

5-4 Berrettini, che ora dovrà provare a mettere pressione al rivale riuscendo magari a prendersi il terzo set.

40-0 Perentorio Berrettini, che non si fa influenzare neanche da un nastro colpito da Sandgren.

30-0 Altro errore dello statunitense: pallina in rete.

15-0 Servizio e dritto muovendosi in attacco, l’americano può solo intercettare e spedire fuori.

4-4 Berrettini non trova il passante in questo caso, Sandgren ringrazia e pareggia un’altra volta il conto.

40-30 Servizio e rovescio per l’americano: l’azzurro ci prova in recupero, senza trovare soddisfazione.

30-30 Magistrale palla corta di Berrettini che si carica.

30-15 Sbaglia in questa circostanza l’americano spedendo in rete.

30-0 Solita prima letale di Sandgren.

15-0 Berrettini non riesce a muoversi rapidamente sulla linea di fondo, dritto in recupero che finisce fuori.

4-3 E’ fuori, come confermato dal “Challenge”, la risposta di Sandgren: questo vuol dire che l’azzurro è di nuovo avanti.

A-40 Bombarda Berrettini che ora trova buona profondità nei colpi. Vantaggio per lui.

40-40 Servizio e dritto per la parità.

30-40 Palla break arrivata a seguito di una lettura straordinaria a livello difensivo di Sandgren che poi si prende il punto con il passante di rovescio.

30-30 Servizio e dritto per rimettersi in carreggiata.

15-30 Errore dello statunitense in questo scambio prolungato da fondo, respira il romano.

0-30 Passante in mezzo alle stringhe da parte di Sandgren, che fa male all’azzurro.

0-15 Non inizia al meglio questo settimo game per Berrettini, che sbaglia col rovescio.

3-3 Quando non riesce con la prima, Sandgren varia molto la seconda di servizio per portarsi a casa un altro game.

40-0 Qui Berrettini ci mette del suo su una seconda comunque molto lavorata.

30-0 Il copione si ripete.

15-0 Il martello del Tennessee ricomincia a sfornare prime praticamente ingiocabili.

3-2 Altro ace e nuovo vantaggio nel terzo set per l’italiano.

40-0 Ace del romano.

30-0 Risposta errata dallo statunitense.

15-0 Berrettini vince il braccio di ferro dal fondo mandando fuori giri il rivale.

2-2 Il servizio consegna a Sandgren la parità anche in questo caso.

40-15 Terza prima di servizio clamorosa dell’americano.

30-15 Sceneggiatura identica sia da sinistra che da destra.

15-15 Aggiusta tutto con una prima fortissima.

0-15 Dritto sbaglia da parte di Sandgren.

2-1 Prova a caricarsi Berrettini mettendo a referto un nuovo game.

40-15 Palla corta geniale di Berrettini, su cui il tennista del Tennesse arriva in ritardo.

30-15 Sbaglia la risposta in salto Sandgren che tira un urlaccio.

15-15 Funziona invece il “bottone degli ace”.

0-15 Finisce di poco in corridoio il rovescio incrociato di Berrettini.

1-1 Altro errore del tennista tricolore: conto pareggiato.

40-15 Manca di forza la risposta di Berrettini, che va a cadere in rete.

30-15 Non riesce a chiudere in maniera pulita il suo attacco il romano che sbaglia la voleè.

15-15 Una risposta buona e una errata da parte dell’azzurro.

1-0 Berrettini ottiene questo primo gioco cercando di mettersi alle spalle i primi due set.

40-30 Spaventoso dritto incrociato dello yankee, che spolvera le righe.

40-15 Perfetto nei modi e nei tempi l’attacco alla rete del romano, che chiude con uno smash.

30-15 Non trova il campo col dritto Berrettini.

30-0 Esagera Sandgren in questo caso spendendo fuori.

15-0 Primo punto del terzo set a favore dell’azzurro.

6-4 CON UN ALTRO ACE, SANDGREN SI AGGIUDICA ANCHE IL SECONDO SET: QUESTA VOLTA L’AMERICANO SI IMPONE 6-4. Ora si fa durissima per Berrettini.

40-30 Arriva il set point.

30-30 Deve fare tre o quattro volte il punto, ma alla fine ce la fa Berrettini: l’americano è un felino in difesa.

30-15 Macchina da ace, se ce n’è una, Sandgren.

15-15 Servizio e dritto per aggiustare le cose.

0-15 Il nastro prepara la palla per l’attacco di rovescio a Sandgren, il quale però mette in corridoio.

5-4 Bella la smorzata incrociata con cui il romano si riporta a solo un game di distanza dal rivale, che ora però potrà servire per il secondo set.

40-30 Accelerazione di dritto per Sandgren: Berrettini può solo guardare.

40-15 Risposta aggressiva dell’americano che sorprende il romano.

40-0 Tre chance per accorciare un’altra volta.

30-0 Due punti velocissimi per Berrettini.

5-3 Servizio che porta dividendi e un vantaggio per ora netto nel secondo set: Sandgren a un passo dalla vittoria del secondo parziale.

40-15 Torna a produrre un vincente sul servizio altrui l’azzurro.

40-0 Risposta in rete da parte di Berrettini.

30-0 Ennesimo ace dello statunitense.

15-0 Servizio e dritto per l’americano: non perfetti, ma alla fine efficaci.

4-3 Berrettini torna a “fare il suo” accorciando le distanze.

40-15 Errore di Sandgren col dritto in controbalzo.

30-15 Il copione si ripete.

15-15 Adesso arriva una buona prima per Berrettini, che cerca di aggrapparsi al servizio.

0-15 Scambio che si sviluppa su tutto l’arco del campo e che vede l’americano essere più pimpante e reattivo del romano: in questa fase di gioco, la tenuta psicologica è molto diversa.

4-2 Ci si mette anche il nastro contro l’azzurro, ma Sandgren al momento merita questo vantaggio.

40-15 Berrettini sciupa l’ennesima risposta mandando la pallina direttamente fuori.

30-15 Sbaglia di pochissimo il dritto incrociato lo statunitense.

30-0 Ace di Sandgren.

15-0 Servizio e dritto: l’americano non si fa pregare in campo aperto.

3-2 Sandgren: arriva meritatamente il break per un americano che oggi sembra essere molto solido.

15-40 Ci sono due palle break. Berrettini sembra poco lucido.

15-30 Risposta senza paura di Sandgren che causa lo sbaglio dell’italiano.

15-15 Qui invece è praticamente perfetto il dritto aperto del romano.

0-15 Si apre con un errore il quinto gioco del secondo set, in cui a servire c’è Berrettini.

2-2 Si salva Sandgren, che tiene ancora una volta il servizio.

A-40 Vantaggio Sandgren, grazie a una bella prima.

40-40 Il nastro questa volta ferma il dritto d’attacco dell’americano. I game si stanno allungando.

A-40 Passante vincente dello statunitense che questa volta dimostra di saper “remare” con abilità.

40-40 Ingiocabile, causa ace di Sandgren.

30-40 Berrettini fa muovere il rivale provocandone l’errore: palla break.

30-30 Errore grossolano col dritto a incrociare da parte dello yankee.

30-15 Ace dello statunitense.

15-15 Abbondante il mezzo chop dell’americano, che si spegne in “out”.

15-0 Inizia a martellare Sandgren anche in questo game.

2-1 Con grande fatica, ma rimanendo concentrato nonostante tutto, Berrettini riesce a vincere un game complicato.

A-40 Ennesima ottima prima dell’azzurro.

40-40 Servizio e dritto: Sandgren spedisce il tentativo di risposta in rete.

40-A Altro errore, altra palla break.

40-40 Si salva con la prima.

40-A Doppio fallo di Berrettini: in netta difficoltà. Palla break.

40-40 Palla fuori sull’attacco del romano: parità.

A-40 Palla corta e poi volèe in campo aperto per l’azzurro, il quale si prende il punto.

40-40 Altra stecca “fuoricampo” di Berrettini.

40-30 Torna a funzionare lo schema “Servizio e dritto”, questa volta anche in controtempo.

30-30 Sbaglia col rovescio il tennista tricolore, che sembra non riuscire pienamente a carburare.

30-15 Torna subito avanti il romano.

15-15 Nastro fortunato per l’americano: punto risolto in maniera inattesa. Sandgren si scusa.

15-0 Servizio e dritto per Berrettini.

1-1 Fa il suo l’americano, che ora sembra anche galvanizzato dalla vittoria del primo set.

40-15 Battaglia a rete vinta dall’americano, che passa con un colpo al volo.

30-15 Ottima prima di Sandgren.

15-15 Qui invece il romano sbaglia.

0-15 Aggressivo l’azzurro in questo turno alla risposta.

1-0 Berrettini, che quindi riparte in questo secondo set.

40-0 Altra buona prima che porta il quindici.

30-0 Ace di Berrettini.

15-0 Ottima lettura di Berrettini che chiama l’avversario a rete passandolo poi con una volèe incrociata.

SANDGREN VINCE IL TIE-BREAK PER 9-7 AGGIUDICANDOSI UN PRIMO SET DURATO 50′!

8-7 Sandgren, che ora potrà giocarsi la chance di vincere il primo set sul suo servizio.

7-7 Serve & volley anche per Berrettini nel momento del bisogno: funziona.

7-6 Perde la misura Berrettini: set-point per l’americano, sul servizio dell’azzurro.

6-6 Serve & Volley per Sandgren che si salva. Ora si cambia campo.

6-5 Berrettini si procura un set-point al termine di uno scambio molto teso dove si è vista più paura che coraggio da entrambe le parti.

5-5 Da passante a passante, questa volta è l’americano a sfoderare il colpo perfetto prendendosi il punto.

5-4 Doppio fallo di Sandgren: situazione capovolta. Ci sono due servizi per Berrettini.

4-4 Passante fortissimo dell’azzurro, che si riprende il mini-break dal rivale.

4-3 Si apre il campo per il dritto vincente Berrettini, che ora deve provare a ricucire lo strappo.

4-2 Sandgren strappa il mini-break grazie a una tenuta difensiva che manda fuori giri l’azzurro.

3-2 Ace anche di Sandgren.

2-2 Praticamente ingiocabili i servizi sin qui.

2-1 Altro ace in sequenza.

1-1 Ace di Berrettini.

1-0 Sandgren sul suo servizio: stecca dell’azzurro.

6-6 Si va al tiebreak, Berrettini tiene il servizio a zero.

40-0 Altra prima di servizio quasi impossibile per lo statunitense.

30-0 Arriva l’ace.

15-0 Bel colpo d’approccio in back di Berrettini, su cui il rivale non riesce a rispondere in campo.

6-5 Ace di Sandgren, che si garantisce il tie-break.

40-0 Errore di Berrettini nel tentativo di effettuare un pallonetto.

30-0 Copione che si ripete.

15-0 Prima sulla riga dello yankee, l’azzurro deve soltanto incassare.

5-5 Pur con qualche patema, Berrettini pareggia le cose in questo primo set combattutissimo.

A-40 Seconda lavoratissima da parte del tennista tricolore, che si porta in vantaggio nel conto del game.

40-40 Risposta vincente di Sandgren.

A-40 Ace di Berrettini.

40-40 Risposta e rovescio incrociato: lo schema vincente di Sandgren che si porta a due punti dal primo set.

40-30 Stecca pazzesca del romano, pallina in tribuna.

40-15 Prima fortissima dell’azzurro.

30-15 Braccio di ferro da fondo campo risolto poi da Berrettini venendo avanti e chiudendo con una bella volèe di rovescio.

15-15 Funziona in questo caso invece il dritto per attaccare: Sandgren non può nulla.

0-15 E’ fuori il dritto incrociato di Berrettini, come conferma il “Challenge”.

5-4 Altro ace per Sandgren, che ora potrà mettere tutta la pressione addosso all’azzurro, il quale – dal canto suo – dovrà servire per allungare il primo set.

40-15 Ace dello statunitense.

30-15 Prima che porta dividendi per Sandgren.

15-15 Un punto a testa in questo inizio di nono game.

4-4 Nuovamente a zero, tiene la battuta Berrettini che si rimette in linea di galleggiamento.

40-0 Scappa la risposta a Sandgren.

30-0 Il copione si ripete.

15-0 Ottima prima di Berrettini.

4-3 Sandgren si carica sfoderando anche una perfetta accelerazione di rovescio che gli consente di vincere la “ripresa”.

A-40 Pallonetto perfetto dello statunitense, molto applaudito dal pubblico.

40-40 Ottima prima a uscire di Sandgren, che quindi annulla entrambe le chance di break.

30-40 Non riesce il passante al tennista tricolore, dopo un attacco non perfetto del rivale.

15-40 Altro sbaglio di Sandgren: due palle break.

15-30 Qui arriva l’errore di Berrettini.

0-30 Primo scambio lungo della partita: il romano compie due recuperi eccezionali, mentre l’americano spedisce in rete l’approccio d’attacco.

0-15 Risposta lavorata da parte di Berrettini, che si apre il campo per il suo dritto vincente.

3-3 Ace dell’italiano che continua a ribattere colpo su colpo al rivale in questo avvio di match.

40-0 Copione che si ripete.

30-0 Risposta fuori di pochissimo per Sandgren.

15-0 Servizio e palla corta per aprire il sesto game da parte di Berrettini.

3-2 Sandgren non trema in questo quinto gioco riportandosi avanti.

40-15 Ace del tennista del Tennessee.

30-15 La risposta dell’azzurro si spegne in “out”.

15-15 Back in rotazione sbagliato dal romano: palla in rete.

0-15 Dritto terrificante di Berrettini, il rivale può poco.

2-2 Berrettini fa suo anche questo game.

40-15 Arriva l’errore di Sandgren.

30-15 Primo punto assoluto dell’americano sul servizio di Berrettini.

30-0 Elegante palla corta dell’azzurro, su cui il rivale non può nulla.

15-0 Senza problemi il primo punto di questo nuovo turno in battuta per Berrettini.

2-1 Arriva anche l’ace per Sandgren che si porta a casa il game.

40-0 Servizio e dritto che pagano per lo statunitense.

30-0 Buona prima dell’americano.

15-0 Scappa il back di rovescio all’italiano.

1-1 Tiene il servizio a zero Berrettini pareggiando subito i conti.

40-0 Ottima prima al corpo.

30-0 Servizio e dritto per il romano.

15-0 Ace di Berrettini.

1-0 Sandgren, che apre bene il match al servizio.

40-30 Accelerazione col dritto di Berrettini, Sandgren non può contenere.

40-15 Abbondante la risposta dell’azzurro.

30-15 Passante fuori di poco quello di Berrettini.

15-15 Un punto a testa in apertura di match.

SI COMINCIA! BERRETTINI ALLA RISPOSTA.

04.45 E’ il primo incrocio assoluto fra i due: non ci sono infatti precedenti fra l’azzurro e lo statunitense, che è giunto qui sbarazzandosi dell’argentino Trungelliti nella prima partita di questo Australian Open 2020.

04.40 Maglietta bianca e pantalone blu per Berrettini, che dopo essersi liberato di Harris al primo turno oggi vuole fare altrettanto.

04.35 Consuete operazioni di riscaldamento.

04.30 I giocatori stanno per scendere in campo.

Buon mattino a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Australian Open 2020 tra Matteo Berrettini e l’americano Tennys Sandgren, numero 100 del mondo secondo l’ultimo ranking ATP.

Il romano è arrivato in estrema comodità a disputare questo incontro, avendo superato con il punteggio di 6-3 6-1 6-3 l’australiano Andrew Harris, beneficiario di una wild card. Per quel che concerne invece lo statunitense, il successo è giunto contro l’argentino Marco Trungelliti, uscito dalle qualificazioni, per 6-1 6-4 7-5. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in campo sulla 1573 Arena, il quarto campo per importanza di Melbourne Park. Per il numero 1 d’Italia c’è tutta l’intenzione di proseguire la corsa, dopo che i segnali lanciati al debutto sono stati confortanti.

Sandgren ha nello Slam “down under” una sorta di talismano, dato che nel 2018 riuscì a sovvertire qualsiasi pronostico arrivando ai quarti di finale, eliminando sulla propria strada anche l’austriaco Dominic Thiem, prima di cedere in tre set al sudcoreano Hyeon Chung. Negli ultimi due Slam, peraltro, ha colto buoni risultati: gli ottavi di finale a Wimbledon e il terzo turno agli US Open. Berrettini, com’è noto, sull’erba inglese è arrivato allo stesso punto del torneo, mentre a New York si è spinto fino alla semifinale.

Tra qualificazioni e tabelloni principali, il ventottenne del Tennessee ha incrociato due giocatori italiani negli Slam, sconfiggendoli entrambi: nel 2013, proprio a Melbourne, la vittima fu Potito Starace nel primo turno del tabellone cadetto (6-4 6-4), mentre lo scorso anno, al terzo turno di Wimbledon, è stato in grado di battere Fabio Fognini per 6-3 7-6(12) 6-3. Il vincente di questo match è atteso da uno tra il lituano Ricardas Berankis e l’americano Sam Querrey, che si è dimostrato ancora una volta cliente non raccomandabile estromettendo il numero 25 del seeding, il croato Borna Coric.

Il match tra Matteo Berrettini e Tennys Sandgren non avrà inizio prima delle ore 4:45, essendo programmati come terzo match, dopo due femminili (Suarez Navarro-Sabalenka e Mertens-Kovinic). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

