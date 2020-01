LIVE Berrettini-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: match rognoso, americano imprevedibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon mattino a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Australian Open 2020 tra Matteo Berrettini e l’americano Tennys Sandgren, numero 100 del mondo secondo l’ultimo ranking ATP.

Il romano è arrivato in estrema comodità a disputare questo incontro, avendo superato con il punteggio di 6-3 6-1 6-3 l’australiano Andrew Harris, beneficiario di una wild card. Per quel che concerne invece lo statunitense, il successo è giunto contro l’argentino Marco Trungelliti, uscito dalle qualificazioni, per 6-1 6-4 7-5. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in campo sulla 1573 Arena, il quarto campo per importanza di Melbourne Park. Per il numero 1 d’Italia c’è tutta l’intenzione di proseguire la corsa, dopo che i segnali lanciati al debutto sono stati confortanti.

Sandgren ha nello Slam “down under” una sorta di talismano, dato che nel 2018 riuscì a sovvertire qualsiasi pronostico arrivando ai quarti di finale, eliminando sulla propria strada anche l’austriaco Dominic Thiem, prima di cedere in tre set al sudcoreano Hyeon Chung. Negli ultimi due Slam, peraltro, ha colto buoni risultati: gli ottavi di finale a Wimbledon e il terzo turno agli US Open. Berrettini, com’è noto, sull’erba inglese è arrivato allo stesso punto del torneo, mentre a New York si è spinto fino alla semifinale.

Tra qualificazioni e tabelloni principali, il ventottenne del Tennessee ha incrociato due giocatori italiani negli Slam, sconfiggendoli entrambi: nel 2013, proprio a Melbourne, la vittima fu Potito Starace nel primo turno del tabellone cadetto (6-4 6-4), mentre lo scorso anno, al terzo turno di Wimbledon, è stato in grado di battere Fabio Fognini per 6-3 7-6(12) 6-3. Il vincente di questo match è atteso da uno tra il lituano Ricardas Berankis e l’americano Sam Querrey, che si è dimostrato ancora una volta cliente non raccomandabile estromettendo il numero 25 del seeding, il croato Borna Coric.

Il match tra Matteo Berrettini e Tennys Sandgren non avrà inizio prima delle ore 4:45, essendo programmati come terzo match, dopo due femminili (Suarez Navarro-Sabalenka e Mertens-Kovinic). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

