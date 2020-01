Cadel Evans Great Ocean Road Race femminile 2020: Spratt e Hosking le favorite. Sierra alla ricerca della doppietta

Ultimo appuntamento sulle strade australiane per le donne che, nella giornata di sabato 1 febbraio, saranno al via della quinta edizione della Cadel Evans Great Ocean Road Race. 121 chilometri con partenza e arrivo a Geelong per una gara riservata alle passiste veloci. Attenzione al vento, al circuito cittadino, ma soprattutto alla salita di Challambra, il punto che potrebbe decidere le sorti della corsa. Ci sarà al via la vincitrice uscente, la cubana Arlenis Sierra, del Team Astana, ma attenzione alle padrone di casa: la campionessa australiana Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) e Chloe Hosking (Rally Cycling).

Come detto in precedenza, la Cadel Evans Great Ocean Road Race si snoderà sul circuito di Geelong, la città che ospitò i Mondiali del 2010 e dove vinse Thor Hushovd. Lasciato il lungomare, il gruppo si dirigerà a sud verso la Surf Coast. Dopo aver superato Bells Beach, le ragazze si allontaneranno dalla Great Ocean Road per far ritorno nell’entroterra. Qui arriverà l’ascesa di Challambra, che dovranno percorrere una sola volta. Misura 1,2 chilometri con una pendenza media dell’8,3%, e questo potrebbe bastare per fare una bella selezione. Da qui mancheranno soltanto 10 chilometri all’arrivo, un po’ mossi e su un circuito imprevedibile che renderà ancora più critica la contesa per la vittoria.

Oltre alle già citate Spratt, Hosking e Sierra, le possibili outsider potrebbero essere la vincitrice odierna della Race Torquay Brodie Chapman (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope), l’azzurra Simona Frapporti (BePink) in caso di una volata a ranghi compatti, Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott), o la campionessa statunitense Ruth Winder (Trek-Segafredo).

Attualmente non è prevista una diretta televisiva della competizione. Mentre sappiamo con certezza che prenderà il via alle 3.00 ore italiane.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA E ORARI

Cadel Evans Great Ocean Road Race femminile 2020

Geelong-Geelong (121 km)

Partenza ore 3.00 (fuso orario italiano)

ALTIMETRIA

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

@lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cadel Evans Great Ocean Road Race