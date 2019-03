Strade Bianche 2019, i favoriti. Van Avermaet e Alaphilippe sopra tutti, Wellens ci prova. L’Italia si affida a Nibali e Moscon

L’assenza di Alejandro Valverde si farà sicuramente sentire: lo spagnolo partiva con i favori del pronostico e voleva portare per la prima volta il successo in Spagna, provando ad esaltarsi con la maglia di campione del mondo. Non ci sarà neanche Peter Sagan, che nelle ultime stagioni è stato sempre protagonista sulle colline toscane. Sabato si corre la Strade Bianche, con una startlist che in ogni caso è davvero di lusso: andiamo a scoprire chi saranno i favoriti per il successo finale in Piazza del Campo.

Due uomini sembrano essere un gradino avanti a tutti. Julian Alaphilippe anche quest’anno è partito alla grande: l’uomo della Deceuninck – Quick Step ha colto tre successi in una decina di giorni di gara in Sudamerica tra Argentina e Colombia. Le salite toscane potrebbero essere il suo pane, da capire però se si troverà a suo agio sullo sterrato, visto che è al debutto nella corsa italiana. Già otto le partecipazioni invece per Greg Van Avermaet, che da queste parti non è ancora però riuscito a vincere: per lui due volte la piazza d’onore e ben sei top-10. Sempre performante dunque, spesso è andato a spegnersi proprio sullo strappo finale.

Lo spauracchio per tutti è un altro belga: Tim Wellens. Stagione iniziata alla grande per il capitano della Lotto Soudal, che ha già dato spettacolo in Spagna portandosi a casa tre successi tra Challenge Mallorca e Vuelta a Andalucia, sfiorando anche il colpaccio in casa nell’antipasto di pavé alla Omloop Het Nieuwsblad. È già salito sul podio a Siena, nel 2017, quando con un’azione eccezionale quasi riuscì a sorprendere tutti. Se dovesse esserci il maltempo diventerebbe addirittura il favorito numero uno.

In casa Italia ci si affida a due dei punti cardine del movimento tricolore. Il primo è ovviamente Vincenzo Nibali. Difficile però sperare che il siciliano della Bahrain-Merida sia già al meglio ad inizio stagione: per lui mai un piazzamento nei migliori dieci in sette partecipazioni. L’altro è Gianni Moscon: il capitano del Team Sky potrebbe ben disimpegnarsi su queste strade, non è apparso però ancora al 100% a livello fisico.

