Il Giro d’Italia 2019 sarà in diretta tv sui canali Rai! Trovato l’accordo con RCS. Il calendario di tutte le gare ciclistiche

Tutti gli appassionati possono tirare un sospiro di sollievo: il Giro d’Italia 2019 sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai. La notizia arriva direttamente da Rai Pubblicità, la concessionaria del network pubblico preposta alla raccolta pubblicitaria: oggi è infatti stato presentato il programma di gare ciclistiche agli inserzionisti e nel ricchissimo calendario è prevista anche la Corsa Rosa. La corsa a tappe più importante del nostro Paese rischiava di non avere la copertura della Rai visto che la trattativa tra Viale Mazzini e la RCS Sport si era rivelata più complicata del previsto, gli organizzatori dell’evento chiedevano infatti circa 20 milioni di euro all’anno per i diritti mentre la Rai voleva confermare la cifra del vecchio contratto (attorno ai 12 milioni di euro).

Evidentemente le parti hanno trovato un punto di incontro. Oltre al Giro d’Italia verranno mandate in onda anche le altre gare del pacchetto RCS Sport tra cui spiccano Strade Bianche, Tirreno Adriatico, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia. Il resto del pacchetto era invece già confermato da tempo: Tour de France, tutte le altre Classiche Monumento e gare di prima fascia mentre la Vuelta di Spagna sarà esclusivamente su Eurosport. Di seguito il calendario completo delle gare ciclistiche che saranno trasmesse sui canali Rai (sono possibili degli accorgimenti sui vari orari):

CALENDARIO GARE CICLISTICHE SUI CANALI RAI:

– 9 marzo: Strade Bianche, Rai 2, 14.00-16.20 (diretta)

– 10 marzo: Gp Larciano, RaiSport, 15.00-16.30 (diretta)

– 10-17 marzo: Paris-Nice, RaiSport (differita)

– 13-19 marzo: Tirreno Adriatico, RaiSport e Rai 2, 13.45-16.45 (diretta)

– 23 marzo: Milano-Sanremo, RaiSport e Rai 2, 12.00-18.00 (diretta)

– 24 marzo: Trofeo Binda femminile, RaiSport, 14.30-16.00 (diretta)

– 27-31 marzo: Settimana Coppi&Bartali, RaiSport (differita)

– 7 aprile: Ronde van Vlaanderen, RaiSport, 12.00-17.10 (diretta)

– 14 aprile: Parigi-Roubaix, RaiSport, 11.10-17.10 (diretta)

– 21 aprile: Amstel Gold Race, RaiSport e Rai 2, 12.00-17.30 (diretta)

– 22-26 aprile: Tour of the Alps, RaiSport, 14.00-16.15 (diretta)

– 23-28 aprile: Tour of Croatia, RaiSport (diretta e differita)

– 28 aprile: Liègi Bastogne Liègi, RaiSport, 14.00-17.10 (diretta)

– 28 aprile: Giro dell’Appennino, RaiSport (differita)

– 1 maggio: Eschborn Frankfurt, RaiSport, 14.00-16.15 (diretta)

– 11 maggio-2 giugno: Giro d’Italia, RaiSport e Rai 2 (diretta)

– 9-16 giugno: Critérium del Delfinato, RaiSport (diretta e differita)

– 13-23 giugno: Giro d’Italia under 23, RaiSport (differita)

– 30 giugno: Campionato italiano élite, Rai 2, 15.30-17.15 (diretta)

– 5-14 luglio: Giro d’Italia femminile, RaiSport (differita)

– 6-28 luglio: Tour de France, RaiSport e Rai 2 (diretta)

– 23-28 luglio: Adriatica Ionica Race, RaiSport (differita)

– 1 agosto: Clásica San Sebastián, Rai 2, 14.50-17.15 (diretta)

– 11 agosto: Campionato europeo élite, RaiSport, 15.00-16.30 (diretta)

– 25 agosto: EuroEyes Hamburg, RaiSport e Rai 2, 13.00-17.15 (diretta)

– 14 settembre: Coppa Agostoni, RaiSport 15.00-16.30 (diretta)

– 15 settembre: Coppa Bernocchi, RaiSport 15.00-16.30 (diretta)

– 17-18 settembre: Giro della Toscana, RaiSport (diretta e differita)

– 19 settembre: Coppa Sabatini, RaiSport 15.00-16.30 (diretta)

– 21 settembre: Memorial Marco Pantani, RaiSport (differita)

– 22 settembre: Trofeo Matteotti, RaiSport (differita)

– 22-29 settembre: Campionati del Mondo su strada, RaiSport (diretta)

– 5 ottobre: Giro dell’Emilia, RaiSport 15.00-16.30 (diretta)

– 6 ottobre: Gran Premio Beghelli, RaiSport 15.00-16.30 (diretta)

– 8 ottobre: Tre Valli Varesine, RaiSport e Rai 2, 14.00-17.15 (diretta)

– 9 ottobre: Milano-Torino, RaiSport 15.00-17.00 (diretta)

– 10 ottobre: Gran Piemonte, RaiSport 15.00-17.00 (diretta)

– 12 ottobre: Il Lombardia, Rai 2, 14.00-17.15 (diretta)

– 13 ottobre: Parigi-Tours, RaiSport (non indicato se diretta o differita)

Foto: Valerio Origo