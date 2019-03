Parigi-Nizza 2019: i favoriti. Da Simon Yates a Nairo Quintana, quanti nomi in corsa per il successo

Parigi-Nizza o Tirreno-Adriatico? La solita scelta durissima di inizio stagione per molti dei big delle corse a tappe che vogliono testarsi sulle strade francesi o su quelle italiane con ovviamente la prospettiva su Tour e Giro. Dal prossimo 10 marzo in terra transalpina è in programma la Corsa del Sole, che ovviamente promette grande spettacolo, con una startlist di eccellente livello: andiamo a scoprire i favoriti per la vittoria finale.

Il più atteso è sicuramente Simon Yates. Il britannico ha annunciato di puntare sul Giro d’Italia, dove l’anno scorso fu dominante per tre quarti salvo poi crollare proprio sul finale in Maglia Rosa. Il corridore della Mitchelton-SCOTT sulle strade transalpine ha davvero il passo per poter fare la differenza e sbaragliare la concorrenza, che è comunque molto agguerrita.

Attenzione ai colombiani. Nairo Quintana sembra esser ripartito più forte dopo un paio di stagioni da dimenticare. Il leader della Movistar vuol testarsi sulle salite francesi per poi lanciare l’assalto alla Grande Boucle. Ha già dimostrato di essere in forma con il successo sulle strade di casa all’Alto de Palmas. Occhio ovviamente al connazionale Miguel Angel Lopez, capitano dell’Astana, sempre uno spauracchio quando si tratta di salite. Già al top al Tour di Colombia, dove si è aggiudicato la classifica generale.

Nomi da non sottovalutare sono quelli del padrone di casa Romain Bardet, che anche quest’anno tenterà il colpaccio alla Grande Boucle, e dello spagnolo Marc Soler, vera e propria sorpresa del 2018, quando, con una corsa all’attacco, riuscì a sorprendere tutti portandosi a casa il successo finale.

Foto: strenghtofframeITA / Shutterstock.com