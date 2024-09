Basket femminile, la Reyer Venezia batte Schio e conquista la Supercoppa Italiana

La nuova stagione riparte nuovamente nel segno della Reyer Venezia. Dopo lo Scudetto, le campionesse d’Italia in carica si prendono anche la Supercoppa 2024, trionfando nuovamente contro il Famila Wuber Schio con il punteggio di 88-81. Una partita equilibrata e che si è decisa negli ultimi minuti con l’allungo decisivo della Reyer. Per Venezia si tratta del terzo titolo della storia, mentre Schio rimane ferma a quota tredici.

Straordinaria prestazione in casa Reyer per Awak Kuier, che ha messo a referto 24 punti. In doppia cifra anche Lisa Berkani e Dragana Stankovic, che hanno concluso rispettivamente con 18 e 12. A Schio non sono bastati i 22 di Janelle Salaun, i 14 di Olbis Andrè ed i 13 di Costanza Verona.

Dopo un avvio equilibrato (8-8), Venezia trova un primo allungo proprio con Kuier (20-12). La Reyer chiude la prima frazione in vantaggio di sette (29-22) con l’ultimo canestro di Stankovic. Kuier porta Venezia sulla doppia cifra di margine, ma Schio riesce a ricucire prima con Bestagno e poi con André, con il Famila che arriva sul -4 (40-36). All’intervallo la Reyer è in vantaggio per 43-39.

Al rientro dalla pausa lunga Venezia si porta sul +8 con Smalls, ma Schio torna nuovamente sotto e pareggia i conti con Verona (51-51). Si gioca punto a punto, con la Reyer che allunga nuovamente, ma il Famila accorcia ancora. Si entra negli ultimi dieci minuti con Schio sotto di quattro punti (64-60). Venezia torna ancora sul +8, ma Schio non molla ed arriva sul -2 quando mancano cinque minuti alla fine (77-75). Kuier e Nicolodi firmano i canestri decisivi per la vittoria, con la Reyer che trionfa 88-81.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – FAMILA WUBER SCHIO 88-81 (29-22, 14-17, 21-21, 24-21)

Venezia: Smalls 6, Villa 8, Nicolodi 6, Pan 4, Kuier 24, Logoh, Berkani 18, Stankovic 12, Miccoli 5, Fassina 3, Santucci 2, D’Este.

Schio: Verona 13, Salaun 22, Andrè 14, Keys 5, Laksa 5, Bestagno 10, Sottana 6, Zanardi 2, Panzera 1, Crippa 3, Cosaro, Simion.