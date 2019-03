LIVE Short track, Mondiali 2019 in DIRETTA: Martina Valcepina sogna la medaglia nei 500 metri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di short track a Sofia. Si comincia a fare sul serio sul ghiaccio bulgaro, visto che verranno assegnate le prime medaglie. Ci sono infatti le finali dei 1500 metri e soprattutto dei 500 metri, che è la gara più attesa dall’Italia. Infatti sul ghiaccio ci sarà Martina Valcepina, che va a caccia di una medaglia (anche del metallo più importane) nella gara più veloce. La valtellinese ha ben figurato ieri, superando la proprio batteria in tutte e tre le distanze, dimostrando di essere in buona forma e concentrata sull’obiettivo.

Sul ghiaccio ritornano anche Cynthia Mascitto e Tommaso Dotti, entrambi impegnati come Valcepina nella semifinale dei 1500 metri. Come la valtellinese, anche gli altri due azzurri proveranno a conquistare un posto in finale nella distanza più lunga. Non sarà facile, ma sicuramente Mascitto e Dotti daranno battaglia.

Una grande lotta che ci sarà sicuramente nelle semifinali delle staffette. Italia protagonista sia al femminile (con Bulgaria, Canada ed Olanda) sia al maschile (con Giappone, Cina ed Ungheria). Più facile il compito delle azzurre, mentre i ragazzi hanno bisogno di una grande impresa per volare in finale. Sicuramente ci sarà spettacolo e come sempre in staffetta può succedere di tutto.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della seconda giornata dei Mondiali di short track. Si comincia alle 13.02 con le semifinali dei 1500 metri e poi spazio alle tante finali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE! (Foto: Renzo Brico)

Il programma completo – I favoriti del Mondiale gara per gara – Le speranze di medaglia per l’Italia – I risultati della prima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE