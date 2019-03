Short track, Calendario Mondiali 2019: le date e gli orari delle gare. Come vederle in tv e streaming

Dall’8 al 10 marzo a Sofia si disputeranno i Mondiali 2019 di short track. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che punta ad essere protagonista nella rassegna iridata dopo un ottimo finale di stagione in Coppa del Mondo. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata.

La valtellinese è senza alcun dubbio la punta di diamante della squadra azzurra ed è anche la principale carta da medaglia per l’Italia in quel di Sofia. Valcepina è reduce da un periodo magico, che l’ha vista trionfare per due volte consecutive nei 500m in Coppa del Mondo a Dresda e Torino e poi prendersi anche il titolo italiano agli Assoluti di Courmayeur. La campionessa italiana avrà poi il compito di trascinare in finale la staffetta. Il quartetto azzurro ha avuto una stagione altalenante, con un inizio difficile ed un finale ottimo, rappresentato perfettamente dal secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo a Torino.

Di seguito il programma di gare dei Mondiali 2019 di short track a Sofia (Bulgaria). L’evento godrà della diretta streaming sul canale ISU.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 8 marzo

ore 9.00 Qualificazioni 1500, 500, 1000m uomini e donne

Sabato 10 marzo

ore 09.00 Ripescaggi 1500, 500m uomini e donne

ore 13.02 Semifinali e finali 1500m uomini e donne

A seguire

Quarti di finale, semifinali e finali 500m uomini e donne

Semifinali staffetta femminile

Semifinali staffetta maschile

Domenica 10 marzo

ore 9.00 Ripescaggi 1000m uomini e donne

A seguire

Finale B Staffetta femminile

Finae B Staffetta maschiile

ore 14.02 Quarti di finale, semifinali e finali 1000 metri donne e uomini

A seguire

Super-Finals 3000m uomini e donne

Finale A Staffetta femminile

Finale A Staffetta maschile

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico