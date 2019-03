Short track, Mondiali 2019: prima giornata positiva per Martina Valcepina. Ottime indicazioni anche da Mascitto e Dotti

Si è chiusa la prima giornata ai Mondiali di short track a Sofia. Un venerdì particolarmente positivo per Martina Valcepina, che ha firmato una bella tripletta nelle batterie odierne. La valtellinese si è qualificata in tutte e tre le distanze, dando subito la sensazione di essere in ottima forma. Valcepina era particolarmente attesa nei 500 metri dopo le tre vittorie consecutive in Coppa del Mondo e non ha deluso le aspettative, vincendo una batteria complicata davanti alla cinese Qu Chunyu e alla tedesca Anna Seidel.

Valcepina si è poi ripetuta anche nei 1000 e 1500 metri, chiudendo entrambe le batterie al secondo posto. Nei 1000 la valtellinese è stata battuta solamente dalla russa Sofia Prosvirnova, mentre nella distanza più lunga l’azzurra è stata preceduta dalla sudcoreana Kim Ji Yoo, volando comunque in semifinale.

Ottimi segnali sono arrivati anche da Cynthia Mascitto. Davvero una prima giornata molto positiva per l’italo-canadese, che ha faticato solamente nei 500 metri, dove ha chiuso al terzo posto la propria batteria, mancando dunque la qualificazione ai quarti. Un riscatto immediato, però, è arrivato nei 1000 e nei 1500m, dove Mascitto ha chiuso al secondo posto, riuscendo a staccare il pass per il turno successivo.

In campo maschile molto bravo è stato Tommaso Dotti, che ha superato il turno sia nei 1000 sia nei 1500 metri. Nella distanza più lunga Dotti ha centrato l’accesso alla semifinale, chiudendo al secondo posto all’ungherese Csaba Burjan, mentre nei 1000 il milanese si è qualificato per i quarti dopo essere stato ripescato come uno dei migliori terzi classificati.

Dotti ha faticato solo nei 500m, venendo eliminato nei preliminari. Un turno in più lo ha passato Yuri Confortola, che poi è uscito in batteria come nei 1500 metri. Il valtellinese, però, si è qualificato nei 1000 metri, qualificandosi al secondo posto dietro al sudcoreano Lee June Seo.

Foto: Renzo Brico