Short track, Mondiali 2019: le speranze di medaglia dell’Italia. Tutto su Martina Valcepina, staffetta femminile outsider

I Mondiali di short track sono ormai alle porte e da venerdì sul ghiaccio di Sofia si comincerà a pattinare per mettersi al collo una medaglia. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata.

La valtellinese è senza alcun dubbio la punta di diamante della squadra azzurra ed è anche la principale carta da medaglia per l’Italia in quel di Sofia. Valcepina è reduce da un periodo magico, che l’ha vista trionfare per due volte consecutive nei 500m in Coppa del Mondo a Dresda e Torino e poi prendersi anche il titolo italiano agli Assoluti di Courmayeur.

Valcepina si presenta sicuramente tra le favorite nella distanza più breve, dove può puntare alla medaglia d’oro. La concorrenza è alta, ma la valtellinese ha dimostrato di valere le migliori del mondo. Un ottimo risultato nei 500m potrebbe dare poi la spinta giusta a Martina per ottenere un buon piazzamento nella classifica Overall, che tiene conto di tutti i risultati tra 500, 1000 e 1500 metri, oltre all’ultima gara sui 3000 metri.

La campionessa italiana avrà poi il compito di trascinare in finale la staffetta. Il quartetto azzurro ha avuto una stagione altalenante, con un inizio difficile ed un finale ottimo, rappresentato perfettamente dal secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo a Torino. A formare la staffetta saranno Martina Valcepina, Arianna Sighel, Cecilia Maffei ed Elena Viviani. Manca ovviamente Arianna Fontana, che è stata per anni la guida e la punta di una staffetta capace di salire per due Olimpiadi consecutive sul podio, ma l’Italia vuole provare ad essere protagonista al Mondiale anche senza di lei.

Foto: Renzo Brico