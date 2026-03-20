Short track, Valcepina ricorda la caduta di Tilburg: “Convivo con un dolore sordo e bruciante”

Ci sono giorni che non vorresti mai rivivere. A volte per questioni più personali, altre invece per ragioni professionali. Poi capita anche che le due cose, in un modo o nell’altro, si incrocino, provocando uno scossone emozionale forte, intensissimo, tutt’altro che semplice da gestire. E’ il caso di Martina Valcepina che ieri, giovedì 19 marzo, attraverso un post su Instagram ha ricordato il suo terribile infortunio patito due mesi fa ai Campionati Europei di Tilburg in occasione dei quarti di finale dei 500 metri che le ha impedito di prendere parte ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Un piccolo carousel quello realizzato dall’azzurra, pregno di dolore, descritto con parole molto toccanti da parte della pattinatrice, tanto da ricevere una valanga d’affetto non solo di colleghi e addetti ai lavori, ma anche di tanti, tantissimi fan:

“Due mesi dal giorno più cupo della mia vita, due mesi che il mio cuore è un po’ più pesante, due mesi che il mio tempo è rallentato, due mesi che cerco di rimanere a galla, due mesi che mi sembrano un’eternità, due mesi che cerco di essere allegra per allontanare dal cuore la voglia di piangere, due mesi che convivo con un dolore sordo e bruciante, un dolore che mi ha cambiata. Due mesi da quel giorno che vorrei cancellare dalla mia esistenza”, queste le parole di Valcepina inserite nella caption che accompagna una foto di lei soccorsa in barella ed il drammatico video post caduta, scaturita da un inciampo su uno dei cilindri posizionato in pista con ci si è capovolta in aria sbattendo poi contro i materassini di protezione.

Tantissimi i messaggi colmi d’amore nella sezione commenti: da quelli di Arianna Sighel a quelli della neerlandese Xandra Velzeboer passando per specialista dello snowboard Michela Moioli e l’atleta di skicross Jole Galli. Di seguito il post originale.