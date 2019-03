LIVE Ginnastica, Trofeo di Jesolo in DIRETTA: gara juniores, l’Italia del futuro vuole incantare contro gli USA e il Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre juniores del Trofeo di Jesolo 2019, Classicissima della ginnastica artistica giunta alla sua 12^ edizione. Al PalaArrex si disputerà uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero calendario internazionale della ginnastica artistica, in laguna ne vedremo davvero delle belle con tantissime campionesse pronte a mettersi in luce e a scaldare i motori in questo avvio di stagione.

Mattinata riservata alla gara a squadre juniores che assegna anche il titolo individuale e che è valido anche come qualificazione alle finali di specialità in programma domani pomeriggio. In pedana saliranno alcune delle migliori under 16 del circuito, l’Italia è pronta per sfidare le stelline di USA, Russia, Cina, Germania, Giappone, Belgio: la nostra Nazionale schiererà due squadre (due quartetti) con i nostri migliori elementi desiderosi di mettersi in luce: attenzione in particolar modo ad Angela Andreoli, Alessia Federici, Giulia Cotroneo, Camilla Campagnaro che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi anni e che vorranno illuminare uno dei templi di questo sport dove alcuni fenomeni si sono lanciati.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara a squadre juniores del Trofeo di Jesolo 2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. Buon divertimento a tutti.

09.24 La Cina si presenta con due individualiste.

Chenchen Guan

Xiaoyuan Wei

09.23 Questo il quartetto degli USA:

Ciena Alipio

Konnor McClain

Kayla Di Cello

Sophia Butler

09.22 Le azzurre scenderanno in campo con questo line-up.

ITALIA JUNIOR:

India Bandiera

Camilla Campagnaro

Giulia Cotroneo

Micol Minotti

ITALIA JUNIOR “YOUNG”:

Angela Andreoli

Alessia Federici

Giorgia Leone

Veronica Mandriota

09.18 L’Italia schiererà due squadre, entrambe composte da quattro elementi: le nostre due formazioni cercheranno di mettersi in luce in un contesto estremamente probante e di elevatissimo spessore.

09.15 L’Italia affronterà USA, Cina, Giappone, Russia, Germania, Belgio. La Classicissima si preannuncia particolarmente appassionante e intensa per le under 16 pronte a regalare grande spettacolo in laguna.

09.12 L’inizio dell’evento è previsto per le ore 09.30, si gareggia al PalaArrex di Jesolo.

