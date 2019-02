Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2019: come vedere le gare in diretta tv e streaming. Date, programma, orari

Il Trofeo di Jesolo 2019 andrà in scena nel weekend del 2-3 marzo, la Classicissima della Polvere di Magnesio è pronta per regalare grandissimo spettacolo e il confronto tra alcune delle migliori Nazionali del Pianeta si preannuncia altamente spettacolare avvincente. L’Italia si mette nelle mani delle Fate della classe 2003 per affrontare gli USA di Malabuyo e Perea, la Cina, la Russia, il Giappone, la Germania e il Belgio in un meeting davvero stellare che regalerà grandissime emozioni a tutti gli appassionati. La nostra Nazionale punterà su Giorgia Villa, Elisa Iorio, Asia e Alice d’Amato per ottenere un risultato di lusso al PalaArrex e per lanciarsi con fiducia verso i prossimi appuntamenti, a cominciare dagli Europei che sono lontani poco più di un mese.

Il format del Trofeo di Jesolo, giunto alla sua 12^ edizione, non cambia e si sviluppa come da tradizione sui due giorni: sabato mattina la gara a squadre juniores, sabato pomeriggio il team event seniores (la prova clou), domenica pomeriggio le finali di specialità. Le classifiche del day-1 assegneranno anche i premi individuali (il celebre Dragone destinato alle vincitrici delle due categorie) e definiranno il quadro delle qualificate alle gare del del day-2.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su volare.tv (a pagamento) e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del Trofeo di Jesolo 2019 di ginnastica artistica.

CALENDARIO E PROGRAMMA TROFEO JESOLO 2019:

SABATO 2 MARZO:

09.30 Gara a squadre e individuale (juniores)

16.00 Gara a squadre e individuale (seniores)

DOMENICA 3 MARZO:

14.00 Finali di Specialità (seniores e juniores)

TROFEO JESOLO 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su volare.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.