LIVE Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019 in DIRETTA: Finali di Specialità, lotta totale per i podi della Classica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2019, grande Classica della ginnastica artistica che giunge alla sua conclusione. Dopo le avvincenti gare a squadre di ieri, oggi le migliori otto atlete su ogni singolo attrezzo si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie: si preannuncia un pomeriggio particolarmente avvincente e spettacolare, le ragazze inseguiranno i podi per chiudere in bellezza un appuntamento imperdibile del calendario internazionale della ginnastica artistica.

In programma gli atti conclusivi per le seniores e per le juniores (8 gare complessivamente). La cinese Liu Tingting è la grande favorita alla trave dove è Campionessa del Mondo in carica, la statunitense Sunisa Lee ha vinto ieri il concorso generale e sembra favorita alle parallele e al corpo libero. L’Italia è già certa di vincere al volteggio (scontro diretto tra Asia d’Amato e Desiree Carofiglio), Elisa Iorio proverà a lottare sugli staggi, attenzione alla stessa Carofiglio al quadrato. Tra le juniores il confronto tra McClein e Urazova dovrebbe farla da padrona, le nostre under 16 proveranno a mettersi in luce.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Le qualificate alle Finali di Specialità – La presentazione delle Finali di Specialità

Foto: Alessia Lunghi