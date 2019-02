Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: tutte le Nazionali, le squadre e le ginnaste partecipanti. L’Italia sfida il Resto del Mondo

Nel weekend del 2-3 marzo si disputerà il Trofeo di Jesolo 2019, la Classicissima della ginnastica artistica: la 12^ edizione della prestigiosa competizione, una delle più importanti nel calendario internazionale della Polvere di Magnesio, si preannuncia altamente spettacolare e avvincente con tantissime stelle che si daranno battaglia al PalaArrex. L’Italia sfiderà gli USA, la Cina, la Russia, il Belgio, il Giappone, la Germania in una kermesse di assoluto livello tecnico che apre ufficialmente la stagione.

La nostra Nazionale si affiderà alla classe 2003, le Fate debutteranno tra le seniores a livello internazionale: Giorgia Villa, Elisa Iorio, Asia e Alice d’Amato sono pronte per brillare nella laguna e per fronteggiare il meglio del Pianeta. Gli USA si presentano con un quartetto seniores di assoluto spessore in cui spiccano in particolar modo Emma Malabuyo (classe 2002, vincitrice del Dragone individuale lo scorso anno) e Gabby Perea (si impose in laguna tra le juniores nel 2017), accanto a loro i nomi nuovi di Shiles Jones e Sunia Lee. Le stelle più luminose saranno la belga Nina Derwael e la cinese Liu Tingting, Campionesse del Mondo alle parallele asimmetriche e alla trave che impreziosiranno la kermesse con la loro classe indiscussa.

La Russia si presenterà soltanto con la formazione juniores trascinata da Vladislava Urazova che dodici mesi fa si impose sul giro completo tra le under 16 (sconfisse Giorgia Villa in volata). Anche la Germania gareggerà esclusivamente con la formazione giovanile guidata da Marielle Billet, il Giappone si presenta con una squadra di assoluto spessore tecnico in entrambe le categorie. Di seguito tutte le Nazioni, le squadre, le formazioni e le ginnaste partecipanti del Trofeo di Jesolo 2019 di ginnastica artistica.

TROFEO DI JESOLO 2019: TUTTE LE NAZIONALI E LE GINNASTE PARTECIPANTI

ITALIA:

SENIORES:

Giorgia Villa

Asia d’Amato

Alice d’Amato

Elisa Iorio

Martina Basile

Martina Maggio

Desiree Carofiglio

JUNIORES:

Angela Andreoli

India Bandiera

Camilla Campagnaro

Giulia Cotroneo

Alessia Federici

Veronica Mandriota

Micol Minotti

Chiara Vincenzi

USA:

SENIORES:

Emma Malabuyo

Gabby Perea

Shiles Jones

Sunisa Lee

JUNIORES:

Ciena Alipio

Konnor McClain

Kayla Di Cello

Sophia Butler

CINA:

SENIORES:

Liu Tingting

Zin Zhang

Huan Luo

Siyu Du

Jingxing Liu

Sisi Yin

Qi Qi

Xijing Tang

Shiting Zhao

JUNIORES:

Jingying Wang

Chenchen Guan

Xiaoyuan Wei

Yanfei Chen

Jiaying Tang

RUSSIA:

JUNIORES:

Vladislava Urazova

Elena Gerasimova

Olga Astafeva

Irina Komnova

GIAPPONE:

SENIORES:

Ayumi Niiyama

Rinne Sakatani

Urara Ashikawa

JUNIORES.

Chiaki Hatakeda

Hazuki Watanabe

Akiho Tokita

Seri Haraguchi

BELGIO:

SENIORES:

Nina Derwael

Axelle Klinckaert

Senna Deriks

Maellyse Brassart

JUNIORES:

Noémie Louon

Stacy Bertrandt

Jutta Verkest

Lisa Vaelen

GERMANIA:

JUNIORES:

Marielle Billet

Emma Malewski

Jasmin Haase

Lara Hinsberger