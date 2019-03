Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: la Russia batte gli USA tra le juniores, Italia quarta. Konnor McClain da brividi

La Russia ha sconfitto gli USA nella gara a squadre juniores del Trofeo di Jesolo 2019, la grande Classica della ginnastica artistica giunta alla 12^ edizione. Al PalaArrex la compagine dell’Est è riuscita ad avere la meglio sulla corazzata a stelle e strisce per 1.3 punti (è finita 165.234 a 163.899) mentre l’Italia “young” di Angela Andreoli, Alessia Federici, Giorgia Leone, Veronica Mandriota si deve accontentare della quarta piazza (152.034) alle spalle del Belgio (152.734). L’Italia in versione “old” di India Bandiera, Camilla Campagnaro, Micol Minotti, Giulia Cotroneo ha invece concluso in sesta piazza (150.701) dietro al Giappone (151.567) ma davanti alla Germania (144.866).

La sublime statunitense Konnor McClain, fantastica classe 2005 alla prima uscita in ambito internazionale e affiancata in squadra da Sophia Butler, Ciena Alipio e Kayla Di Cello, ha giganteggiato e ha fatto capire di avere i mezzi giusti per potersi togliere delle soddisfazioni tra le grandi: 56.167 per vincere il Dragone nel concorso generale, pazzesco 14.800 per il doppio avvitamento al volteggio, eccellente 14.133 alla trave (6.0 il D Score), superlativo 13.967 (5.3) alle parallele e 13.267 (5.0) al corpo libero. L’americana ha inflitto un punto di distacco alla russa Vladislava Urazova (55.200) che si era imposta dodici mesi fa sul giro completo battendo Giorgia Villa per un soffio, la classe 2004 paga una caduta alla trave (12.700) ma sugli staggi ha tuonato un vertiginoso 14.600 (5.9) e ha trascinato il quartetto formato anche da Olga Astafeva, Viktoria Listunova ed Elena Gerasimova. Podio di giornata completato dall’altra russa Elena Gerasimova (55.000) che ha beffato la connazionale Viktoria Listunova (54.300) e la cinese Wei Xiayouan (53.434).

La migliore italiana nell’all-around è stata Camilla Campagnaro (dodicesima con 51.234: 13.633, 12.867, 12.467, 12.267), Chiara Vincenzi ha girato da individualista e ha chiuso in 14esima posizione (50.467: 13.133, 12.667, 11.800, 12.867) mentre l’attesa classe 2006 Angela Andreoli ha terminato 16esima a causa di qualche caduta che l’ha penalizzata (50.034: 12.900, 12.267, 12.100, 12.767). Subito alle spalle della stellina brixiana si sono piazzate Veronica Mandriota (49.933) e Alessia Federici (49.700, da sottolineare il 13.867 alle parallele).

Queste le italiane che si sono qualificate alle finali di specialità (va considerata la regola dei passaporti): Camilla Campagnaro e Veronica Mandriota al volteggio (sono quinta e nona), Alessia Federici e Camilla Campagnaro alle parallele (sono quinta e undicesima), Camilla Campagnaro alla trave (decima), Alessia Federici e Veronica Mandriota al corpo libero (decima e dodicesima).

Foto: Alessia Lunghi