LIVE Ginnastica, Trofeo di Jesolo in DIRETTA: l’Italia delle Fate sfida USA e Cina, Classica spettacolo!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete al mondo pronte a darsi battaglia al PalaArrex. Ne vedremo davvero delle belle in laguna, la stagione sta per entrare nel vivo e la sfida tra alcune Nazionali di riferimento del panorama internazionale si preannuncia particolarmente entusiasmante.

L’Italia punterà sul magico terzetto della classe 2003 composto da Giorgia Villa, Elisa Iorio, Asia d’Amato pronte alla prima grande uscita da seniores col body azzurro. Le Fate saranno affiancate da Desiree Carofiglio al rientro dopo l’infortunio, si tratta di una formazione molto solida e interessante che è in grado di competere ai massimi livelli e che è pronta alla super sfida contro gli USA di Gabby Perea ed Emma Malabuyo ma in pedana ci saranno anche la Cina e il Giappone per un quadrangolare da brividi. Spazio anche alle individualiste come Martina Maggio, Martina Basile e Alice d’Amato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

