Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: l’Italia delle juniores, Angela Andreoli guida una Nazionale di promesse

Il Trofeo di Jesolo sarà il banco di prova perfetto per vedere all’opera le nostre juniores, l’Italia scenderà in pedana al PalaArrex per affrontare USA, Cina, Russia, Giappone, Belgio, Germania e vorrà essere assoluta protagonista nella Classica della Polvere di Magnesio. La nostra Nazionale under 16 riparte dopo aver dominato le ultime due stagioni con le Fate, la classe 2003 è passata tra le grandi e ora dobbiamo affidarci a un nuovo ciclo di giovani promesse che guardano già al prossimo futuro: in laguna ammireremo da vicino le piccole stelline che tra qualche stagione saranno sicuramente in pedana tra le seniores.

Enrico Casella schiererà due formazioni juniores per questa grande occasione, otto ragazze vorranno mettersi in mostra in questo fondamentale appuntamento. Il nome di punta è quello di Angela Andreoli, classe 2006 che ha già fatto vedere cose egregie e che sembra avere un talento innato per questo sport: la brixiana guiderà la formazione “young”, reduce dalla vittoria nella prima prova regionale junior ma ha riposato domenica scorsa in occasione della prima tappa della Serie A. Proprio l’appuntamento di Busto Arsizio ha invece messo in mostra Camilla Campagnaro, classe 2004 dell’Audace che in Serie A2 ha eseguito un bel doppio avvitamento al volteggio e che ha confezionato una gara molto lineare.

Riflettori puntati anche su Alessia Federici che conosciamo molto bene in quanto l’anno scorso vinse l’oro agli Europei juniores con la squadra, la classe 2004 attualmente in prestito all’Artistica 81 Trieste piace soprattutto per le difficoltà portate in gara e per una trave di assoluto rilievo. Da tenere in forte considerazione anche Giulia Cotroneo, ottima all-arounder e molto espressiva al corpo libero che al PalaYamamay ha trascinato la sua Civitavecchia a un incredibile secondo posto in A1.

Sono tutte ragazze con una forte personalità e che possono crescere parecchio, il Trofeo di Jesolo rappresenterà un’occasione importante per cimentarsi con un palcoscenico internazionale davvero molto importante. Abbiamo più volte parlato di Giorgia Leone che è molto piaciuta nelle varie gare di categoria e che sembra avere dei buoni margini di miglioramento proprio come l’altra brixiana Veronica Mandriota che è ritornata in gara dopo un infortunio al gomito. Piacciono molto anche India Bandiera che si è sempre distinta per le linee alle parallele e Chiara Vincenzi che al PalaYamamay si è esibita con profitto tra volteggio e corpo libero. In formazione anche Micol Minotti, atleta del Centro Sport Bollate che non ha gareggiato a Busto Arsizio, mentre Chiara Vincenzi si esibirà da individualista.

ITALIA JUNIOR:

India Bandiera

Camilla Campagnaro

Giulia Cotroneo

Micol Minotti

ITALIA JUNIOR “YOUNG”:

Angela Andreoli

Alessia Federici

Giorgia Leone

Veronica Mandriota

INDIVIDUALISTE ITALIA:



Chiara Vincenzi

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Sigoa