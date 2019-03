LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: Vettel la spunta di un soffio su Hamilton, problema elettrico per la Ferrari

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló (Spagna) calerà il sipario su questa fase pre-stagionale e i team saranno tutti intenti a provare gli ultimi dettagli in vista dell’inizio del Mondiale 2019 previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia).

Quest’oggi spetterà a Sebastian Vettel completare il lavoro in casa Ferrari. Il tedesco, protagonista suo malgrado di un incidente in curva-3 provocato dalla rottura del cerchio della ruota anteriore sinistra, ha voglia di salire in macchina e inanellare diversi giri per accumulare km e aumentare sensibilmente la conoscenza della nuova monoposto. La SF90 sembra essere una macchina nata bene e quest’oggi il tedesco lo vorrà dimostrare.

Una sessione importante quella che ci apprestiamo a vivere perché un po’ tutti cercheranno la prestazione, ivi compresa la Mercedes. Come affermato dal direttore tecnico James Allison, il lavoro del team campione del mondo verterà anche sulla massimizzazione della velocità e quindi forse vedremo qualcosa di più da parte del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Curiosità anche per quanto riguarda la Red Bull. Ieri il francese Pierre Gasly, per un suo errore, ha urtato violentemente le barriere in curva-9, concludendo anzitempo le sue prove. I danni sulla RB15 sono stati notevoli. Tuttavia la scuderia anglo-austriaca si presenterà quest’oggi in pista con Max Verstappen e le aspettative sull’olandese sono piuttosto alte. Cresciuto in maniera esponenziale nella seconda parte del 2018, Max vuol far vedere di essere pronto per conquistare l’iride, inserendosi nella lotta tra le Rosse e le Frecce d’Argento.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00. Buon divertimento! (FOTOCATTAGNI)

18.05 Grazie per averci seguito, l’appuntamento con la F1 è per il GP d’Australia! Buona serata!

18.04 I tempi fatti registrare da Vettel, Hamilton e Bottas sono stati ottenuti con gomma C5, dunque i valori tra Ferrari e Mercedes appaiono nel complesso equivalenti, anche sul passo gara. Preoccupa però l’affidabilità della monoposto di Maranello, anche oggi fermatasi a causa di un problema elettrico.

18.03 La classifica di oggi:

1 S. Vettel (C5) Ferrari 1’16″221 110 giri

2 L. Hamilton (C5) Mercedes +00″003 1’16″224 45 giri

3 V. Bottas (C5) Mercedes +00″340 1’16″561 71 giri

4 N. Hulkenberg (C5) Renault +00″622 1’16″843 40 giri

5 D. Kvyat (C5) Toro Rosso +00″677 1’16″898 128 giri

6 C. Sainz (C5) McLaren +00″692 1’16″913 134 giri

7 R. Grosjean (C5) Haas +00″855 1’17″076 73 giri

8 D. Ricciardo (C5) Renault +00″893 1’17″114 52 giri

9 K. Raikkonen (C5) Alfa Romeo +01″018 1’17″239 131 giri

10 K. Magnussen (C5) Haas +01″344 1’17″565 69 giri

11 M. Verstappen (C3) Red Bull +01″488 1’17″709 29 giri

12 S. Perez (C5) Racing Point +01″570 1’17″791 104 giri

13 R. Kubica (C5) Williams +02″772 1’18″993 81 giri

18.02 E’ terminata anche l’ultima giornata di Test di F1 2019 a Barcellona!

17.59 Semaforo verde! In pista Hamilton, Sainz e Hulkenberg. Non avranno tempo di completare il giro.

17.57 Sempre bandiera rossa, prosegue il lavoro per rimuovere la Haas dalla pista. A questo punto i Test potrebbero essersi già conclusi.

17.56 Siamo agli sgoccioli, vedremo se ci sarà tempo per provare almeno un ultimo tentativo.

17.55 La Haas si è fermata dopo aver portato a termine 94 giri.

17.53 In questo momento il carroattrezzi sta provvedendo a rimuovere la Haas di Magnussen dalla pista.

17.46: ATTENZIONE!!! BANDIERA ROSSA!!! Fermo Magnussen in curva 4.

17.43: In pista anche Sainz con le mescole C4

17.39: Hamilton mette insieme sei tornate sul passo dell’1’21” con le gomme C4

17.38: 1’21″0/1’22” i giri di Hamilton che, ci correggiamo, è in pista con gomme C4.

17.35: 1’22″327 per Hamilton che con le gomme C5 non migliora la sua prestazione e quindi non sembra voler dare l’attacco al tempo.

17.32: Hamilton torna in pista con gomme C5, facendo compagnia a Kubica ed a Magnussen

17.29: Analizzando gli intertempi di Hamilton e di Vettel, entrambi avrebbero potuto spremere qualcosa di meglio dalla loro macchina, non avendo messo insieme il giro perfetto. C’è ancora margine!

17.26: Ferrari che quindi rimane in vetta, avendo completato anzitempo il programma per un problema elettrico sulla macchina di Vettel

17.23: 1’16″327 per Hamilton con gomme C5 che va vicino a migliorare il crono suo e della Ferrari ma la leadership di Vettel rimane tale. Dopo questo tentativo, il britannico fa ritorno ai box.

17.21: Rientra in pista Hamilton, seguito da Sainz. Vedremo se Lewis cercherà di battere il tempo della Ferrari.

17.19: Ultimi minuti quelli che ci apprestiamo a vivere con possibili variazioni visto che probabilmente i team cercheranno ulteriori tentativi di time-attack.

17.15: Grande balzo in avanti di Hulkenberg che con gomme C5 si porta in quarta posizione.

17.12: Hulkenberg in pista con gomme C5. La Renault potrebbe migliorare.

17.09: Hamilton ha fatto rientro ai box ed ha dunque terminato la sua prova di qualifica con la C5 ma non è detto che non ci riprovi. Al momento il britannico è a 3 millesimi dal tempo della Ferrari di Vettel.

17.07: Lewis Hamilton si porta ad appena 3 millesimi dal tempo di Sebastian Vettel. 1’16″224 il suo crono, che lo piazza in seconda posizione. Il tempo è stato ottenuto con mescole C5. Un riferimento che attesta il grande equilibrio tra Ferrari e Mercedes.

17.05: 1’17″092 per il tedesco della Renault, che sale così in settima posizione. Il tedesco ha usato una mescola C5

17.02: ATTENZIONE!!! Hamilton esce con la Mercedes con gomme C5. Ci sono possibilità che il britannico possa issarsi in vetta.

17.00: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati ad 1 ora dalla chiusura dei test

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 5 S. Vettel (C5) Ferrari 1’16″221 110 2 77 V. Bottas (C5) Mercedes +00″340 1’16″561 71 3 44 L. Hamilton (C4) Mercedes +00″407 1’16″628 42 4 26 D. Kvyat (C5) Toro Rosso +00″677 1’16″898 120 5 55 C. Sainz (C5) McLaren +00″692 1’16″913 115 6 8 R. Grosjean (C5) Haas +00″855 1’17″076 73 7 27 N. Hulkenberg (C5) Renault +00″871 1’17″092 37 8 3 D. Ricciardo (C5) Renault +00″893 1’17″114 52 9 7 K. Raikkonen (C4) Alfa Romeo +01″018 1’17″239 115 10 20 K. Magnussen (C5) Haas +01″344 1’17″565 47 11 33 M. Verstappen (C3) Red Bull +01″488 1’17″709 29 12 11 S. Perez (C5) Racing Point +01″570 1’17″791 102 13 88 R. Kubica (C5) Williams +02″772 1’18″993 74

16.58: Sarà interessante capire se Hamilton deciderà di uscire nuovamente e magari con gomme C5. Attualmente il pilota britannico della Mercedes è terzo avendo ottenuto un gran tempo con le C4.

16.56: Passaggio in pit lane per Kubica, che poi rientra in pista.

16.54: Perez in pista con la Racing Point (gomme C5)

16.52: Come detto, quindi, Hamilton ha dato una grande dimostrazione di forza, visto che con quelle stesse gomme sia Vettel che Bottas avevano girato in 1’16″9. Ancora una volta Lewis dimostra di avere il piede pesante.

16.49: Anche Perez raggiunge quota 100 giri compiuti oggi. Il messicano è 12° mentre Hamilton è rientrato ai box, ultimando con successo la sua prova di qualifica.

16.45: HAMILTON!!! 1’16″628 con gomme C4 per il britannico che dà uno scossone alla classifica, portandosi in terza posizione, rimanendo a 4 decimi dal tempo di Vettel ma siglato con una mescola meno prestazionale.

16.44: 120 giri la quota raggiunta dalla Toro Rosso Honda del russo Daniil Kvyat.

.@kvyatofficial is putting in a long shift this afternoon, he currently has the most laps of anyone with 120 so far… #F1Testing pic.twitter.com/05tYYoatLd — Toro Rosso (@ToroRosso) March 1, 2019

16.43: Nel frattempo torna in pista Hamilton con la Mercedes (gomme C4).

16.41: Il tedesco Hulkenberg prova a migliorare il proprio crono con la Renault ma resta distante 178 millesimi dal suo 1’17″603, realizzato sempre con gomme C3.

16.38: Hamilton ha terminato il suo run con gomme C4 senza realizzare tempi di grande qualità. Il britannico ha fatto rientro ai box.

16.37: Di seguito il computo dei giri completati dai piloti

Kvyat – 115

Vettel – 110

Sainz – 110

Raikkonen – 110

Perez – 102

Kubica – 74

Grosjean – 73

Bottas – 71

Ricciardo – 52

Magnussen – 44

Hamilton – 37

Verstappen – 29

Hulkenberg – 28

16.35: Parlavamo dei problemi della Ferrari, anche in casa Red Bull si soffre: la RB15 continua a rimanere ai box. Il guasto al cambio sembra essere di grossa entità e quindi non è detto che vedremo Verstappen in pista.

16.33: Hamilton gira su tempi molto alti, per cui è lecito pensare che voglia fare una simulazione di passo gara con queste coperture.

16.30: Esce dai box Lewis Hamilton con la Mercedes W10. Il 5 volte iridato scende in pista con gomme C4

16.28 Arriva conferma. Autosport.com informa che la stessa scuderia di Maranello ha spiegato che lo stop di Vettel è stato dovuto ad un piccolo problema elettrico. Sessione conclusa.

16.26 Una prima, e non confermata, voce dal paddock parla di piccolo problema elettrico per la SF90. Ad ogni modo sessione conclusa per la Ferrari.

16.24 Ora anche Kimi Raikkonen varca quota 100 giri completati.

16.22 Un dettaglio che spiega perfettamente quanto siano importanti i dettagli in F1. Vettel ha aiutato i commissari a ricoprire la sua vettura, dato che un fotografo mandato dalla Mercedes era già pronto a scattare qualche foto.

Sebastian Vettel helping Marshalls to cover his car As soon as possible because Mercedes spy was trying to take pictures of Ferrari. Good guy Seb thinks fast 😉#F1Testing #Seb5 #F1 pic.twitter.com/pOg1mAm3dI — Scuderia Ferrari F1 News (@UpdatesFerrari) March 1, 2019

16.20 Anche Daniil Kvyat passa i 100 giri completati. La Toro Rosso ha messo a segno un bottino di giri davvero notevole in questi test di Barcellona. Un passo in avanti notevole rispetto all’anno scorso.

16.18 Magnussen scende nuovamente sul tracciato, ma per una prova di partenza. Hamilton fa segnare ancora i migliori T1 e T2 a livello personale ma non migliora il suo tempo precedente.

16.16 Hamilton piazza i suoi migliori parziali nel T1 e T2 ma si ferma all’1:17.106 in sesta posizione. Per l’inglese gomma C4. Hulkenberg scende a 1:17.603 con le C3.

16.14 Ancora una giornata da oltre 100 giri per Carlos Sainz che taglia il traguardo della tripla cifra proprio in questo momento.

Carlos passes the 100 lap mark on the final day of #F1Testing. 🤜🤛 pic.twitter.com/VUXhxN4bis — McLaren (@McLarenF1) March 1, 2019

16.12 Nel frattempo l’Alfa Romeo comunica che Tatiana Calderon rimarrà nella scuderia come test driver anche per il 2019.

16.10 Hamilton torna in scena con le gomme C4. Arriverà un tempo di rilievo per il campione del mondo?

16.08 Seb Vettel in azione un giro prima dello stop. Non sono ancora note le cause della sua fermata in curva 3.

16.06 Riepilogo computo giri percorsi

Vettel – 110

Sainz – 96

Kvyat – 92

Raikkonen – 86

Perez – 82

Kubica – 74

Grosjean – 73

Bottas – 71

Ricciardo – 52

Verstappen – 29

Hamilton – 27

Magnussen – 26

Hulkenberg – 20

16.04 Sainz è in pista con le gomme C2, Perez è impegnato insieme a Kvyat, Sainz e Raikkonen.

16.02 Mentre Magnussen procede, Romain Grosjean saluta tutti in vista di Melbourne.

16.00 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 Vettel Ferrari 1m16.221s 2 Bottas Mercedes 1m16.561s 3 Kvyat Toro Rosso 1m16.898s 4 Sainz McLaren 1m16.913s 5 Grosjean Haas 1m17.076s 6 Ricciardo Renault 1m17.114s 7 Raikkonen Alfa Romeo 1m17.239s 8 Hamilton Mercedes 1m17.495s 9 Magnussen Haas 1m17.565s 10 Verstappen Red Bull 1m17.709s 11 Perez Racing Point 1m17.791s 12 Kubica Williams 1m18.993s 13 Hulkenberg Renault 1m19.057

15.57 Hulkenberg scende ancora a 1:19.057

15.55 Lewis Hamilton in azione!

15.53 Hulkenberg migliora di nuovo e va sull’1:19.269, mentre Hamilton procede con 1.5 secondi di distacco dal suo miglior tempo.

15.51 Di nuovo in pista Kvyat con la Toro Rosso, Raikkonen e Sainz sono con le C2 sul piede dell’1:23.

15.49 Magnussen chiude in 1:17.565 migliorando ancora con le C5. Hamilton di nuovo in pista con le gomme Prototipo 2020.

.@KevinMagnussen improves to a 1:17.565 running the softest C5 tire. P9 on the screens. #F1Testing — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 1, 2019

15.47 Per Vettel il computo parla di 110 giri conclusi. Il programma era già concluso?

🚩 RED FLAG 🚩 He's lapped 110 times and grabbed the quickest time of the day… But Sebastian Vettel has come to a halt on the final day of #F1Testing 😬 pic.twitter.com/mEl9hoHQHN — Formula 1 (@F1) March 1, 2019

15.45 BANDIERA VERDE – Si torna a girare! Sainz e Magnussen sono i primi ad uscire.

15.44 Vettel attende di poter tornare ai box. Per il tedesco la sessione potrebbe già essere completata?

15.42 Nel frattempo vediamo da vicino la Racing Point.

15.40 Secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere stata una prova di pescaggio benzina a fine long run.

Update: Sebastian Vettel's Ferrari has stopped at turn 3 Rumor: They probably trying run till no fuel test.#F1Testing #F1 pic.twitter.com/03ApTT6mZ2 — Scuderia Ferrari F1 News (@UpdatesFerrari) March 1, 2019

15.38 Cercheremo di capire quali sono state le cause di questo stop.

15.36 Ecco le immagini di Vettel, fermo in curva 3. Il tedesco aveva appena iniziato il suo secondo stint.

¡QUÉ MALA NOTICIA! Vettel se para al salir de la curva 2. Nos quedamos sin el duelo en simulación de carrera. Estaba en el segundo stint :(( https://t.co/v3vC6oqN4b #F1Testing pic.twitter.com/TNGS4JxljD — Cristóbal Rosaleny (@crosaleny) March 1, 2019

15.35 Attenzione è Vettel il protagonista! Fermo in curva 3.

15.34 BANDIERA ROSSA IN PISTA!!!

🔴🔴 Bandera Roja! Vettel para el Ferrari en la curva 2! #F1Testing — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) March 1, 2019

15.32 Hamilton stampa 1:17.495 con le gomme Prototipo edizione 2020. Vettel torna ai box ma esce subito.

15.30 Dopo aver fatto segnare il suo miglior tempo, Magnussen torna ai box.

Faster lap last time by…@KevinMagnussen posts a 1:17.639. #F1Testing — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 1, 2019

15.28 Vettel marcia sul piede dell’1:22.056 poi 1:21.924, poi ancora 1:22.040. Hamilton di nuovo in pista.

15.26 Di nuovo sul tracciato anche Kevin Magnussen che piazza 1:17.639 con C4.

.@KevinMagnussen exits the garage for a second stint on C4s. Holds P8 with a 1:17.672 currently. #F1Testing pic.twitter.com/zO02dWSaQE — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 1, 2019

15.24 Vettel procede sul passo dell’1:22 con qualche escursione fino all’1:21. Oltre mezzora in spinta per la SF90.

15.22 Uno scorcio del circuito di Barcellona con una buona cornice di pubblico.

No hi ha lloc millor per a passar la tarda de divendres!! 🌞 #F1Testing pic.twitter.com/BH3LBVlM2W — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_cat) March 1, 2019

15.20 Sainz è in pista con le gomme C2, mentre Hulkenberg prova a migliorare ancora.

15.18 Vettel è il primo a toccare quota 100 giri in questo venerdì.

Update: 100 laps have been completed by Sebastian Vettel with the Best lap time of 1:16.221 Currently, Seb is P1 with the fastest lap of the testing so far.#F1Testing #Seb5 #F1 pic.twitter.com/A6D54VJnhI — Scuderia Ferrari F1 News (@UpdatesFerrari) March 1, 2019

15.16 Hulkenberg migliora ancora e scende a 1:19.298, mentre Kubica torna ai box.

15.14 Pronto a tornare sul tracciato Carlos Sainz dopo i 68 giri già messi in cascina.

Full focus from @Carlossainz55 before this afternoon's run plan. 👀👊 68 laps on the board for Carlos now. #F1Testing pic.twitter.com/8gfBZ16FlN — McLaren (@McLarenF1) March 1, 2019

15.12 Hulkenberg piazza i suoi migliori settori nel T1 e T2. Il tedesco chiude in 1:19.669 su C2. Il tedesco è 13esimo in classifica al momento.

15.10 Miglior tempo personale per Magnussen in 1:17.672 con gomme C3. Il danese sale in ottava posizione.

15.08 In pista Vettel in 1:21 con le gomme C2, quindi Kvyat, Raikkonen e Magnussen.

15.06 Computo giri completati al momento:

Vettel – 90

Grosjean – 73

Bottas – 71

Kubica – 67

Kvyat – 62

Sainz – 62

Raikkonen – 62

Perez – 58

Ricciardo – 52

Verstappen – 29

Hamilton – 17

Magnussen – 12

Hulkenberg – 5

15.04 Kvyat esce a sua volta con le C1, le gomme hard. Sainz, invece, procede con le C5.

15.02 Vettel torna ai box per una prova di partenza.

15.00 Hulkenberg in azione

14.56 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Vettel Ferrari 1m16.221s 2 Bottas Mercedes 1m16.561s 3 Kvyat Toro Rosso 1m16.898s 4 Sainz McLaren 1m16.913s 5 Grosjean Haas 1m17.076s 6 Ricciardo Renault 1m17.114s 7 Raikkonen Alfa Romeo 1m17.239s 8 Verstappen Red Bull 1m17.709s 9 Hamilton Mercedes 1m17.740s 10 Perez Racing Point 1m17.791s 11 Magnussen Haas 1m17.947s 12 Kubica Williams 1m18.993s

14.54 Lewis Hamilton rientra ai box dopo aver terminato un ottimo stint. Il britannico è già a quota 17 giri nel pomeriggio.

14.51 Si allunga lo stint di Vettel, il quale ha appena completato il 12° giro in 1’23″8 con un set di gomme C3.

14.49 Comincia ad alzarsi il tempo sul giro del tedesco: 1’23″7 e 1’23″6 gli ultimi due crono della Ferrari con gomme C3.

14.46 Vettel sta girando con gomme C3 ed è impegnato in una vera e propria simulazione di passo gara. 1’23″2 gli ultimi due giri della Rossa.

14.44 Molto costante il ritmo della Ferrari, ultimi due passaggi in 1’23″0 e 1’22″9. Piccolo miglioramento di Hamilton in 1’17″740.

14.41 Non rapidissimi i primi giri del tedesco, che si attesta sull’1:23 basso. Hamilton batte un colpo e si porta in nona piazza con 1’17″755.

14.39 Secondo passaggio in 1’22″7 di Vettel, mentre Hamilton rientra in pista insieme a Kvyat.

14.37 1’23″0 per Vettel in apertura di long-run. Siamo in attesa di capire la mescola di gomme montata dal tedesco in questo stint.

14.35 Prove di partenza in uscita dalla pit-lane per Vettel, che si appresta a cominciare il primo run della sessione.

14.33 La Ferrari di Sebastian Vettel scende in pista per entrare nel vivo del programma di lavoro pomeridiano! Prove di long-run per il tedesco?

14.31 Prime tornate della giornata per il danese Kevin Magnussen, il quale ha preso il posto di Grosjean alla guida della Haas.

.@KevinMagnussen’s back in the #VF19 now. Set 53 laps yesterday…looking to build on @RGrosjean’s 73 laps from this morning. #F1Testing RT HaasF1Team pic.twitter.com/fXzeuieYNC — Grand Prix 247 (@grandprix247) March 1, 2019

14.28 Lewis Hamilton prende la via della pit-lane dopo aver chiuso il suo 8° giro con pneumatici C2. Buon passo per il cinque volte campione del mondo della Mercedes.

14.26 Il britannico si migliora di due decimi e scavalca Kubica in decima piazza con 1’18″415.

14.23 Hamilton, dopo un giro molto lento per raffreddare gli pneumatici, torna a spingere e firma un buon 1’18″7 senza migliorarsi di pochi centesimi.

The champ hits the track for the final session before heading to Melbourne. My photography skills are slowly improving 😂 #F1Testing pic.twitter.com/k8aOyiRPRc — Marc T (@F1Tricky) March 1, 2019

14.20 Il britannico della Mercedes parte con un ottimo 1’18″695 con gomme medie, mentre Perez termina il suo stint e rientra in pit-lane.

14.18 Vedremo se Hamilton effettuerà le stesse prove di long-run portate a termine dal compagno di squadra Bottas nella sessione pomeridiana di ieri. Ferrari ancora ferma ai box.

14.16 Primo ingresso sul tracciato anche per la Mercedes in un installation lap con gomme C2.

14.14 Solo un installation lap per la Ferrari, che rientra subito ai box. Simulazione di passo gara per Perez e Kubica, con il messicano costantemente più rapido di 1″5 del polacco.

14.11 Fa il suo ingresso in pista Vettel!! Primo giro della sessione per il tedesco della Rossa.

14.09 Comincia il lavoro pomeridiano di Robert Kubica, impegnato in prove di long-run al volante di una Williams sin qui disastrosa.

14.07 Sergio Perez è il primo a scendere in pista per un installation lap con la sua Racing Point.

14.05 Tutto fermo a Barcellona, con i team che aspettano qualche minuto prima di cominciare il programma di lavoro del pomeriggio.

14.00 SEMAFORO VERDE!! Si apre l’ultima sessione di test al Montmelò!

13.55 Sebastian Vettel ha svolto un ottimo lavoro in mattinata al volante della SF90, completando la bellezza di 68 giri ed effettuando diverse simulazioni di qualifica con gomme C3 e C5, facendo segnare il miglior tempo assoluto dei test in 1’16″221. Vedremo se il tedesco continuerà a lavorare sul giro secco o se si concentrerà sui long-run.

Just when it looked as if Sebastian Vettel would not be responding to Valtteri Bottas' challenge, the German bit… and how https://t.co/Fi0SXaPhLt #F1Testing pic.twitter.com/rHkXggtnTw — Pitpass.com (@pitpassdotcom) March 1, 2019

13.50 Queste quattro ore conclusive rappresenteranno l’ultima occasione per i team del circus di testare il comportamento della vettura in varie configurazioni di set-up e con diversi quantitativi di benzina. Assisteremo anche all’ultimo confronto tra Ferrari, Mercedes e Red Bull prima di volare in Australia per la prima gara del Mondiale.

13.45 Nel pomeriggio il campione del mondo in carica Lewis Hamilton prenderà il posto di Valtteri Bottas in Mercedes, mentre il tedesco Nico Hulkenberg sarà al volante della Renault sostituendo Ricciardo.

13.40 Di seguito il riepilogo generale dei migliori tempi e del numero di giri percorsi dai piloti nel corso della sessione mattutina:

#F1Testing Mejores tiempos de la mañana de hoy y neumáticos: pic.twitter.com/S0CqnqLpvm — Juanjo Sáez F1 (@JuanjoSaezF1) March 1, 2019

13.35 Tra 25 minuti si torna in pista per le ultime quattro ore di test pre-stagionali a Barcellona.

13.02: Appuntamento alle 14.00 per la sessione pomeridiana dei test collettivi di F1.

13.01: La Ferrari di Sebastian Vettel termina questa sessione mattutina dell’ultima giornata di test a Barcellona a tutti con il nuovo record di questa fase pre-stagionale. Grande prova del tedesco, a precedere di 340 millesimi la Mercedes di Bottas e di 677 la Toro Rosso di Kvyat. Assaggio di qualifiche tra Seb e Valtteri e primi fuochi d’artificio. Ottavo posto per Verstappen con la Red Bull (1’17″709) che con non ha provato le condizioni da qualifica, lavorando con gomme C3.

13.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

12.58: Di seguito l’aggiornamento dei tempi:

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 5 S. Vettel (C5) Ferrari 1’16″221 63 2 77 V. Bottas (C5) Mercedes +00″340 1’16″561 68 3 26 D. Kvyat (C5) Toro Rosso +00″677 1’16″898 52 4 55 C. Sainz (C5) McLaren +00″692 1’16″913 54 5 8 R. Grosjean (C5) Haas +00″855 1’17″076 69 6 3 D. Ricciardo (C5) Renault +00″893 1’17″114 50 7 7 K. Raikkonen (C4) Alfa Romeo +01″018 1’17″239 55 8 33 M. Verstappen (C3) Red Bull +01″488 1’17″709 29 9 11 S. Perez (C5) Racing Point +01″570 1’17″791 36 10 88 R. Kubica (C5) Williams +02″772 1’18″993 43

12.56: La C38 è ferma all’esterno della curva-2 e non è incidentata. A quanto pare, parliamo di un problema tecnico sulla vettura di Raikkonen.

12.54: Questo stop, di fatto, decreta il termine della sessione mattutina dei test a Barcellona.

12.52: BANDIERA ROSSA!!!! Raikkonen fermo con l’Alfa Romeo

12.50: Ora in pista ci sono solo Carlos Sainz e Kimi Raikkonen. Vedremo se riusciranno a migliorare i loro tempi.

12.47: Vettel è tornato subito ai box e probabilmente avrà provato un stint da qualifica con le gomme a banda gialla, ma resta un crono davvero notevole quello ottenuto dal tedesco.

12.44: TEMPO PAZZESCO DI VETTEL!!! 1’16″720, ovvero appena 5 decimi più lento rispetto al crono ottenuto con le gomme C5 (non sfruttate al massimo), con gomme C3. Un potenziale notevolissimo quello della Rossa

12.42: Migliora anche Robert Kubica con le C5, ma di poco: 1’18″993, che rimane in decima posizione (gomme C5)

12.40: Seb a quanto pare un po’ gioca: dopo aver fatto segnare i primi due settori record, il tedesco ha alzato il piede nel t-3. Se avesse continuato a spingere, sarebbe stato autore del nuovo record (non ufficiale) della pista

12.37: VETTEL NON SI ACCONTENTA!!!! 1’16″221 per il tedesco della Ferrari che rafforza la propria leadership e migliora il crono del compagno di squadra Charles Leclerc di ieri (1’16″231).

12.35: Di seguito un’immagine della Ferrari.

Pace-setter so far today is #Seb5 @ScuderiaFerrari with a 1m16.333s. That’s the second-fastest time of the whole test, with last year’s pole time getting closer and closer… pic.twitter.com/zp0hQFivNI — Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 1, 2019

12.32: Vettel e Bottas sono i due piloti più attivi nella giornata odierna. Il tedesco della Ferrari ha inanellato 60 giri, mentre il finnico della Mercedes è a 63.

12.29: Dopo aver completato il proprio giro, Vettel rientra ai box avendo portato il vantaggio sulla Mercedes a 0″250, siglando il record nel secondo settore. Tuttavia resiste il miglior crono di questi giorni di test fatto da Leclerc di 1’16″231.

12.28: 1’16″333 per Sebastian Vettel che migliora ancora con la Ferrari: il tedesco abbassa di pochi centesimi il proprio limite, dando conferma sulla bontà della Rossa.

12.27: Intanto torna in pista Sebastian Vettel con la Ferrari SF90 dotata di mescole C5. Si prospetta un’altra simulazione da qualifica per lui. Occhio al cronometro!

12.24: Compie un deciso balzo in avanti la Toro Rosso di Kvyat (1’17″064) che ora è quarta con gomme C5.

12.22: Il ferrarista ha fatto un passaggio in pit lane per effettuare una prova di partenza. Probabilmente rientrerà al termine di questo giro e monterà un nuovo set di C5.

12.20: Vettel e Bottas separati da 2 decimi dunque, con le medesime gomme. Un dato che evidenzia il grande equilibrio tra le due vetture che lascia presagire una grande stagione. Da notare che Verstappen (ottavo in 1’17″709, gomme C3), ancora non si è esibito con gomme da tempo. Vedremo se la Red Bull lo farà.

12.17: 1’17″239 per Kimi Raikkonen, che rimane sempre in quinta posizione come gomme C5.

12.14: SUPER VETTEL!!!!!!!!!!!!!! 1’16″352 per la Ferrari che migliora il riferimento della Mercedes di Bottas, portandosi in vetta con gomme C5 e rimanendo ad un decimo dal best time di questi test di Leclerc.

12.12: 1’17″791 per per la Racing Point del messicano Perez che con gomme C5 resta però in nona piazza. Torna in pista Vettel!

12.10: Bottas ha messo in fila tre giri sul passo dell’1’19” con la Mercedes (gomme C3). Il finlandese, dopo aver cercato la prestazione pura, sta provando a verificare la consistenza delle mescole a banda gialla.

12.06: In pista rimane il solo Valtteri Bottas con la Mercedes W10, visto che sia Raikkonen che Vettel sono rientrati. Il finlandese delle Frecce d’Argento sta girando con gomme C3 (banda gialla).

12.04: 1’17″286 per Kimi Raikkonen. L’Alfa Romeo sale in quinta posizione, con il finnico che ha sfruttato il primo set di C5

12.02: Vetttel fa rientro in pit-lane per effettuare alcune prove di partenza mentre Bottas torna in pista con gomme C3.

12.00: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Bottas Mercedes 1m16.561s 2 Sainz McLaren 1m16.913s 3 Vettel Ferrari 1m16.929s 4 Ricciardo Renault 1m17.114s 5 Grosjean Haas 1m17.575s 6 Kvyat Toro Rosso 1m17.599s 7 Verstappen Red Bull 1m17.709s 8 Perez Racing Point 1m17.849s 9 Raikkonen Alfa Romeo 1m17.934s 10 Kubica Williams 1m19.041s

11.59: 1’17″214 per Vettel che non riesce a migliorare il proprio riferimento (gomme C4).

11.57: Ha provato a migliorarsi anche Vettel con gomme C4 ma ha trovato traffico nel t-3, dopo aver fatto il record nel primo settore. Un’occasione sfumata per il tedesco.

11.55: Bottas, dopo aver siglato due intertempi record nel primo e nel secondo settore, ha perso molto nel terzo e non ha migliorato il crono di riferimento con gomme C5.

11.53: Migliora anche il russo Daniil Kvyat che porta la sua Toro Rosso al tempo di 1’17″559 (gomme C3) mentre Kubica ritorna in pista con gomme C4.

11.52: 1’17″849 per Perez con la Racing Point (gomme C5), in ottava posizione. Sempre con queste mescole fa il suo ingresso Bottas. Il finlandese, evidentemente, vuol riprovarci.

11.51: Bottas dopo aver effettuato la simulazione da qualifica è entrato ai box. Lo stesso ha fatto in questo momento Vettel.

11.50: Vettel effettua un passaggio in pit-lane per effettuare una prova di partenza. Lo stesso lo fa Sainz con la McLaren.

11.47: 1’17″934 per l’Alfa Romeo di Raikkonen che non migliora più di tanto con gomme C4 e rimane in ottava posizione.

11.44: Vettel prova a ripetersi ma non ce la fa per poco: 1’17″011 il suo tempo dopo aver fatto raffreddare le sue C4 con un giro molto lento.

11.42: VETTEL!!! 1’16″929 per il teutonico che migliora sensibilmente il suo crono, portandosi in terza posizione a poco meno di 4 decimi dalla Mercedes di Bottas, che però ha sfruttato un set di gomme più prestazionali. Se pensiamo che Bottas aveva ottenuto con le medesime gomme 1’16″960 si può capire che tra la Ferrari e le Frecce d’Argento la situazione è equilibrata.

11.40: BOTTAS!!! 1’16″561 per il finlandese della Mercedes che si porta in vetta ma con gomme C5. Siamo ancora distanti circa 3 decimi dal tempo ottenuto da Leclerc ieri con le stesse gomme. Vettel, dopo una breve sosta, torna in pista con le gomme C4.

11.40: Tanti tifosi della Ferrari a Barcellona per seguire quest’ultimo giorno di test

11.38: Daniil Kvyat porta la propria Toro Rosso in sesta posizione grazie al tempo di 1’17″758 ottenuto con mescole C3

11.36: Dopo aver migliorato sensibilmente il proprio riscontro, Vettel fa rientro ai box. Il tedesco ha fatto un unico tentativo con gome a banda gialla, forse volendo testare la loro consistenza sul giro secco.

11.35: La Rossa di Vettel migliora il proprio riferimento e si porta in sesta posizione, siglando il crono di 1’17″939 con gomme C3. Rientra sul tracciato anche Grosjean (Haas) con gomme C4.

11.32: Rientra la Ferrari di Vettel sempre con gomme C3.

11.30: E’ il momento di Perez che migliora il proprio crono, portandosi con la Racing Point in sesta posizione (1’18″050) con gomme C4. Tanti team stanno montano le gomme morbide e, come è logico, le prestazioni si stanno abbassando. Vedremo se e quando lo farà la Ferrari, al momento in nona posizione con Vettel (1’18″435, gomme C3).

11.28: 1’17″114 per Ricciardo che con gomme C5 porta la Renault in terza posizione. Tentativo di time-attack per l’australiano?

11.26: Si migliora Kubica con la Williams, realizzando il crono di 1’19″941 ma il polacco resta sempre in decima ed ultima posizione. Mentre Sainz, il migliore stamane, continua a girare su un passo discreto con gomme C3, a bordo della sua McLaren, senza però migliorare di certo il suo 1’16″913 che gli vale il primato.

11.25: Bottas rientra ai box anch’egli ed ora in pista ci sono la McLaren di Sainz con gomme C3 e la Williams di Kubica con gomme C4.

11.23: Un aspetto importante è che Bottas continui a girare con le mescole C4 (a banda rossa) proprio per verificare il degrado del compound. Vedremo se poi alla fine di questa sessione mattutina il finlandese tenterà l’attacco al tempo. Vettel nel frattempo è ai box.

11.20: La Haas di Grosjean continua a macinare km: 50 giri per il francese della scuderia americana. E’ chiaro il tentativo del team di recuperare il tempo perso ieri per un problema allo scarico della VF-19 che ha alterato il programma della squadra.

11.17: Guardando a quanto accaduto ieri siamo ancora un po’ distanti dai crono segnati da Leclerc che con gomme C5 aveva realizzato il il crono di 1’16″231. Attualmente in vetta c’è la McLaren con il tempo di 1’16″913, ma ci troviamo in una fase della giornata in cui le temperature ancora non consentono la massimizzazione della prestazione. Inoltre, Vettel (nono in 1’18″453, gomme C3) sta portando avanti un lavoro più sulla gara che sul giro secco. Di seguito i tempi di ieri:

Los tiempos del año pasado ya han pasado a la historia. Y quizá los de hoy queden también obsoletos mañana #F1Testing pic.twitter.com/esjjV8FndO — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) February 28, 2019

11.16: Bottas ci ha riprovato e appena 16 millesimi (gomme C4) non è riuscito a migliorare il suo crono. Il finnico della Mercedes resta in seconda piazza.

11.15: Prove di partenza anche per Raikkonen con la sua Alfa Romeo. Attualmente il finlandese è settimo.

11.13: Il profilo twitter della F1 propone il video del brutto incidente di Vettel di due giorni fa

11.11: Ricciardo fa rientro subito ai box, seguito da Vettel. Il tedesco della Ferrari è il secondo pilota più attivo (36 giri). La palma dello stacanovista va al francese della Haas Grosjean (terzo in graduatoria)

11.08: Prove di partenza per Vettel appena fuori la pit lane. Il tedesco prosegue con il suo programma senza intoppi.

11.06: Migliorano le loro prestazioni sia Kvyat che Perez. Il pilota russo della Toro Rossi sigla il crono di 1’18″245 (sesto, gomme C3), il messicano della Force India 1’18″261 (ottavo, gomme C3), davanti a Vettel.

11.05: Sul tracciato in questo momento anche la Renault R.S.19 con Daniel Ricciardo

11.04: Bottas fa rientro ai box mentre sulla pista rimangono solo Verstappen e Vettel. La Ferrari in pista con gomme C3.

11.02: Bottas, velocissimo nel primo settore, ha dilapidato tutto il suo vantaggio nel terzo settore, non migliorando il proprio tempo (gomme C4)

11.01: Nel frattempo Bottas si rilancia per un altro giro veloce

11.00 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO DUE ORE DI TEST.

1 Sainz McLaren 1m16.913s 2 Bottas Mercedes 1m16.960s 3 Grosjean Haas 1m17.575s 4 Verstappen Red Bull 1m17.709s 5 Ricciardo Renault 1m17.772s 6 Raikkonen Alfa Romeo 1m18.255s 7 Perez Racing Point 1m18.430s 8 Vettel Ferrari 1m18.435s 9 Kvyat Toro Rosso 1m18.485s 10 Kubica Williams 1m19.786s

10.59: Rientra in pista Sebastian Vettel con la Ferrari: 1’18″435 per il tedesco, che si migliora con gomme C3 e sale di una posizione. Ora è ottavo.

10.58 C’è un miglioramento per Kubica: 1:19.786 con C4, il pilota Williams rimane sempre in decima posizione.

10.55 Oggi la Mercedes ha voluto provare una simulazione di qualifica, scelta non ancora adoperata dalla Ferrari che si è concentrata sul passo con Vettel. Il tedesco al momento è ai box.

10.54 Che risposta di Valtteri Bottas con pneumatici C4, il pilota Mercedes vola in 1:16.960 ed è ad appena 47 millesimi da Sainz.

10.53 Carlos Sainz abbatte il muro di 1’17”, è il primo a riuscirci! Lo spagnolo della McLaren con mescola C5 stampa 1:16.913 e rafforza la prima posizione.

10.51 Max Verstappen sta convincendo con la sua Red Bull, gustiamoci un passaggio dell’olandese in pista.

10.50 Charles Leclerc oggi non è al volante ma è presente nel paddock.

10.48 Buon lavoro di Sergio Perez con gomma C3, sale in quinta piazza con 1:18.340 alle spalle di un ottimo Max Verstappen che sempre con la C3 chiude in 1:17.709.

10.46 Vettel si sta concentrando sul passo gara e il suo 1:20basso sembra essere davvero molto buono.

10.45 Il botta e riposta tra Sainz e Bottas negli ultimi minuti ha scaldato un po’ tutti.

It's a hot morning! @ValtteriBottas had set the best time with a 1:17.101, but now @Carlossainz55 has the best time with a 1:17.026 #F1Testing pic.twitter.com/mWfFw495Dp — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 1, 2019

10.43 Nuovamente Sebastian Vettel in azione.

10.41 Vettel scivola in quinta posizione, superato da Kvyat con gomme C3 (1:18.485).

10.40 Carlos Sainz si porta al comando! 1:17.062 per lo spagnolo della McLaren che monta un set di C5 e supera Bottas di 9 centesimi.

10.39 Squillo anche per Grosjean che monta gomme prototipali e sale al terzo posto col tempo di 1:18.180.

10.38 Vediamo Bottas con gomme C4, questo il giro chiuso col miglior tempo.

Meilleur temps pour Bottas en 1:17.101 avec les pneus C4#F1 #F1Testing 🇪🇸 pic.twitter.com/AlwXO6cCxh — Secteur F1 🏎🇫🇷 (@Secteur_F1) March 1, 2019

10.37 Vediamo come la Ferrari vorrà rispondere al miglior tempo siglato da Bottas.

10.36 SEBASTIAN VETTEL TORNA IN PISTA!

10.35 Valtteri Bottas balza in testa alla classifica dei tempi! Il finlandese monta per la prima volta gomma C4 e stampa 1:17.101, simulazione qualifica per le Frecce d’Argento anche se probabilmente con importante carico di benzina.

10.34 Torna in pista anche Valtteri Bottas su Mercedes.

10.34 Gustiamoci Sebastian Vettel in azione pochi minuti fa, al momento il tedesco è ai box.

10.33 Al momento solo Kimi Raikkonen è in pista.

Currently only Kimi Räikkönen out on track, he's 5th with 20 laps completed. #F1Testing #F1 pic.twitter.com/65VehN78rT — F1onTrack (@Formula1onTrack) March 1, 2019

10.31 Molto bene anche la Haas con un ringalluzzito Grosjean, l’Alfa Romeo di Raikkonen ha puntato tutto sulla mescola C5. Verstappen è tornato in pista dopo l’incidente di Gasly di ieri, Red Bull ancora da decifrare.

10.29 Valtteri Bottas si nasconde con la Mercedes, tanti giri nella prima parte della mattinata poi sosta ai box. Il passo è superiore rispetto a quello della Ferrari anche di mezzo secondi, il tempo sul giro secco non ha convinto. Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime ore o se dovremo aspettarli direttamente a Melbourne.

10.27 Sebastian Vettel ha completato 18 giri in due long run sempre su gomma C3, la Ferrari sembra lavorare bene su questo pneumatico e il passo è stato confortante sul piede di 1:20.5. Terzo nella classifica dei tempi.

10.25 Al momento Carlos Sainz ha firmato il miglior tempo con gomme C3, la McLaren sembra voler sul serio e sta impressionando sul giro secco in questi Test anche se le altre scuderie non si stanno spremendo al massimo.

10.23 Vettel e Sainz in azione.

El color naranja está de moda en la F1. #F1Testing pic.twitter.com/pCaZ1gejOf — Кимиску (@Kimisku) March 1, 2019

10.21 Vettel ritorna ai box dopo aver percorso 9 giri, 18 tornate complessive in questi primi 82 minuti di test.

10.20 Miglioramento per Sergio Perez che si porta in quarta posizione con gomma C2, 1:18.867.

10.18 Gustiamoci Vettel in azione.

10.16 Vettel ora sta effettuando una simulazione di long run e gira sul passo di 1:20.5 sempre con gomme C3.

10.14 Grosjean torna ai box, è stato il più attimo fino ad ora con 26 giri completati ed è secondo nella classifica dei tempi.

10.12 Vettel ha cercato di migliorarsi subito ma invece è risultato più lento di due decimi rispetto al suo miglior tempo.

10.11 Carlos Sainz rafforza la prima posizione, eccezionale 1:17.495 sempre su C3.

10.10 Anche Verstappen monta gomme C3 ma si ferma a 1:19.119 in sesta posizione.

10.08 Pronta risposta di Vettel con gomme C3, il tedesco piazza 1:18.762 e si porta in terza posizione. Scavalto Bottas.

10.06 FINALMENTE! SEBASTIAN VETTEL TORNA IN PISTA.

10.04 Arriva un miglioramento per Kvyat che si porta in sesta posizione con 1:19.381, il pilota della Toro Rosso ha usato gomme C4 e ha scavalcato Vettel sempre fermo ai box.

10.02 Gustiamoci qualche foto di questa ultima giornata di Test.

10.00 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO UN’ORA DI TEST.

1 Sainz McLaren 1m17.851s 2 Grosjean Haas 1m18.180s 3 Perez Racing Point 1m18.930s 4 Raikkonen Alfa Romeo 1m18.981s 5 Bottas Mercedes 1m19.180s 6 Vettel Ferrari 1m19.775s 7 Ricciardo Renault 1m20.570s 8 Kvyat Toro Rosso 1m20.980s Verstappen Red Bull No time Kubica Williams No time

09.58 La Ferrari è ancora ferma ai box, pochi giri per Vettel in questa prima parte di giornata.

09.57 Ulteriore miglioramento di Sainz che piazza 1:17.851.

09.55 La fiammata di Carlos Sainz! MIGLIOR TEMPO: 1:17.955 per lo spagnolo che porta la McLaren ai vertici con pneumatico C3.

09.54 Grande lavoro di Grosjean che si lancia anche con gomme prototipali, primi due settori da record poi perde tutto nel terzo.

09.52 Un bellissimo messaggio da parte della Williams che ringrazia tutti per il supporto in un momento così complicato.

Thank you to everyone in the team for sticking together despite the difficult start to the season #WeAreWilliams pic.twitter.com/pgVm7L0nYq — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 1, 2019

09.50 Mossa a sorpresa di Perez! Monta gomma C2 e sale al terzo posto in 1:18.930 scavalcando così Bottas. Il pilota della Racing Point è a tre decimi da leader Grosjean.

09.48 Bottas ha già completato 20 giri, in pista anche Perez e Ricciardo che ha completato un giro in 1:20.570 (settimo).

09.46 Poca attività in pista in questo frangente, la Ferrari ancora non si muove.

09.44 Intanto la McLaren con Carlos Sainz continua a stupire. Ottimo secondo posto nella classifica dei tempi.

09.42 John Elkann al muretto.

09.41 Solo un installation lap per Verstappen che rientra subito ai box.

09.40 Finalmente tocca anche a Max Verstappen sulla Red Bull, la macchina è stata riparata dopo l’incidente occorso ieri a Gasly.

The Bull is back on track 👊 Great work from the Team to work through the night to get the #RB15 ready to roll 💪 #F1Testing pic.twitter.com/So4CRnoAAz — Red Bull Racing (@redbullracing) March 1, 2019

09.38 Ulteriore miglioramento di Carlos Sainz, secondo con la McLaren: 1:18.817 per lo spagnolo che si orta a due decimi da Grosjean, Bottas scivola in terza posizione.

09.36 Prima Bottas era in scia a Perez, forse questo ha influito sul tempo.

09.35 La Ferrari replicherà nei prossimi minuti? Vettel è piaciuto nella sua prima uscita su pneumatici C3 ma sarebbe importante migliorare il tempo per dare un ulteriore segnale alla Mercedes.

09.33 Valtteri Bottas ha già percorso 14 giri, subito una prova di forza della Mercedes.

09.31 Arriva la stoccata di Valtteri Bottas! Il finlandese risale in seconda posizione grazie a 1:19.180 firmato con mescola c3, sei decimi meglio di Vettel che scivola in quinta posizione.

09.30 Sebastian Vettel è tornato ai box dopo aver percorso 9 giri con mescola C3, è terzo nella classifica dei tempi a 9 decimi da Grosjean.

09.29 Romain Grosjean sta volando con la Haas: miglior tempo in 1:18.639 sempre su gomma C3.

09.28 Il Presidente John Elkann oggi è a Barcellona, ha fatto visita ai box!

Il presidente della Ferrari Jhon Elkann in visita al box Ferrari a Barcellona #F1Tesing #SkyMotori pic.twitter.com/big65mAYhp — Mara Sangiorgio (@mara_sangiorgio) March 1, 2019

09.27 Valtteri Bottas fermo ai box dopo 7 giri con gomma C3, la Mercedes si nasconde ancora una volta…

One final day of #F1Testing. Let's make it count 💪 pic.twitter.com/EEQf6NOpwA — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 1, 2019

09.26 Verstappen e Ricciardo devono ancora scendere in pista, Red Bull e Renault aspettano.

09.25 Ulteriore miglioramento per Carlos Sainz, sempre con gomma C5: 1:19.216 per lo spagnolo su McLaren che si porta al secondo posto.

09.23 Kimi Raikkonen con gomma C5 non va oltre 1:20.003.

09.23 Romain Grosjean sorprende tutti! Monta mescola C3 sulla sua Haas e stampa 1:19.069, fa meglio di Sainz di un paio di decimi: miglior tempo per il francese.

09.22 Sebastian indemoniato! Tre giri veloci uno in fila all’altro: 1:19.775, ora è secondo a cinque decimi da Sainz.

09.21 Ulteriore miglioramento per il ferrarista che si porta a 1:20.132 ma rimane in terza posizione.

09.20 Primo tempo cronometrato per Sebastian Vettel con mescola C3: il tedesco ferma il crono a 1:20.889.

09.20 Max Verstappen deve invece ancora scendere in pista.

.@Max33Verstappen is nog niet op de baan verschenen, maar hij is inmiddels wel naar de garage van Red Bull Racing gelopen! #F1 #F1Testing #Verstappen pic.twitter.com/CUPYE0X1J5 — GPToday.net (@GPToday_NL) March 1, 2019

09.20 Vettel si sta lanciando dietro alla Renault.

09.19 SEBASTIAN VETTEL TORNA IN PISTA.

09.18 Diamo uno sguardo alla partenza di Bottas, ora definitivamente tornato ai box dopo aver percorso 7 giri.

09.17 Miglior tempo di Carlos Sainz: lo spagnolo ha montato mescola C5 e ha stampa 1:19.216, tempo ancora non irresistibile.

09.15 Oggi vedremo davvero dei miglioramenti da parte della Williams che al momento è il team nettamente più debole del lotto?

After his second full day of testing George Russell admits Williams is the slowest team at the moment, but says they're making progress every day.#F1 #F1testing #Formula1 #GR63 https://t.co/9Zk3fCUGan — WilliamsGPnews (@WilliamsGPnews) March 1, 2019

09.14 Bottas è il più attivo in pista ma ancora una volta non taglia la linea del traguardo, passa in pit-lane per simulare un’altra partenza. Il finnico vuole esercitarsi su questo fondamentale determinante.

09.12 Ferrari sempre ferma dopo l’installation lap di qualche minuto fa.

09.11 Bottas passa in pit-lane per una prova di partenza mentre si lancia anche la McLaren.

09.10 Ulteriore miglioramento di Bottas che abbassa il proprio riferimento a 1:21.023.

09.09 Diamo uno sguardo dettagliato alle perfette condizioni climatiche.

09.07 Bottas abbassa ancora il tempo: 1:21.216, sta simulando subito un long run.

09.05 Bottas completa il primo giro cronometrato in 1:22.164 con mescola C3. Mentre il sole fa capolino al Montmelò.

Ha salido el sol, debe ser hora de F1 ☀ 💪 ¿Qué quieres ver en el último día de pruebas?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/cJ9uxGZLbw — Fórmula 1 Luisac (@F1Luisac) March 1, 2019

09.04 Solo un installation lap per Vettel che rientra subito ai box, Bottas continua a girare.

09.02 SEBASTIAN VETTEL! Subito in pista la Ferrari, seguita a ruota da Valtteri Bottas sulla Mercedes. Si lancia anche Kimi Raikkonen.

09.01 Si rompe subito il silenzio, Robert Kubica in pista con la Williams.

Time to kick off the final day of pre-season testing and it's #RK88 behind the wheel 👍#F1Testing pic.twitter.com/uUqzdTxzye — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 1, 2019

09.00 SEMAFORO VERDE. Inizia l’ultima giornata di Test a Barcellona.

08.58 Uno sguardo anche alle gomme Pirelli. Questa ultima giornata sarà importante anche per raccogliere gli ultimi dati riguardo alle varie mescole.

E a Mercedes, hein? Será que, enfim, vai andar em ritmo de classificação hoje? Aí a preparação de pneus da equipe alemã #F1Testing pic.twitter.com/ho79rpa11E — Evelyn Guimarães (@eveguimaraes) March 1, 2019

08.57 Anche oggi splende il sole al Montmelò, condizioni meteo ideali per l’ultima giornata di Test.

It's the last day. Last chance to test. Last chance to see the new F1 before the season starts! Let's go! #F1Testing pic.twitter.com/JbtwwpkE1W — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 1, 2019

08.55 Intanto vengono ringraziati tutti i marshalls e il team medico per il lavoro svolto in queste due settimane. Cinque minuti all’inizio della giornata di test.

They are the best! Meet the Circuit marshalls and medical team! Thanks for your hard work at the #F1Testing 👌💪 pic.twitter.com/zdUX1XkEFe — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 1, 2019

08.54 Ha impressionato anche la Red Bull sia sul passo gara che sul giro veloce. Oggi vedremo quali cartucce deciderà di giocarsi il lanciatissimo Max Verstappen.

08.52 La Mercedes si è sempre nascosta, oggi Lewis Hamilton e Valtteri Bottas firmeranno il tempone per dare un chiaro segnale a tutti i rivali? Staremo a vedere cosa deciderà di fare il team di Toto Wolff.

08.50 La Ferrari ieri ha giganteggiato con Charles Leclerc dopo i problemi avuti tra martedì e mercoledì (prima un problema col sistema di raffreddamento, poi il brutto schianto di Vettel). Oggi la Rossa cerca l’ultimo ruggito dopo aver impressionato durante questi otto giorni di prove.

08.48 Anche la Ferrari saluta questo ultimo giorno di test. Ci sono ancora otto ore di lavoro a disposizione per farsi trovare preparati all’inizio del Mondiale.

08.46 Ricordiamo in maniera schematica il line-up della giornata odierna.

Driver line-up for final day of pre-season testing: Alfa Romeo: Räikkönen

Mercedes: Bottas/Hamilton

Ferrari: Vettel

Red Bull: Verstappen

Renault: Ricciardo/Hulkenberg

Haas: Grosjean/Magnussen

McLaren: Sainz

Sport Pesa: Perez

Toro Rosso: Kvyat

Williams: Kubica#Kimi7 #F1Testing pic.twitter.com/nR5zDUtWwc — Kimi Räikkönen #7 (@FansOfKR) March 1, 2019

08.45 Quindici minuti all’accensione del semaforo verde.

08.42 L’Alfa Romeo punta invece su Kimi Raikkonen per questa ultima giornata, Carlos Sainz sulla McLaren e Sergio Perez sulla Racing Point. A chiudere Kvyat sulla Toro Rosso e Kubica sulla Williams.

08.40 Max Verstappen al volante della Red Bull per otto ore, staffetta invece in casa Renault: Dani Ricciardo in pista al mattino, al pomeriggio toccherà a Nico Hulkenberg.

08.38 La Mercedes si affiderà invece a Lewis Hamilton nel pomeriggio mentre Valtteri Bottas girerà in mattinata.

08.36 Ricordiamo il cambio di programma avvenuto in Ferrari. Oggi girerà solo Sebastian Vettel dopo che ieri era stato dato spazio esclusivamente a Charles Leclerc, tutto per dare a entrambi la possibilità di girare equamente dopo l’incidente di mercoledì quando c’era il tedesco al volante.

08.34 Il semaforo verde si accenderà alle ore 09.00, i piloti avranno a disposizione otto ore di lavoro seguendo questo calendario: 09.00-13.00 e 14.00-18.00.

08.32 Oggi è in programma l’ultima giornata di prova al Montmelò, si conclude anche la seconda finestra di test sul circuito catalano e al termine della giornata odierna ci si darà appuntamento direttamente all’inizio del Mondiale previsto il 17 marzo col GP d’Australia.

08.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona.