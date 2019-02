F1, Risultati Test Barcellona 2019: Leclerc stampa il miglior tempo, Ferrari veloce sul passo, poi si ferma nel finale

Si è rivelata quanto mai intensa e indicativa la settima, e penultima, giornata dei test riservati alla Formula Uno 2019 di Barcellona. Ancora una volta Ferrari e Mercedes hanno confermato di disporre di vetture decisamente competitive, mentre il colpo di scena di questo giovedì si è rivelato l’incidente occorso a Pierre Gasly. Il francese della Red Bull, infatti, a metà pomeriggio, è andato a sbattere violentemente in ingresso di curva 9, la “Campsa”, perdendo la vettura in maniera simile a quanto accaduto ieri a Sebastian Vettel. Per l’ex Toro Rosso l’impatto è stato notevole, con il retrotreno completamente distrutto ma, fortunatamente, senza nessun conseguenza a livello fisico. Dopo circa 20 minuti la sessione è potuta ripartire, per incoronare ancora una volta Charles Leclerc come il più veloce sul tracciato del Montmelò. Le brutte notizie per l’ex Alfa Romeo sono giunte in conclusione del turno, con la sua SF90 che lo ha appiedato nella salita verso curva 9, probabilmente in una prova di pescaggio benzina.

Il monegasco, ad ogni modo, ha stabilito il nuovo record del circuito per quanto riguarda i test, con un sontuoso 1:16.231 con gomma C5 (la più morbida a disposizione). Con questo crono il classe 1997 è andato a ritoccare, e non di poco, il tempo di Valtteri Bottas dei test della scorsa primavera (1:16.904), mentre per pochi centesimi non ha migliorato la pole position di Lewis Hamilton del Gran Premio di Spagna 2018 (1:16.173). Per il ferrarista un turno con ben oltre 120 giri messi a segno, con un pomeriggio quasi interamente dedicato alla simulazione di gara, su ottimi tempi (rimanendo sempre attorno all’1:22). L’unico neo, come detto, lo stop finale.

Secondo posto per il thailandese Alexander Albon (Toro Rosso) che ha fatto segnare un brillante 1:16.882, a sua volta con gomme C5. Ulteriore conferma che la STR14 si sia presentata nel migliore dei modi all’avvio della nuova stagione, anche se la prestazione va prese assolutamente con le pinze. Al terzo posto la solita McLaren. Ancora una volta l’inglese Lando Norris, infatti, ha stampato un tempo di rilievo 1:17.084, sfruttando le gomme C5 e una vettura scarica di benzina proprio per segnalarsi ai piani alti della classifica.

Quarta posizione per il protagonista della sessione, Pierre Gasly. Il francese, come detto, ha chiuso anzitempo il suo giovedì, ma ha fatto in tempo a segnare un buonissimo 1:17.091, sempre con gomma C5. Giornata rovinata, ovviamente, per cui vedremo se domani la scuderia di Milton Keynes deciderà di regalare almeno mezza giornata al suo nuovo arrivato, oppure lascerà campo libero a Max Verstappen come previsto.

Al quinto posto Daniel Ricciardo su Renault. L’australiano ha chiuso il suo pomeriggio con il tempo di 1.17.204 (a sua volta con gomma C5) confermando una RS19 in crescita. Alle sue spalle il compagno di scuderia, Nico Hulkenberg, in 1:17.496 (su gomma C5). Lance Stroll, quindi, ha piazzato la settima prestazione in 1:17.556 con la Racing Point (sempre su C5) mentre non è andato oltre l’ottava il nostro Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo, in 1;17.639 con gomma C5, dopo uno dei turni meno brillanti di questi test per la monoposto italo-svizzera.

Sessione tribolata, invece, per la Haas, che oggi è rimasta a lungo ai box nel corso del pomeriggio (per colpa di un problema all’impianto di scarico) con Romain Grosjean che, proprio in extremis, è salito in nona posizione in 1:17.854 con gomma C4, mentre la mattinata aveva visto procedere Kevin Magnussen, con il crono di 1:18.199 con gomme C3 per una 12esima prestazione complessiva.

In decima posizione la prima Mercedes, con Lewis Hamilton. Il campione del mondo ha fatto segnare un interessante 1:18.097 con gomme C2, le medie. La scuderia di Brackley, anche oggi, ha lavorato sulle lunghe distanze e sulle simulazioni di passo gara, come ha dimostrato Valtteri Bottas nel pomeriggio con il miglior tempo di 1:18.862 (con gomma C3, la soft) ma con un ritmo costante sull’1:21-1:22 che ha davvero impressionato. 11esima posizione per l’inglese George Russell su una Williams che non sta realizzando prestazioni scintillanti (1:18.130 con gomme C5) ma, quantomeno, anche oggi ha superato senza problemi i 100 giri e sta dimostrando costanza di rendimento.

Domani ultima sessione di questi test pre-stagionali. Dalle ore 18.00, in concomitanza con la bandiera a scacchi, si inizierà a pensare solamente al via del Mondiale, che avverrà il 17 marzo con il Gran Premio di Australia di Melbourne.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI