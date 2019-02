F1, Test Barcellona 2019: la Ferrari spiega la causa dell’incidente occorso a Vettel. Rottura di un cerchione

Dopo una prima settimana che aveva anche in un certo senso illuso, con un’affidabilità perfetta ed una velocità piuttosto interessante, la Ferrari sta incontrando invece problemi a raffica nella seconda tranche di Test di F1 a Barcellona.

Il Cavallino Rampante ieri ha perso quasi tutta la giornata a causa del grave incidente in cui è incappato Sebastian Vettel. “Mi sono sentito un passeggero, non potevo fare nulla per evitare l’impatto“, aveva spiegato il pilota tedesco, uscito dalla vettura fortunatamente incolume.

Dopo aver effettuato diverse analisi, i tecnici della scuderia di Maranello hanno individuato la causa del problema. Sulla SF90 ha ceduto il cerchione della ruota sinistra anteriore. La rottura è stata provocata dall’impatto con un corpo estraneo. Tra le ipotesi, si pensa ad un detrito o ad un pezzo perso da un’altra monoposto.

L’imprevisto di ieri ha di fatto impedito a Charles Leclerc di scendere in pista nel pomeriggio. Per questo la Ferrari ha deciso di mutare il programma originario: quest’oggi a Barcellona girerà per tutta la giornata il giovane monegasco.

