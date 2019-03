F1, Test Barcellona 2019: la classifica dei migliori 10 tempi delle due settimane del Montmelò

Con i “botti” finali si sono concluse le due settimane di test F1 di Barcellona. I piloti, specialmente nelle ultime giornate, hanno voluto forzare, andando a ritoccare il precedente record dei test, e sfiorando la pole position di Lewis Hamilton del Gran Premio di Spagna 2018. I primi tre tempi, incredibile a dirsi, sono racchiusi in un solo centesimo, con Sebastian Vettel davanti a Lewis Hamilton per 3 millesimi ed a Charles Leclerc per 10! Come se non bastasse, i primi otto sono tutti sotto il muro dell’1:17, in poco meno di otto decimi. Stupiscono le assenze di Red Bull e Alfa Romeo da questo novero, ma il lavoro svolto puntava sulle lunghe distanze piuttosto che sul giro secco. Sarà grande equilibrio anche nel corso del Mondiale di F1? Staremo a vedere, nel frattempo andiamo a conoscere i dieci migliori crono che sono stati realizzati in questi otto giorni del Montmelò.

LA TOP-10 DEI TEMPI DEI TEST F1 2019 DI BARCELLONA

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:16.221 con gomme C5 (8a giornata)

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16.223 con gomme C5 (8a giornata)

3 Charles Leclerc (Ferrari) 1:16.231 con gomme C5 (7a giornata)

4 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:16.561 con gomme C5 (8a giornata)

5 Nico Hulkenberg (Renault) 1:16.843 con gomme C5 (8a giornata)

6 Alexander Albon (Toro Rosso) 1:16.882 con gomme C5 (7a giornata)

7 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1:16.898 con gomme C5 (8a giornata)

8 Carlos Sainz (McLaren) 1:16.913 con gomme C5 (8a giornata)

9 Romain Grosjean (Haas) 1:17.076 con gomme C5 (8a giornata)

10 Lando Norris (McLaren) 1:17.084 con gomme C5 (7a giornata)

