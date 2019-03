F1, Mattia Binotto: “La SF90 è bilanciata e guidabile, ma la voglio più affidabile”

Mattia Binotto, nuovo team principal della Scuderia Ferrari, ha scelto l’ultima sessione dei test 2019 riservati alla Formula Uno per parlare con la stampa, dopo diversi giorni nei quali ha preferito dare spazio a piloti e vettura. Il nativo di Losanna ha iniziato facendo un quadro della situazione di queste due importanti settimane di lavoro. “Sono state giornate intense nelle quali abbiamo voluto pensare solamente a noi stessi – esordisce Binotto ai microfoni di SkySport – Sono contento che Hamilton pensi che siamo forti, ma lo sono di sicuro anche loro. Presumo che in pista a Melbourne saremo molto vicini. Lo scorso anno i test furono molti difficili a causa del clima, quindi è difficile fare paragoni. Abbiamo avuto qualche problema e non è andato tutto liscio, come ad esempio l’incidente di Sebastian Vettel nella seconda giornata di questa settimana”.

Un intoppo che, secondo il team principal, non deve spaventare. “Credo sia stato solamente un episodio sfortunato, un qualcosa di impossibile da prevedere e evitare. Sembra che un corpo esterno abbia colpito il cerchione e abbia quindi causato l’uscita di strada”.

Una SF90 che, quindi, preoccupa? “Considero la nostra auto molto bilanciata e questo dà sicurezza ai piloti. È una macchina guidabile, stabile in frenata e questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Per vincere dovremo essere i più forti e ancora non lo siamo. Vorrei vedere macchina nel complesso più affidabile”.

Passando a Charles Leclerc, il giovane monegasco sta bruciando le tappe, ma questo non sembra stupire la scuderia con il Cavallino Rampante. “È un ottimo pilota che sta cercando di imparare a lavorare con i nostri tecnici. Non sono questi test che ci stanno convincendo rispetto alla nostra scelta di prenderlo in Ferrari, eravamo già sicuri delle sue qualità”.

Sui rapporti all’interno del team, il pensiero sugli ordini di scuderia è ben definito. “Dobbiamo pensare al bene della Ferrari. Non chiederemo a Charles di far passare Vettel, ma essendo già campione e molto esperto per ora è Sebastian il pilota di riferimento”.

Nuova stagione che sta per partire, con tante novità. “La nostra struttura è rimasta pressoché intatta, non ci sono stati grossi cambiamenti. Da quando sono diventato team principal la mia vita personale è cambiata perché aumenta la mia popolarità. Sul lavoro invece avevo molte responsabilità già in passato. Devo ringraziare John Elkann e Louis Camilleri per il supporto che mi danno. Averli vicini è importante per il team”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI