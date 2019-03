LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: 1° marzo, ultima giornata da brividi. Ferrari e Mercedes in simulazione da qualifica?

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló (Spagna) calerà il sipario su questa fase pre-stagionale e i team saranno tutti intenti a provare gli ultimi dettagli in vista dell’inizio del Mondiale 2019 previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia).

Quest’oggi spetterà a Sebastian Vettel completare il lavoro in casa Ferrari. Il tedesco, protagonista suo malgrado di un incidente in curva-3 provocato dalla rottura del cerchio della ruota anteriore sinistra, ha voglia di salire in macchina e inanellare diversi giri per accumulare km e aumentare sensibilmente la conoscenza della nuova monoposto. La SF90 sembra essere una macchina nata bene e quest’oggi il tedesco lo vorrà dimostrare.

Una sessione importante quella che ci apprestiamo a vivere perché un po’ tutti cercheranno la prestazione, ivi compresa la Mercedes. Come affermato dal direttore tecnico James Allison, il lavoro del team campione del mondo verterà anche sulla massimizzazione della velocità e quindi forse vedremo qualcosa di più da parte del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Curiosità anche per quanto riguarda la Red Bull. Ieri il francese Pierre Gasly, per un suo errore, ha urtato violentemente le barriere in curva-9, concludendo anzitempo le sue prove. I danni sulla RB15 sono stati notevoli. Tuttavia la scuderia anglo-austriaca si presenterà quest’oggi in pista con Max Verstappen e le aspettative sull’olandese sono piuttosto alte. Cresciuto in maniera esponenziale nella seconda parte del 2018, Max vuol far vedere di essere pronto per conquistare l’iride, inserendosi nella lotta tra le Rosse e le Frecce d’Argento.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00. Buon divertimento! (FOTOCATTAGNI)

08.36 Ricordiamo il cambio di programma avvenuto in Ferrari. Oggi girerà solo Sebastian Vettel dopo che ieri era stato dato spazio esclusivamente a Charles Leclerc, tutto per dare a entrambi la possibilità di girare equamente dopo l’incidente di mercoledì quando c’era il tedesco al volante.

08.34 Il semaforo verde si accenderà alle ore 09.00, i piloti avranno a disposizione otto ore di lavoro seguendo questo calendario: 09.00-13.00 e 14.00-18.00.

08.32 Oggi è in programma l’ultima giornata di prova al Montmelò, si conclude anche la seconda finestra di test sul circuito catalano e al termine della giornata odierna ci si darà appuntamento direttamente all’inizio del Mondiale previsto il 17 marzo col GP d’Australia.

08.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona.