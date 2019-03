LIVE Biathlon, Sprint femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Kuzmina oro, Coppa del Mondo riaperta

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gotier e Federica Sanfilippo.

La gara odierna oltre ad assegnare le medaglie iridate sarà molto importante anche in ottica Coppa del Mondo, anche in vista dell‘inseguimento di domenica 10, per presentarsi in buona posizione sia per le medaglie, sia per provare a mettere ulteriore fieno in cascina in classifica in vista delle ultime gare stagionali.

Dopo quanto visto ieri nella staffetta, tra le avversarie delle azzurre hanno impressionato sugli sci la tedesca Denise Herrmann, la ceca Marketa Davidova e, la più pericolosa in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland. Tutte queste atlete partiranno dopo le azzurre Wierer e Vittozzi: diverse le scelte tattiche delle principali protagoniste.

Nel primo gruppo (10 atlete) non ci sarà nessuna big, mentre hanno scelto il secondo ben tre azzurre: Dorothea Wierer scatterà col pettorale 18, e davanti avrà come possibili riferimenti la norvegese Tiril Eckhoff e la polacca Monika Hojnisz, mentre subito dopo l’azzurra partirà un’altra italiana, Nicole Gontier.

Lisa Vittozzi, col pettorale rosso e giallo, partirà per 24ma, mentre la principale rivale straniera per la Coppa, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, avrà il 31. Terzo gruppo invece per la finlandese Kaisa Makarainen, 46ma, e per la slovacca Paulina Fialkova, allo start con il pettorale 49.

La gara andrà però seguita fino all’ultima atleta in gara (o quasi), sia in casa Italia, dato che Federica Sanfilippo partirà col 75, sia in chiave medaglia d’oro, dato che la tedesca Denise Herrmann, una delle papabili al titolo iridato, ha scelto il quarto gruppo, e lo aprirà partendo con il 79.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della della 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di biathlon: oggi, giovedì 7, la gara inizierà alle ore 16.15 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 15.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Federico Angiolini)

17.27 Grazie per averci seguito. Restate su OA Sport per tutti gli aggiornamenti, la classifica e gli scarti. Buon proseguimento di serata.

17.26 Kuzmina non solo ha vinto, ma ha riaperto la Coppa del Mondo. Wierer, decima, si è riportata in testa alla graduatoria complessiva, scavalcando Vittozzi, 21ma. Ora Kuzmina è terza, poi Olsbu.

17.25 La russa Pavlova finisce davanti ad Olsbu, la norvegese perde un altro punto dalle azzurre.

17.18 Kuzmina ha vinto l’oro davanti a Tandrevold e Dahlmeier. 10ma Wierer, 21ma Vittozzi, che però potrebbe perdere ancora terreno. Wierer è già sicura di tornare leader della classifica generale di Coppa del Mondo.

17.18 Herrmann chiude sesta a 23″9.

17.13 Davidova è quinta all’arrivo a 26″5.

17.12 Ora dobbiamo attendere solo il piazzamento finale delle azzurre.

17.09 Doppio errore per Herrmann in piedi, è oro per Kuzmina. La slovacca riapre il discorso Coppa del Mondo, è andata male oggi per l’Italia.

17.07 9/10 per la ceca Davidova, dovrebbe finire davanti a Wierer.

17.06 Yurlova va davanti di un soffio ad Eckhoff e Wierer.

17.05 Ora tutto dipende dalla tedesca Herrmann. E’ l’unica che può battere Kuzmina.

17.03 La situazione all’arrivo. Kuzmina in testa con 9″7 su Tandrevold e 12″6 su Dahlmeier. Quarta e quinta piazza per le svedese Oeberg e Brorsson a 13″2 e 21″7, sesta Eckhoff a 32″6, settima Wierer a 33″2, 16ma Vittozzi a 1’01”, 18ma Olsbu Roeiseland a 1’11”.

17.02 Attenzione, non è finita. 5/5 per la tedesca Herrmann a terra, è l’unica che può battere Kuzmina. L’Italia deve fare il tifo per lei.

16.59 Finale devastante di Kuzmina. Al traguardo è prima con 9″7 su Tandrevold. La slovacca riapre la Coppa del Mondo e partirà per prima nell’inseguimento, con ogni probabilità.

16.57 Gran finale di Oeberg. La svedese (9/10) chiude a soli 3″5 da Tandrevold. Wierer scivola al quarto posto, Vittozzi 11ma.

16.56 10/10 per Dahlmeier! La tedesca è terza dopo due poligoni a 12″6 da Tandrevold, difficilmente riuscirà a recuperare.

16.55 A 1,2 km dall’arrivo, Kuzmina deve recuperare solo 9 decimi a Tandrevold. La slovacca comunque non sta volando sugli sci, però è comunque lì per l’oro.

16.55 Tandrevold vola in testa con 22″9 su Eckhoff. Wierer terza a 23″5. Ottava Vittozzi a 51″7, 10ma Olsbu a 1’01”.

16.54 Makarainen butta via tutto con 2 errori in piedi. Kuzmina favorita per l’oro, davvero pessima notizia per le italiane. Anche in vista dell’inseguimento…

16.53 Caduta anche Makarainen all’ingresso del poligono.

16.53 Pessime notizie per l’Italia. Arriva il temuto 5/5 in piedi di Kuzmina. E’ seconda dopo due poligoni a soli 1″9 da Tandrevold. E’ in lotta per l’oro, non ci voleva…

16.52 5/5 a terra per la russa Yurlova. Un errore in piedi per Brorsson.

16.51 5/5 in piedi per Oeberg, è in lotta per le medaglie.

16.50 Vittozzi è sesta all’arrivo a 28″8 da Eckhoff. Perderà il pettorale giallo. Paga il 7/10 insolito per lei.

16.49 5/5 a terra per Dahlmeier, ma la tedesca paga ben 21″5 da Makarainen. Ora il pericolo è Kuzmina, con un 5/5 in piedi può ancora finire sul podio e guadagnare tanti punti sulle azzurre.

16.48 NOOOOOO!!! Non è possibile! Dorothea Wierer è caduta in discesa! Ha perso almeno 5-6 secondi, è stata una gara stregata!

16.47 Attenzione a Tandrevold, 10/10 per la norvegese. E’ prima con margine dopo il secondo poligono e si gioca la medaglia.

16.47 Wierer è seconda all’arrivo a soli 6 decimi da Eckhoff, a parità di errori! L’azzurra è andata davvero forte sugli sci.

16.46 ALTRO DOPPIO ERRORE PER OLSBU! 6/10 per la norvegese, incredibile!

16.45 5/5 per Makarainen, la finlandese si candida per la vittoria. Vola in testa dopo il primo poligono con 7″ sulla svedese Brorsson.

16.45 Un errore a terra per Kuzmina, altra buona notizia per le azzurre.

16.43 Gara peggiore dell’anno per Lisa Vittozzi, che sbaglia anche in piedi e chiude con 7/10. Rischia di subire il sorpasso da parte di Wierer in classifica generale. Al momento tra le due ci sono 35″, con un solo errore di differenza.

16.42 Gontier chiude con un 5/10 molto negativo. 4/5 a terra per la svedese Oeberg.

16.41 Partita la tedesca Dahlmeier. Ai 1300 metri Makarainen stampa il miglior tempo con 3″3 su Eckhoff.

16.40 VAI DOROTHEA! Arriva il 5/5 in piedi, limita i danni. Meno male, poteva andare molto peggio. E’ seconda a 12″5 da Alimbekava dopo due poligoni, l’altoatesina deve gestire 10″ su Eckhoff.

16.39 5/5 per la norvegese Tandrevold, abbiamo una nuova leader dopo il primo poligono.

16.39 Il fatto che Olsbu abbia commesso due errori salva in parte la brutta prestazione delle azzurre al poligono. C’è però Kuzmina che potrebbe riaprire in tutto in ottica Coppa del Mondo.

16.38 SIIIIIIIIII!!! Doppio errore anche di Marte Olsbu Roeiseland!!!! Fondamentaleeeeeeeeeeeeeeee!!!

16.37 Un errore anche in piedi per Eckhoff, chiude con 8/10 al tiro. Difficilmente sarà da podio.

16.36 Vittozzi ha sbordato due colpi, si è presa dei rischi forse eccessivi. E’ 12ma a 40″ da Alimbekava, 5″ dietro Wierer. Finire nelle 20 sarà durissima per le nostre,

16.35 E’ UN INCUBO! Doppio errore anche per Lisa Vittozzi! Purtroppo si è riaperta la Coppa del Mondo, qui Olsbu può rifilare decine di punti alle azzurre.

16.34 Miglior tempo per Olsbu ai 1300 metri, stesso crono di Eckhoff.

16.33 Wierer è nona (su 18) dopo il primo poligono a 35″4 dalla vetta. Ora, per limitare i danni in chiave generale, non può permettersi altri errori in piedi, altrimenti sprofonderà.

16.32 Già finita anche la gara di Gontier, 3 errori a terra.

16.31 NOOOOO!!! Doppio errore a terra di Wierer! Non ci voleva, si mette davvero malissimo per l’altoatesina.

16.30 Lisa Vittozzi è partita più cauta, paga 6″3 da Wierer dopo 1300 metri.

16.30 Sorpresa Alimbekava. La bielorussa non sbaglia e si porta in testa con 6″8 su Gasparin.

16.29 Sbaglia anche la polacca Hojnisz. Eckhoff paga 10″3 da Gasparin.

16.28 Un errore a terra per la norvegese Eckhoff, è pesante. C’è un vento molto irregolare.

16.27 La svizzera Selina Gasparin non sbaglia a terra e vola in testa con 9″7 su Bankes.

16.28 Ottima partenza di Wierer! Appena 7 decimi di ritardo da Eckhoff dopo 1300 metri.

16.27 Partita anche Lisa Vittozzi!

16.26 5/5 per Starykh, ma è dietro di 13″ rispetto a Bankes.

16.25 Eckhoff in testa dopo 1,3 km con 2″9 su Semerenko. La polacca Hojnisz paga invece 10″4.

16.24 Partita Wierer! 5/5 per la canadese Bankes, va in testa dopo il primo poligono.

16.24 Sta per partire Dorothea Wierer con il pettorale n.18. Ricordiamo Vittozzi con il 24.

16.23 Doppio errore al primo poligono per Semerenko: l’ucraina ha pagato la partenza folle sugli sci ed è già fuori dai giochi.

16.22 Semerenko è partita forte, in 1,3 km ha inflitto addirittura 16″6 alla russa Starykh.

16.20 Il pericolo n.1 per l’Italia si chiama Marte Olsbu Roeiseland. E’ la prima inseguitrice delle azzurre in classifica generale. E’ in forma disarmante e sugli sci può fare la differenza: con il 10/10 sarebbe difficile da battere e metterebbe un’ipoteca anche sull’inseguimento. A quel punto la norvegese si porterebbe davvero ad un soffio da Wierer e Vittozzi. Morale della favola? Le azzurre devono sperare che la scandinava sbagli qualcosa al poligono.

16.19 Primi transiti ai 1300 metri. Semerenko rifila 7″3 alla canadese Bankes.

16.18 Partita anche la russa Starykh. La gara entrerà nel vivo dalla numero 12, la norvegese Eckhoff.

16.16 Amici, la tensione è altissima. E’ la gara più importante dell’anno per diversi motivi. Non solo si assegna un titolo iridato, ma anche punti pesantissimi per la classifica generale. Inoltre far bene oggi consentirebbe di partire da un’ottima posizione di partenza nell’inseguimento. Far male oggi rischierebbe invece di compromettere tutto….

16.15 Si comincia! In gara l’ucraina Valj Semerenko!

16.12 Questi invece i pettorali delle favorite o di chi comunque lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo: 12 Eckhoff, 31 Olsbu, 43 Kuzmina, 46 Makarainen, 49 Fialkova, 52 Dahlmeier, 72 Davidova.

16.11 I pettorali di partenza delle azzurre: 18 Wierer, 19 Gontier, 24 Vittozzi, 75 Sanfilippo.

16.10 La gara andrà però seguita fino all’ultima atleta in gara (o quasi), sia in casa Italia, dato che Federica Sanfilippo partirà col 75, sia in chiave medaglia d’oro, dato che la tedesca Denise Herrmann, una delle papabili al titolo iridato, ha scelto il quarto gruppo, e lo aprirà partendo con il 79.

16.08 Difficilmente le atlete troveranno le stesse condizioni dell’azzeramento.

16.05 Lisa Vittozzi, col pettorale rosso e giallo, partirà per 24ma, mentre la principale rivale straniera per la Coppa, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, avrà il 31. Terzo gruppo invece per la finlandese Kaisa Makarainen, 46ma, e per la slovacca Paulina Fialkova, allo start con il pettorale 49.

16.02 Con queste condizioni il poligono potrebbe essere di difficile lettura per le atlete.

16.00 Nel primo gruppo (10 atlete) non ci sarà nessuna big, mentre hanno scelto il secondo ben tre azzurre: Dorothea Wierer scatterà col pettorale 18, e davanti avrà come possibili riferimenti la norvegese Tiril Eckhoff e la polacca Monika Hojnisz, mentre subito dopo l’azzurra partirà un’altra italiana, Nicole Gontier.

15.58 Si intensifica la nevicata, ed il vento si alza, ora spira a 10 km/h da nord-est.

15.55 Dopo quanto visto ieri nella staffetta, tra le avversarie delle azzurre hanno impressionato sugli sci la tedesca Denise Herrmann, la ceca Marketa Davidova e, la più pericolosa in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland. Tutte queste atlete partiranno dopo le azzurre Wierer e Vittozzi: diverse le scelte tattiche delle principali protagoniste.

15.52 Nevica ad Oesterund, ma il vento è lieve, appena 1 km/h da Est. Temperatura dell’aria -5.1 ° C, temperatura della neve -1.5 °C. Umidità dell’84%.

15.50 La gara odierna oltre ad assegnare le medaglie iridate sarà molto importante anche in ottica Coppa del Mondo, anche in vista dell’inseguimento di domenica 10, per presentarsi in buona posizione sia per le medaglie, sia per provare a mettere ulteriore fieno in cascina in classifica in vista delle ultime gare stagionali.

