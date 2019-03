Biathlon, Mondiali Oestersund 2019: la sprint femminile sorriderà alle italiane o alle inseguitrici in Coppa del Mondo?

Primo titolo individuale in palio domani ai Mondiali di biathlon di Oestersund, in Svezia: alle ore 16.15 partirà la prima delle concorrenti in gara nella 7.5 km sprint femminile. Le biatlete in gara saranno 95, l’ultima scatterà poco dopo le ore 17.00. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo.

Dopo quanto visto oggi nella staffetta, hanno impressionato sugli sci la tedesca Denise Herrmann, la ceca Marketa Davidova e, la più pericolosa in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland. Tutte queste atlete partiranno però dopo le azzurre Wierer e Vittozzi, infatti sono state diverse le scelte tattiche delle principali protagoniste.

Nel primo gruppo (10 atlete) non ci sarà nessuna big, mentre hanno scelto il secondo ben tre azzurre: Dorothea Wierer scatterà col pettorale 18, e davanti avrà come possibili riferimenti la norvegese Tiril Eckhoff e la polacca Monika Hpjnisz, mentre subito dopo l’azzurra partirà un’altra italiana, Nicole Gontier.

Lisa Vittozzi, col pettorale rosso e giallo, partirà per 24ma, mentre la principale rivale straniera per la Coppa, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, avrà il 31. Terzo gruppo invece per la finlandese Kaisa Makarainen, 46ma, e per la slovacca Paulina Fialkova, allo start con il pettorale 49.

La gara andrà però seguita fino all’ultima atleta in gara (o quasi), sia in casa Italia, dato che Federica Sanfilippo partirà col 75, sia in chiave medaglia d’oro, dato che la tedesca Denise Herrmann, una delle papabili al titolo iridato, ha scelto il quarto gruppo, e lo aprirà partendo con il 79.

