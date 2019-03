Biathlon, Mondiali 2019: tutte le italiane in gara oggi (venerdì 8 febbraio). Programma, orario e tv

Da oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15, con la 7.5 km sprint femminile iniziano le gare individuali ai Mondiali di biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75.

Di seguito il programma completo della sprint femminile dei Mondiali di Oestersund con l’orario d’inizio. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara iridata.

IL PROGRAMMA DELLA SPRINT FEMMINILE DEI MONDIALI DI OESTERSUND

Venerdì 8 marzo

ore 16:15 sprint femminile (Dorothea Wierer, Nicole Gontier, Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo)

diretta tv su Eurosport 1

diretta streaming su Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

