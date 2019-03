Biathlon, Mondiali 2019: Anastasija Kuzmina vince la sprint e riapre la Coppa del Mondo. Azzurre fallose: 10ma Wierer, 21ma Vittozzi

Sorride ad Anastasiya Kuzmina la 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di biathlon di Oestersund, in Svezia: la slovacca vince l’oro iridato con un solo errore, precedendo la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold di 9″7 e la tedesca Laura Dahlmeier di 12″6, con queste ultime due atlete perfette al poligono. Sorriso a metà anche per Dorothea Wierer, che chiude decima a 33″2 ma guadagna su tutte le altre rivali nella corsa alla Coppa del Mondo (Kuzmina a parte): Lisa Vittozzi è 21ma a 1’01″4, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland è 25ma a 1’11″1. Questi distacchi sono importanti anche per l’inseguimento di domenica al quale parteciperanno anche Federica Sanfilippo, 34ma a 1’36″6, e Nicole Gontier, 52ma a 2’11″8.

Nel primo poligono le prime tre della classifica di Coppa del Mondo sbagliano tutte alla stessa maniera: due errori a testa e gara compromessa per Dorothea Wierer, Marte Olsbu Roeiseland e Lisa Vittozzi. Ne approfitta la finlandese Kaisa Makarainen che passa in testa dopo la serie a terra davanti alla sorprendente svedese Mona Brorsson, ed alla norvegese Tandrevold. Nel secondo giro nessuna riesce a fare il vuoto sugli sci e così diviene fondamentale il poligono in piedi, Tandrevold non sbaglia ed esce in testa, ma anche Kuzmina è perfetta e passa con soli due secondi di ritardo dopo l’iniziale 4/5 a terra. Senza errori ma più lenta Dahlmeier, che esce in terza piazza e deve difendere il podio piuttosto che pensare ad attaccare. Wierer raddrizza la gara con un rapido zero, Vittozzi purtroppo sbaglia l’ultimo bersaglio, mentre commette altri due errori Roeiseland che completa una pessima gara che non potrà nemmeno scartare a differenza di Vittozzi.

All’arrivo vince la slovacca Kuzmina, che si mette al collo l’oro nonostante negli ultimi giorni abbia avuto l’influenza e la febbre e giunga al traguardo senza voce (non rilascerà interviste), seconda la norvegese Tandrevold, terza Dahlmeier che sfila per sei decimi di secondo il bronzo alla padrona di casa Hanna Oeberg. Decima Wierer, che si riprende la vetta della classifica (ed avrebbe potuto marcare qualche punto in più se non fosse caduta in discesa), 21ma Lisa Vittozzi, che scarta la gara in classifica generale, 34ma Federica Sanfilippo, 52ma Nicole Gontier.

Vittozzi non è naufragata grazie al miglior range time in assoluto, con secondo shooting time, mentre è curioso vedere come Wierer, Gontier e Vittozzi siano racchiuse, come tempo di percorrenza sugli sci, in appena 2″6, pagando poco più di 20″ dalla tedesca Denise Herrmann, più veloce di 3″ anche della norvegese Roeiseland.

Foto: Federico Angiolini