Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: Classica spettacolo, l’Italia sfida gli USA e il meglio del Pianeta. Weekend da urlo

Tutto è apparecchiato al PalaArrex per uno dei weekend più succulenti dell’intera stagione, il Trofeo di Jesolo non delude le aspettative neanche in occasione della 12^ edizione (quella che festeggia il 150° anniversario della Federazione Italiana) e regalerà uno spettacolo incredibile degno della Classicissima della Polvere di Magnesio: uno degli eventi più importanti e prestigiosi del calendario internazionale della ginnastica artistica, ormai diventato una piacevole tradizione per tutti gli appassionati e tra le gare di maggior livello tecnico, si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante con tantissime stelle pronte a regalare spettacolo.

Ci attendono due giorni di grande sport, in laguna ne vedremo davvero delle belle ed entreremo nel vivo di un 2019 molto intenso che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dalla nota località balneare in provincia di Venezia si lancia la volata verso i grandi appuntamenti e non potevamo mancare gli USA, la corazzata a stelle e strisce che fin dall’inizio ha contribuito a rendere grande questa gara. Le Campionesse Olimpiche e del Mondo si presentano con una formazione di assoluto rispetto, mancano le stelle indiscusse Simone Biles (ha scelto Stoccarda per il suo esordio stagionale) e Morgan Hurd (gareggerà nella contemporanea American Cup) ma Gabby Perea ed Emma Malabuyo si faranno ben valere forti di una tecnica ineccepibile (e hanno già brillato a queste latitudini).

L’Italia sogna in grande con le Fate al loro debutto internazionale tra le seniores, primo body azzurro per la classe 2003 che dopo aver giganteggiato tra le under 16 è pronta per regalare grandi emozioni. Giorgia Villa, Elisa Iorio, Asia d’Amato comporranno la squadra senior insieme a Desiree Carofiglio che rientra dopo l’infortunio: il nostro quartetto è molto solido, ci aspettiamo dei passi in avanti rispetto alla tappa di Serie A disputata settimana scorsa e sicuramente ci faranno divertire puntando a un risultato importante. Non finisce qui perché c’è spazio anche per Martina Maggio, Martina Basile e Alice d’Amato che competeranno da individualiste oltre alle due squadre juniores (attenzione in particolar modo ad Angela Andreoli).

All’ultimo momento è giunta la notizia dell’assenza di Nina Derwael e Liu Tingting, le Campionesse del Mondo alle parallele asimmetriche e alla trave non saranno della partita ma questo non sminuisce l’importanza dell’evento. La Cina e il Giappone hanno portato a Jesolo le squadre juniores e seniores, la Germania e il Belgio si sono presentate solo con le under 16 al pari della Russia che punta a farsi largo con i giovani fenomeni. Ricordiamo anche la presenza delle Farfalle della ginnastica ritmica, le ragazze di Emanuela Maccarani presenteranno i nuovi esercizi proprio in questa magnifica cornice che sarà anche il palcoscenico perfetto per il lancio dei nuovi body da gara della Nazionale di artistica: come saranno le creazioni Sigoa?

Il format di gara (vincente) non si cambia: sabato mattina la gara a squadre juniores, sabato pomeriggio il team event seniores (evento clou), domenica pomeriggio le finali di specialità per entrambe le categorie (riservate alle migliori otto del giorno precedente). Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su volare.tv (a pagamento) e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Federginnastica