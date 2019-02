Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: definite le squadre dell’Italia. Novità nel quartetto senior, due formazioni juniores

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha ufficializzato la composizione delle squadre che parteciperanno al Trofeo di Jesolo 2019 in programma nel weekend del 2-3 marzo. Le azzurre sono pronte per affrontare la Classicissima della Polvere di Magnesio e per scendere in pedana al PalaArrex contro USA, Russia, Cina, Belgio, Giappone, Germania in una delle gare più prestigiose e importanti del calendario internazionale.

La Nazionale seniores si affiderà a Giorgia Villa, Elisa Iorio e Asia d’Amato. Le tre Fate saranno affiancate da Desiree Carofiglio al grande rientro dopo l’infortunio e non da Alice d’Amato che invece gareggerà da individualista come Martina Basile e Martina Maggio. Avremo poi due formazioni juniores: quella young con Alessia Federici e le brixiane Angela Andreoli, Giorgia Leone, Veronica Mandriota; quella “old” con India Bandiera, Camilla Campagnaro, Giulia Cotroneo, Micol Minotti.

SQUADRE ITALIA AL TROFEO DI JESOLO:

ITALIA SENIOR:

Desiree Carofiglio

Asia D’Amato

Elisa Iorio

Giorgia Villa