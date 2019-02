Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: gli USA rendono grande la Classica. Malabuyo e Perea guidano la corazzata, gli States ai raggi X

Gli USA hanno sempre reso grande il Trofeo di Jesolo, la corazzata a stelle e strisce ha contributo ad alzare il livello di questa gara e a renderla la Classicissima della Polvere di Magnesio: la presenza dei fenomeni americani nel corso dell’ultimo decennio ha sempre innalzato il livello tecnico di una delle competizioni internazionali più prestigiose e importanti nel calendario della ginnastica artistica, ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati e per le Nazioni di punta del panorama planetario.

Nel weekend del 2-3 marzo le Campionesse del Mondo saranno ovviamente le grandi favorite per alzare al cielo l’ambito trofeo, al PalaArrex non vedremo la formazione ammirata durante l’ultima rassegna iridata (ad esempio Morgan Hurd sarà impegnata nella contemporanea American Cup, Simone Biles ha scelto la Deutscher Pokal per il suo debutto stagionale) ma il quartetto convocato per l’evento è davvero fenomenale, una formazione in grado di regalare spettacolo. Conosciamo meglio le stelle degli USA per il Trofeo di Jesolo 2019.

Emma Malabuyo vinse il concorso generale dell’ultima edizione della kermesse lagunare, è al suo secondo anno da senior ed eccelle non soltanto nell’all-around ma anche alla trave e al corpo libero dove si è fatta apprezzare in più occasioni. Gabby Perea, vincitrice di tre medaglie d’oro agli International Gymnix 2017, si è sempre distinta per le sue eccellenti doti alle parallele asimmetriche, vinse sul giro completo a Jesolo 2017 tra le under 16 e vanta già un’importante esperienza internazionale con la squadra (questa è la sua seconda stagione tra le big).

Shilese Jones e Sunisa Lee sono invece i nomi meno conosciuti al grande pubblico ma basta citare il palmares per comprendere immediatamente la loro caratura: la prima è la Campionessa PanAmerica, la seconda ha vinto gli ultimi Pacific Rim. La Lee risulta molto gradevole al volteggio e al corpo libero, è pronta per il suo primo anno da senior (nel 2018 vinse il titolo nazionale sugli staggi tra le giovani), la Jones ha saltato praticamente tutta la carriera da under 16 ed è esplosa direttamente tra le seniores lo scorso anno facendo la differenza ai PanAm dove vinse anche il bronzo alla trave e l’oro con la squadra.

Il team junior è invece guidato da Kayla DiCello, l’unica che vanta già un’esperienza internazionale (Pacific Rim 2018) mentre Ciena Alipio, Sophia Butler e Konnor McClain sono al grande esordio fuori dai propri confini dopo aver ottenuto buoni risultati nelle competizioni nazionali: tra di loro si nasconderà qualche campionessa del futuro?

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OA Sport