Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2019: ci saranno anche le Farfalle! L’Italia della ritmica presenta i nuovi esercizi

Non solo ginnastica artistica al Trofeo di Jesolo 2019 che andrà in scena nel weekend del 2-3 marzo. La Classicissima della Polvere di Magnesio sarà infatti caratterizzata anche dalla graditissima presenza delle Farfalle, la nostra Nazionale di ritmica sarà l’ospite d’onore per eccellenza della kermesse giunta alla sua 12^ edizione. Le ragazze di Emanuela Maccarani presenteranno i due nuovi esercizi che poi porteranno in gara per tutti i grandi eventi del 2019, le vicecampionesse del mondo si sono allenate duramente per tutto l’inverno e ora è arrivato il momento giusto per eseguire due prove di assoluto spessore in un evento internazionale.

La capitana Alessia Maurelli e le compagne Martina Centofanti, Anna Basta, Martina Santandrea, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti, Beatrice Tornatore, Francesca Majer, Daniela Mogurean, Laura Paris regaleranno grandi emozioni: esibizione con le cinque palle sulla fantasy overture di “Romeo e Giulietta” firmata da Tchaikovsky, la composizione con i cerchi e le clavette sarà invece accompagnata dalle note di “Personal Jesus” dei Depache Mode. Nel corso del fine settimana saranno previste anche altre esibizioni proprio per scaldare il pubblico, l’Italia è già qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma vuole ottenere risultati di lusso anche nella stagione appena incominciata.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo