LIVE Sci alpino, Mondiali 2019 in DIRETTA: seconda prova discesa femminile, torna in pista Sofia Goggia. Non ci sarà Shiffrin

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della seconda prova della discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Dopo il superG di ieri le donne tornano nuovamente in pista per preparare al meglio la gara di domenica. Sarà un’occasione importante per testare le traiettorie, studiare i passaggi e soprattutto valutare quella parte alta che ieri è stata cancellata dal tracciato per le condizioni climatiche. In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia, reduce dalla medaglia d’argento di ieri. Ritorna in pista anche Nicol Delago, non utilizzata in supergigante, mentre sarà una prova importante per Nadia Fanchini, Francesca Marsaglia e Federica Brignone, che si giocano i due posti rimasti in squadra. Ci sarà anche Marta Bassino, che sta affrontando queste prove in ottica combinata. Curiosità sul capire se ci sarà Mikaela Shiffrin, che non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza in discesa. Con il numero uno dovrebbe partire Lindsey Vonn, caduta ieri in SuperG.

La prova prenderà il via alle 10.30. Non perdetevi neanche un istante del seconda prova della discesa femminile dei Mondiali di sci alpino ad Are con la nostra Diretta Live. Buon divertimento! (Foto: Barni/Shutterstock)

10.05: In casa Italia sono sei le azzurre al via per questa seconda prova e questi i pettorali di partenza: Nadia Fanchini (2), Nicol Delago (6), Federica Brignone (8), Sofia Goggia (11), Marta Bassino (21) e Francesca Marsaglia (25).

The most difficult thing through it all has been balancing my desire to race as much as possible with managing my energy levels both physically and mentally and not taking anything for granted. We believe the SL and GS are where I need to focus my energy. Good luck to all!! 🤗🤗 — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) February 5, 2019

10.02: La notizia della giornata è senza dubbio l’assenza di Mikaela Shiffrin.

10.00: Cominciamo la diretta della seconda prova di discesa.