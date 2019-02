Sci alpino, Mondiali 2019: Tamara Tippler la migliore nella prima prova in discesa. Sofia Goggia ventesima

Ha avuto ufficialmente inizio oggi, seppur quasi con un’ora di ritardo, il Mondiale 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). In programma la prima prova cronometra di discesa libera femminile e sulla neve svedese alcuni dei valori che si erano già notati quest’anno si sono confermati.

Ci si riferisce alla squadra austriaca, grande protagonista in Coppa del Mondo con cinque vittorie in sei gare con tre atlete diverse. La migliore è stata Tamara Tippler che, interpretando alla perfezione il tracciato, ha ottenuto il miglior crono di 1’29″95 con 38 centesimi di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter e 44 sulla sorprendente norvegese Kajsa Vickhoff Lie, scesa con il pettorale numero 34. Una pista che alterna zone impegnative dal punto di vista tecnico, specie nella parte alta, ad altre di puro scorrimento, dove la sensibilità delle sciatrici fa la differenza. In questo aspetto le ragazze austriache hanno fatto vedere di gradire tali caratteristiche visto che alle spalle di Lie troviamo un terzetto composto da Nicol Schmidhofer (+0″80), Stephanie Venier (+1″03) e Ramona Siebenhofer (+1″07), tutte a segno in Coppa nell’annata e candidate al successo finale. La festa austriaca è stata completata da Ricarda Haaser (ottava) con 1″11 di ritardo.

Per quanto concerne le azzurre la migliore è stata Nadia Fanchini che ha concluso la sua prova in diciassettesima posizione a 1″60 dal vertice. Particolarmente buona la prova della nostra portacolori nella parte alta ma poi sui piani tanta fatica. Un po’ lo stesso discorso per Sofia Goggia (ventesima a 1″77) davanti all’altra azzurra Nicol Delago (ventunesima a 1″79). Una prestazione un po’ da interpretare quella della bergamasca che sicuramente non ha spinto, cercando di comprendere meglio le traiettorie della discesa. Un po’ lo stesso discorso per una delle grandi vedette di questa rassegna: Lindsey Vonn. La campionessa americana, che ha annunciato il ritiro al termine di questa competizione, ha ottenuto l’11° tempo a 1″44, spingendo al 50%. Restando in casa statunitense, non ha preso parte alla prova odierna la dominatrice della stagione Mikaela Shiffrin che ha preferito risparmiarsi in vista della continuazione di questo evento.

A completare il quadro in casa Italia, troviamo Francesca Marsaglia (30esima), Federica Brignone (33esima) e Marta Bassino (37esima). Per Brignone, la curiosità era anche quella di verificare le condizioni fisiche dopo la caduta a Garmisch ma non ci dovrebbero essere problemi.

Foto: FISI