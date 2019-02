Sci alpino, Mondiali 2019. Mikaela Shiffrin rinuncia a combinata e discesa: “Decisione sofferta, mi concentro su gigante e slalom”

Mikaela Shiffrin non disputerà la combinata e la discesa libera ai Mondiali 2019 di sci alpino che si stanno svolgendo ad Are (Svezia). La statunitense, ieri capace di vincere il superG con due centesimi di vantaggio sulla nostra Sofia Goggia, ha preferito rinunciare alle prossime due gare del calendario della rassegna iridata per concentrarsi sul gigante e sullo slalom previsti settimana prossima.

Il fenomeno a stelle e strisce punterà sulle specialità tecniche dove è dominante per salire a quota tre ori individuali, riposti i sogni di pokerissimo: “Si tratta di una decisione sofferta per me ma insieme al mio team ho deciso di non competere in combinata“. Per disputare la gara di venerdì, infatti, la 23enne avrebbe dovuto partecipare ad almeno una prova cronometrata di discesa (o oggi o domani) ma non lo farà e dunque salterà anche la gara più veloce prevista per domenica.

Wow!!! This is unbelievable on so many levels. It feels too good to be true, like a dream, like I am going to wake up any moment and realize it’s not real…but it is. This race came down to the HUNDREDTHS, and I ran just before the clouds rolled in…(more thoughts on my Insta) pic.twitter.com/AODGytrO9M — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) February 5, 2019

The most difficult thing through it all has been balancing my desire to race as much as possible with managing my energy levels both physically and mentally and not taking anything for granted. We believe the SL and GS are where I need to focus my energy. Good luck to all!! 🤗🤗 — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) February 5, 2019

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com