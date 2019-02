LIVE Sci alpino, SuperG Mondiali 2019 in DIRETTA: Innerhofer e Paris sfidano austriaci e norvegesi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si apre la rassegna iridata anche per gli uomini. Nella località scandinava andrà in scena la prima battaglia per le medaglie e si preannuncia grande spettacolo, la gara dovrebbe essere molto aperta e con tanti pretendenti al podio: ne vedremo davvero delle belle su un pendio impegnativo che metterà a dura prova tutti gli sciatori e che esalterà al meglio le doti di alcuni interpreti pronti a fronteggiarsi col sogno di mettersi al collo l’agognato alloro.

L’Italia si affiderà in particolar modo a Dominik Paris e Christof Innerhofer: il primo viene dalle vittorie di Kitzbuehel e Bormio, sta attraversando un ottimo momento di forma e insegue una clamorosa impresa; il secondo è un uomo da appuntamenti secchi, ha sempre brillato ai Mondiali e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Attenzione anche a Matteo Marsaglia e a Mattia Casse che proveranno a farsi valere ma i favoriti per la vittoria sono altri: austriaci, norvegesi e svizzeri sugli scudi con l’obiettivo di fare risuonare il loro inno, spiccano Vincenz Kriechmayr, Beat Feuz, Aksel Lund Svindal, Aleksander Kilde ma anche il tedesco Joef Ferstl e l’elvetico Mauro Caviezel.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del superG maschile dei Mondiali 2019 Di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a tutti.

