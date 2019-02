LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA: 8 febbraio. E’ spettacolo con i duetti: quante star a fianco dei partecipanti! Ligabue accende l’Ariston

Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quarta serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport segue ogni attimo delle cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. La quarta serata è dedicata ai duetti. Ogni concorrente ha scelto un artista o gruppo che lo affiancherà sul palco dell’Ariston per interpretare una versione riarrangiata del brano in gara. Vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2019 al termine della serata finale di sabato.

Nella quarta serata sono in programma i duetti con tutti i 24 partecipanti che si susseguiranno sul palco. Questi i duetti: Rolls Royce – Achille Lauro con Morgan. Le nostre anime di notte – Anna Tatangelo con Syria. Mi sento bene – Arisa con Tony Hadley e i Kataklò. Per un milione – BoomDaBash con Rocco Hunt, Argento vivo – Daniele Silvestri con Manuel Agnelli. Parole nuove – Einar con Biondo. Nonno Hollywood – Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci. Solo una canzone – Ex-Otago con Jack Savoretti. Senza farlo apposta – Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena. Aspetto che torni – Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato. Rose viola – Ghemon con Diodato e i Calibro 35. Musica che resta – Il Volo con Alessandro Quarta. La ragazza con il cuore di latta – Irama con Noemi. Cosa ti aspetti da me – Loredana Bertè con Irene Grandi. Soldi – Mahmood con Guè Pequeno. Dov’è l’Italia – Motta con Nada. I ragazzi stanno bene – Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci. Mi farò trovare pronto – Nek con Neri Marcorè. Un’altra luce – Nino D’Angelo e Livio Cori con I Sottotono. L’ultimo ostacolo – Paola Turci con Giuseppe Fiorello. Un po’ come la vita – Patty Pravo con Briga con Giovanni Caccamo. Abbi cura di me – Simone Cristicchi con Ermal Meta. I tuoi particolari – Ultimo con Fabrizio Moro. L’amore è una dittatura – The Zen Circus con Brunori Sas. L’ordine di uscita sarà comunicato dall’organizzazione nel pomeriggio. E’ prevista una votazione mista per decretare la classifica al termine della quarta serata. Sparisce la giuria demoscopica ed entra in scena la giuria d’onore composta da Mauro Pagani (presidente di giuria), Fernando Ozpetek, Camila Raznovich, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini e Joe Bastianich: TELEVOTO (50%)+ GIURIA DELLA SALA STAMPA (30%)+ GIURIA D’ONORE (20%). C’è anche un grande ospite musicale: Luciano Ligabue.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento! Foto Shutterstock

