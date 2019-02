LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA: ultima serata! Ultimo e Cristicchi favoriti, Loredana Berté sogna il colpaccio. Televoto decisivo

Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e sorprese. Vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2019 al termine della serata finale di sabato. Nella prima parte si esibiranno tutti i 24 cantanti in gara, dopodichè verranno comunicati, in base alla classifica globale di tutte le cinque serate, i tre brani che si giocheranno il successo del Festival. Dopo la seconda esecuzione del brano verrà proclamato il vincitore della 69ma kermesse canora. Grande attesa anche per i super ospiti che affolleranno il palco dell’Ariston: da Eros Ramazzotti e Luis Fonsi (l’interprete di Despacito che duetta con Ramazzotti in “Per le strade una canzone”) a Elisa, che presenterà il suo nuovo singolo “Anche fragile”.

Nella quinta e ultima serata tornano ad esibirsi tutti i cantanti in gara: Achille Lauro con Rolls Royce, Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte, Arisa con Mi sento bene, BoomDaBash con Per un milione, Daniele Silvestri con Argento vivo, Einar con Parole nuove, Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood, Ex-Otago con Solo una canzone, Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta, Francesco Renga con Aspetto che torni, Ghemon con Rose viola, Il Volo con Musica che resta, Irama con La ragazza con il cuore di latta, Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me, Mahmood con Soldi, Motta con Dov’è l’Italia, Negrita con I ragazzi stanno bene, Nek con Mi farò trovare pronto, Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce, Paola Turci con L’ultimo ostacolo, Patty Pravo con Briga con Un po’ come la vita, Simone Cristicchi con Abbi cura di me, Ultimo con I tuoi particolari, The Zen Circus con L’amore è una dittatura.

E’ prevista una votazione mista per decretare la classifica finale al termine della quinta serata. :TELEVOTO (50%)+ GIURIA DELLA SALA STAMPA (30%)+ GIURIA D’ONORE (20%). C’è anche un grande ospite musicale: Luciano Ligabue.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento! Foto Shutterstock

