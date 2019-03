VIDEO Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019: le 41 canzoni in gara. Italia rappresentata da Mahmood con “Soldi”

La vittoria al Festival di Sanremo della canzone “Soldi” ha aperto a Mahmood le porte dell’Eurovision Song Contest: l’italo-egiziano volerà a Tel Aviv, in Israele, città sede della manifestazione, e sarà proiettato direttamente in finale, dato che l’Italia gode del privilegio di saltare le semifinali. La serata finale è in programma il 18 maggio, e vi parteciperanno i 10 Paesi qualificati dalla prima semifinale (su 17, dopo il ritiro dell’Ucraina), in programma il 14 maggio, i 10 usciti dalla seconda (su 18), da disputarsi il 16 maggio, e le sei Nazioni qualificate di diritto alla serata conclusiva, che sono Israele (Paese ospitante), Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Nel consueto sorteggio è stato stabilito che Israele nella serata finale si esibirà per 14° sui 26 partecipanti.

Sono 41, dopo il ritiro dell’Ucraina, i Paesi che prenderanno parte all’Eurovision Song Contest. Di seguito l’elenco completo delle Nazioni iscritte, tra parentesi i cantanti designati a partecipare alla manifestazione ed il brano in gara, con tutti i video delle canzoni:

Albania (Jonida Maliqi – Ktheju tokës)

Armenia (Srbuk – Walking Out)

Australia (Kate Miller-Heidke – Zero Gravity)

Austria (Pænda – Limits)

Azerbaigian (Chingiz – Truth)

Belgio (Eliot – Wake Up)

Bielorussia (Zena – Like It)

Cipro (Tamta – Replay)

Croazia (Roko – The Dream)

Danimarca (Leonora – Love Is Forever)

Estonia (Victor Crone – Storm)

Finlandia (Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away)

Francia (Bilal Hassani – Roi)

Georgia (Oto Nemsadze – Sul tsin iare)

Germania (S!sters – Sister)

Grecia (Katerine Duska – Better Love)

Irlanda (Sarah McTernan – 22)

Islanda (Hatari – Hatrið mun sigra)

Israele (Kobi Marimi – Home)

Italia (Mahmood – Soldi)

Lettonia (Carousel – That Night)

Lituania (Jurijus – Run with the Lions)

Macedonia del Nord (Tamara Todevska – Proud)

Malta (Michela – Chameleon)

Moldavia (Anna Odobescu – Stay)

Montenegro (D-Moll – Heaven)

Norvegia (KEiiNO – Spirit in the Sky)

Paesi Bassi (Duncan Laurence – Arcade)

Polonia (Tulia – Fire of Love (Pali się))

Portogallo (Conan Osíris – Telemóveis)

Regno Unito (Michael Rice – Bigger than Us)

Rep. Ceca (Lake Malawi – Friend of a Friend)

Romania (Ester Peony – On a Sunday)

Russia (Sergej Lazarev – Scream)

San Marino (Serhat – Say Na Na Na)

Serbia (Nevena Božović – Kruna)

Slovenia (Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi)

Spagna (Miki – La venda)

Svezia (John Lundvik – Too Late for Love)

Svizzera (Luca Hänni – She Got Me)

Ungheria (Joci Pápai – Az én apám)

