Sanremo 2019. L’albo d’oro. Da Nilla Pizzi a Ermal Meta e Fabrizio Moro: ecco tutti i podi del Festival

Nilla Pizzi con “Grazie dei fiori” fu la prima trionfatrice del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Sul palco prima del Salone delle Feste del Casinò e successivamente del Teatro Ariston si sono consumate gioie, tragedie, sorprese e il momento della comunicazione del vincitore della kermesse canora sanremese è uno dei più attesi dell’anno per gli appassionati italiani di musica. Non sempre vincere Sanremo fa rima con successo incondizionato, soprattutto negli ultimi anni e non sempre salire sul podio del Festival consegna direttamente alla storia, anzi in alcuni casi bisogna davvero fare uno sforzo enorme di memoria per ricordare cantante e canzone.

Fatto sta che salire sul podio del Festival di Sanremo per la maggior parte di chi è riuscito nell’impresa, ha significato fama e successo e dunque ripercorriamo assieme tutti i podi delle 68 edizioni della kermesse canora fin qui disputate con l’albo d’oro del Festival:

1951 1. Nilla Pizzi Grazie dei fiori 2. Nilla Pizzi, Achille Togliani La luna si veste d’argento 3. Achille Togliani Serenata a nessuno

1952 1. Nilla Pizzi Vola colomba 2. Nilla Pizzi Papaveri e papere 3. Nilla Pizzi Una donna prega

1953 1. Carla Boni, Flo Sandon’s Viale d’autunno 3. Nilla Pizzi, Teddy Reno Campanaro 3. Achille Togliani & Teddy Reno Lasciami cantare una canzone; Gino Latilla e Giorgio Consolini Vecchio scarpone

1954 1. Giorgio Consolini, Gino Latilla Tutte le mamme 2. Katyna Ranieri, Achille Togliani Canzone da due soldi 3. Gino Latilla, Franco Ricci …e la barca tornò sola

1955 1. Claudio Villa, Tullio Pane Buongiorno tristezza 2. Claudio Villa, Tullio Pane Il torrente 3. Natalino Otto, Trio Aurora Canto nella valle

1956 1. Franca Raimondi Aprite le finestre 2. Tonina Torrielli Amami se vuoi 3. Luciana Gonzales La vita è un paradiso di bugie

1957 1. Claudio Villa, Nunzio Gallo Corde della mia chitarra 2. Claudio Villa, Giorgio Consolini Usignolo 3. Gino Latilla, Tonina Torrielli Scusami

1958 1. Domenico Modugno, Johnny Dorelli Nel blu dipinto di blu 2. Nilla Pizzi, Tonina Torrielli L’edera 3. Gino Latilla, Nilla Pizzi Amare un’altra

1959 1. Domenico Modugno, Johnny Dorelli Piove (ciao ciao bambina) 2. Arturo Testa, Gino Latilla Io sono il vento 3. Teddy Reno, Achille Togliani Conoscerti

1960 1. Tony Dallara, Renato Rascel Romantica 2. Domenico Modugno, Teddy Reno Libero 3. Wilma De Angelis, Joe Sentieri Quando vien la sera

1961 1. Betty Curtis, Luciano Tajoli Al di là 2. Adriano Celentano, Little Tony 24 mila baci 3. Milva, Gino Latilla Il mare nel cassetto

1962 1. Domenico Modugno, Claudio Villa Addio… addio 2. Sergio Bruni, Milva Tango italiano 3. Sergio Bruni, Ernesto Bonino Gondolì gondolà

1963 1. Tony Renis, Emilio Pericoli Uno per tutte 2. Claudio Villa, Eugenia Foligatti Amor mon amour my love 3. Pino Donaggio, Cocky Mazzetti Giovane giovane

1964 1. Gigliola Cinquetti, Patricia Carli Non ho l’età (Per amarti) 2. Pari merito dalla seconda all’undicesima posizione

1965 1. Bobby Solo, The New Christy Minstrels Se piangi se ridi 2. Pari merito dalla seconda all’undicesima posizione

1966 1. Domenico Modugno, Gigliola Cinquetti Dio come ti amo 2. Caterina Caselli, Gene Pitney Nessuno mi può giudicare 3. Wilma Goich, Les Surfs In un fiore

1967 1. Claudio Villa, Iva Zanicchi Non pensare a me 2. Annarita Spinaci, Les Surfs Quando dico che ti amo 3. I Giganti, The Bachelors Proposta

1968 1. Sergio Endrigo, Roberto Carlos Braga Canzone per te 2. Ornella Vanoni, Marisa Sannia Casa bianca 3. Adriano Celentano, Milva Canzone

1969 1. Bobby Solo, Iva Zanicchi Zingara 2. Sergio Endrigo, Mary Hopkin Lontano dagli occhi 3. Don Backy, Milva Un sorriso

1970 1. Adriano Celentano, Claudia Mori Chi non lavora non fa l’amore 2. Nicola Di Bari, Ricchi e Poveri La prima cosa bella 3. Sergio Endrigo, Iva Zanicchi L’arca di Noè

1971 1. Nada, Nicola Di Bari Il cuore è uno zingaro 2. Ricchi e Poveri, José Feliciano Che sarà 3. Lucio Dalla, Equipe 84 4/3/1943

1972 1. Nicola Di Bari I giorni dell’arcobaleno 2. Peppino Gagliardi Come le viole 3. Nada Re di denari

1973 1. Peppino di Capri Un grande amore e niente più 2. Peppino Gagliardi Come un ragazzino 3. Milva Da troppo tempo

1974 1. Iva Zanicchi Ciao cara come stai? 2. Domenico Modugno Questa è la mia vita 3. Orietta Berti Occhi rossi

1975 1. Gilda Ragazza del Sud 2. Angela Luce Ipocrisia 3. Rosanna Fratello Va speranza va

1976 1. Peppino di Capri Non lo faccio più 2. Wess e Dori Ghezzi Come stai, con chi sei 3. Sandro Giacobbe, Albatros Gli occhi di tua madre Volo AZ 504

1977 1. Homo Sapiens Bella da morire 2. Collage Tu mi rubi l’anima 3. Santo California Monica

1978 1. Matia Bazar …e dirsi ciao 2. Anna Oxa Un’emozione da poco 3. Rino Gaetano Gianna

1979 1. Mino Vergnaghi Amare 2. Enzo Carella Barbara 3. Camaleonti Quell’attimo in più

1980 1. Toto Cutugno Solo noi 2. Enzo Malepasso Ti voglio bene 3. Pupo Su di noi

1981 1. Alice Per Elisa 2. Loretta Goggi Maledetta primavera 3. Dario Baldan Bembo Tu cosa fai stasera

1982 1. Riccardo Fogli Storie di tutti i giorni 2. Al Bano e Romina Power Felicità 3. Drupi Soli

1983 1. Tiziana Rivale Sarà quel che sarà 2. Donatella Milani Volevo dirti 3. Dori Ghezzi Margherita non lo sa

1984 1. Al Bano e Romina Power Ci sarà 2. Toto Cutugno Serenata 3. Christian Cara

1985 1. Ricchi e Poveri Se m’innamoro 3. Luis Miguel Noi ragazzi di oggi 3. Gigliola Cinquetti Chiamalo amore

1986 1. Eros Ramazzotti Adesso tu 3. Renzo Arbore Il clarinetto 3. Marcella Bella Senza un briciolo di testa

1987 1. Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi Si può dare di più 2. Toto Cutugno Figli 3. Al Bano e Romina Power Nostalgia canaglia

1988 1. Massimo Ranieri Perdere l’amore 2. Toto Cutugno Emozioni 3. Luca Barbarossa L’amore rubato

1989 1. Anna Oxa e Fausto Leali Ti lascerò 2. Le mamme Toto Cutugno 3. Al Bano e Romina Power Cara terra mia

1990 1. Pooh Uomini soli 2. Gli amori Toto Cutugno 3. Mietta e Amedeo Minghi Vattene amore

1991 1. Riccardo Cocciante Se stiamo insieme 2. Renato Zero Spalle al muro 3. Marco Masini Perché lo fai

1992 1. Luca Barbarossa Portami a ballare 2. Mia Martini Gli uomini non cambiano 3. Paolo Vallesi La forza della vita

1993 1. Enrico Ruggeri Mistero 2. Cristiano De André Dietro la porta 3. Rossana Casale e Grazia Di Michele Gli amori diversi

1994 1. Aleandro Baldi Passerà 2. Giorgio Faletti Signor tenente 3. Laura Pausini Strani amori

1995 1. Giorgia Come saprei 2. Gianni Morandi e Barbara Cola In amore 3. Ivana Spagna Gente come noi

1996 1. Ron e Tosca Vorrei incontrarti fra cent’anni 2. Elio e le Storie Tese La terra dei cachi 3. Giorgia Strano il mio destino

1997 1. Jalisse Fiumi di parole 2. Anna Oxa Storie 3. Syria Sei tu

1998 1. Annalisa Minetti Senza te o con te 2. Antonella Ruggiero Amore lontanissimo 3. Lisa Sempre

1999 1. Anna Oxa Senza pietà 2. Antonella Ruggiero Non ti dimentico 3. Mariella Nava Così è la vita

2000 1. Piccola Orchestra Avion Travel Sentimento 2. Irene Grandi La tua ragazza sempre 3. Gianni Morandi Innamorato

2001 1. Elisa Luce (tramonti a nord est) 2. Giorgia Di sole e d’azzurro 3. Matia Bazar Questa nostra grande storia d’amore

2002 1. Matia Bazar Messaggio d’amore 2. Alexia Dimmi come… 3. Gino Paoli Un altro amore

2003 1. Alexia Per dire di no 2. Alex Britti 7000 caffè 3. Sergio Cammariere Tutto quello che un uomo

2004 1. Marco Masini L’uomo volante 2. Mario Rosini Sei la vita mia 3. Linda Aria, sole, terra e mare

2005 1. Francesco Renga Angelo 2. Toto Cutugno e Annalisa Minetti Come noi nessuno al mondo 3. Antonella Ruggiero Echi d’infinito

2006 1. Povia Vorrei avere il becco 2. Nomadi Dove si va 3. Anna Tatangelo Essere una donna

2007 1. Simone Cristicchi Ti regalerò una rosa 2. Al Bano Nel perdono 3. Piero Mazzocchetti Schiavo d’amore

2008 1. Giò Di Tonno e Lola Ponce Colpo di fulmine 2. Anna Tatangelo Il mio amico 3. Fabrizio Moro Eppure mi hai cambiato la vita

2009 1. Marco Carta La forza mia 2. Povia Luca era gay 3. Sal da Vinci Non riesco a farti innamorare

2010 1. Valerio Scanu Per tutte le volte che… 2. Pupo, Emanuele Filiberto, Luca Canonici Italia amore mio 3. Marco Mengoni Credimi ancora

2011 1. Roberto Vecchioni Chiamami ancora amore 2. Modà e Emma Marrone Arriverà 3. Al Bano Amanda è libera

2012 1. Emma Marrone Non è l’inferno 2. Arisa La notte 3. Noemi Sono solo parole

2013 1. Marco Mengoni L’essenziale 2. Elio e le Storie Tese La canzone mononota 3. Modà Se si potesse non morire

2014 1. Arisa Controvento 2. Raphael Gualazzi, The Bloody Beetroots Liberi o no 3. Renzo Rubino Ora

2015 1. Il Volo Grande amore 2. Nek Fatti avanti amore 3. Malika Ayane Adesso e qui (nostalgico presente)

2016 1. Stadio Un giorno mi dirai 2. Francesca Michielin Nessun grado di separazione 3. Giovanni Caccamo e Deborah Iurato Via da qui

2017 1. Francesco Gabbani Occidentali’s Karma 2. Fiorella Mannoia Che sia benedetta 3. Ermal Meta Vietato morire

2018 1. Ermal Meta e Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente 2. Lo Stato Sociale Una vita in vacanza 3. Annalisa Il mondo prima di te

Foto Shutterstock