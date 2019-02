Sanremo 2019. Tutte le classifiche dopo le prime tre serate. Sfida generazionale: Silvestri e Cristicchi all’assalto di Ultimo e Irama. Bertè mina vagante

Daniele Silvestri, Loredana Bertè, Ultimo, Irama, Simone Cristicchi: sono questi i cinque artisti che sono stati inseriti nella fascia blù (quella che comprende i cantanti più votati) in entrambe le occasioni in cui sono state comunicate le classifiche parziali del Festival. Classifiche molto parziali perchè della prima serata conosciamo le graduatorie della giuria demoscopica che valeva per il 30% (40% televoto e 30% sala stampa) e delle altre due serate conosciamo l’indicazione della giuria della sala stampa, anche questa valida solo per il 30% del totale (30% la giuria demoscopica, 40% il televoto).

Insomma le classifiche parziali dopo tre serate potrebbero essere completamente diverse da quelle che ci è dato conoscere ma proviamo a riepilogare i dati in nostro possesso, che comunque sono indicativi. Da oggi cambia di nuovo tutto perchè sparisce la giuria demoscopica e entra in scena la giuria di onore composta da Mauro Pagani (presidente di giuria), Fernando Ozpetek, Camila Raznovich, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini e Joe Bastianich, il cui voto conterà per il 20%, oltre al 30% della giuria della sala stampa e al 50% del televoto, che avrà lo stesso peso anche domani sera per la finale, con la giuria d’onore che varrà per il 20% e la sala stampa per il 30%.

Questa la classifica determinata dal voto della giuria demoscopica (30% del totale) dopo la prima serata. La zona blù comprende gli artisti più votati, quella gialla è ingtermedia, quella rossa comprende gli artisti meno votati:

ZONA BLU’: Ultimo, Loredana Berté, Daniele Silvestri, Irama, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Il Volo, Nek

ZONA GIALLA: Enrico Nigiotti, Shade e Federica Carta, Boomdabash, Negrita, Paola Turci, Anna Tatangelo, Patty Pravo e Briga, Arisa

ZONA ROSSA: Mahmood, Achille Lauro, Nino D’Angelo e Livio Cori, Ghemon, Motta, Ex-Otago, The Zen Circus, Einar

Questa la classifica determinata dal voto della giuria della sala stampa (30% del totale) dopo la seconda e la terza serata:

AREA BLU’: Simone Cristicchi, Ultimo, Irama, Mahmood, Daniele Silvestri, Arisa, Achille Lauro, Loredana Bertè.

AREA GIALLA: Enrico Nigiotti, Motta, Francesco Renga, The Zen Circus, Ex Otago, Il Volo, Ghemon, Paola Turci.

AREA ROSSA: Patty Pravo e Briga, Anna Tatangelo, Nino D’Angelo e Livio Cori, Boomdabash, Negrita, Einar, Federica Carta e Shade, Nek