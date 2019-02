Festival di Sanremo 2019. Chi sono gli artisti in gara? La carriera dei primi 12 cantanti

Mancano due giorni al via dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo che OA Sport seguirà minuto per minuto con una DIRETTA LIVE piena di sorprese, a cui anche i lettori potranno partecipare con i commenti social. Iniziamo a conoscere i protagonisti della kermesse canora sanremese con un sunto delle carriere artistiche dei primi 12 protagonisti della gara.

ARISA

Arisa, vero nome Rosalba Pippa, è nata a Genova nel 1982 e debutta al Teatro Ariston nella gara delle Giovani Proposte del Festival di Sanremo 2009, dove vince con la canzone “Sincerità”, si aggiudica il Premio della Critica intitolato a Mia Martini e il Premio Assomusica Casa Sanremo. Nel 2010 Arisa torna al Festival di Sanremo con il brano “Malamorenò” accompagnata dal trio Le Sorelle Marinetti. Il famoso jazzista Lino Patruno la affianca sul palco dell’Ariston per un altro duetto di assoluto prestigio. Il 15 febbraio 2012 viene pubblicato il suo terzo album “Amami”, prodotto da Mauro Pagani, in contemporanea con l’uscita del singolo “La notte”, presentato al Festival di Sanremo 2012 dove avviene anche la collaborazione con Josè Feliciano nello storico brano “Que serà”.

A febbraio 2014 partecipa e vince il Festival di Sanremo con il brano “Controvento” contenuto nell’album “Se vedo te”. Ad aprile inizia un tour con due anteprime sold out a Roma e a Milano, per continuare poi tutta l’estate. A febbraio 2015 torna al Festival di Sanremo in veste di conduttrice al fianco di Carlo Conti ed Emma. Il 2016 la vede di nuovo protagonista sul palco dell’Ariston, questa volta in gara, con il brano “Guardando il Cielo” tratto dal suo nuovo album uscito il 12 febbraio. Nel 2018 è ospite di Giovanni Caccamo a Sanremo su “Eterno” e nel 2019 esce per Sugar il nuovo album di inediti.

LOREDANA BERTE’

Loredana Bertè nasce a Bagnara Calabra (RC) nel 1950, terza di quattro figlie, tre anni esatti dopo la sorella Domenica Bertè (in arte Mia Martini), scomparsa prematuramente il 12 maggio 1995.

Nel 1975, dopo una lunga e controversa gavetta, Loredana incide “Sei bellissima”. Dopo gli album “Normale o Super” e “Tir”, nel 1978 arriva “Dedicato”, scritta per lei da Ivano Fossati. Un anno più tardi il successo enorme di “E la luna bussò”, l’LP in cui il brano viene inserito, “Bandabertè”, è tra i vinili più venduti del 1979. È del 1980 invece “In alto mare”, altra nuova sfida di Loredana: un brano funky in italiano.

Nel 1982 grazie alla collaborazione con l’amico Ivano Fossati nasce una nuova canzone-manifesto, “Non sono una signora”, con cui Loredana vince il Festivalbar. Nel 1986, Loredana decide di sorprendere tutti e accetta di partecipare al Festival di Sanremo per la prima volta nella sua carriera col brano “Re”, scegliendo di esibirsi con il famoso look del “pancione finto” che fa scalpore e che ancora oggi viene ricordato in ogni servizio televisivo sul Festival di Sanremo. Torna a Sanremo nel 1988 col brano “Io, sì io”, nato dalla collaborazione con Tony Cicco e l’album omonimo presenta una Loredana più matura, con brani più complessi.

Nel 1991 è di nuovo il palco del teatro Ariston con un brano scritto per lei da Pino Daniele, “In questa città”, un brano intimo e sofferto che ci presenta una Loredana ancora diversa. Nel 1992 è il momento di presentarsi clamorosamente insieme, in coppia, al Festival di Sanremo con la sorella Mia Martini. Lo fanno con un brano firmato da Loredana con Maurizio Piccoli, “Stiamo come stiamo”. “Amici non ne ho” è il brano che Loredana presenta a Sanremo 1994. È del 1997 il suo ritorno a Sanremo col bellissimo brano “Luna”, nel 2002 è ancora a Sanremo con “Dimmi che mi ami” e nel 2008 c’è di nuovo Sanremo nei suoi progetti ma “Musica e Parole” viene però squalificata dalla gara a causa di alcune accuse di plagio che riguardano il compositore della musica del brano, Alberto Radius.

È del 2012 la sua partecipazione a Sanremo in coppia con Gigi D’Alessio col brano “Respirare”, terzo posto per il televoto, quarto posto nella classifica finale. Lo scorso anno il successo enorme di “Non Ti Dico No” in featuring con la band salentina dei Boomdabash che rilancia alla grande la carriera della Bertè.

BOOMDABASH

I BoomDaBash, origine salentina, nascono nel lontano 2002 come classico jamaican sound system, fondato da Blazon, attuale deejay e produttore del quartetto. Dell’originario sound system ormai è rimasto ben poco e i BoomDaBash ben presto diventano un gruppo musicale a tutti gli effetti.

Blazon, Biggie Bash e Payà (i due cantanti) insieme a Mr. Ketra, talentuoso beatmaker abruzzese, iniziano attivamente e con maggiore coscienza la loro avventura nella reggae music.

Nel maggio 2011, a distanza di tre anni dalla fortunata uscita del primo lavoro, i BoomDaBash pubblicano il secondo progetto discografico, “Made In Italy”, anticipato dalla hit track “Murder” che porta la band alla vittoria dell’MTV New Generation sul palco degli MTV Days a Torino. Nello stesso anno pubblicano il singolo “The Message” il cui street video viene girato tra Manhattan e Brooklyn.

A giugno 2014 i BoomDaBash presentano il loro nuovo singolo, “L’importante” che vede la partecipazione dello storico gruppo Romano “Otto Ohm”. Il 2015 è un anno ricco di novità: presentano il nuovo singolo “Un attimo”, progetto ambizioso accompagnato da un videoclip diretto da Mauro Russo e dal suo team di produzioni “Calibro Nove”. Il 10 Giugno 2015 esce il quarto lavoro discografico della band dal titolo “Radio Revolution”. Tra Settembre 2016 e i primi mesi del 2017 la band raccoglie i frutti del duro lavoro fatto raggiungendo l’ambizioso traguardo della certificazione Fimi come disco d’oro per tre brani. Il primo ad arrivare è quello per “A tre passi da Te” feat. Alessandra Amoroso, il secondo è quello per “L’importante” Feat. Otto Ohm, mentre il terzo è proprio quello per “Portami con Te” che nei mesi successivi raggiungerà il traguardo più ambito per la carriera di una band.

A giugno 2017 esce il singolo “In un giorno qualsiasi”, brano con il quale la band approda in Universal Music e nello stesso anno ricevono il disco di platino per la hit “Portami con te” partecipando ai Wind Music Award. A giugno 2018 è uscito “Barracuda” il loro ultimo album che ha conquistato ogni classifica. Il singolo “Non ti dico no” con Loredana Bertè, già certificato dalla Fimi disco di platino, è stato il brano in assoluto più trasmesso dalle radio italiane nel 2018 aggiudicandosi la vetta della Top 100 of the year 2018, la classifica airplay annuale dei singoli più trasmessi in radio.

Un 2018 ricco di grandi soddisfazioni per i BoomDaBash e dopo gli innumerevoli sold out registrati nei concerti estivi e un tour nelle principali città europee aprono il 2019 con il debutto alla 69esima edizione del Festival di Sanremo dove saranno in gara tra i big con il brano “Per un milione”.

FEDERICA CARTA E SHADE

FEDERICA CARTA

Federica Carta è nata a Roma NEL 1999. Arrivata alla finale della sedicesima edizione di “Amici”, ha pubblicato il suo primo album dal titolo omonimo a giugno 2017. Il disco, prodotto da Andrea Rigonat (Elisa), è ad oggi disco d’oro e contiene i singoli “Dopotutto” e “Ti Avrei Voluto Dire”, certificati entrambi oro. A novembre dello stesso anno Federica ha duettato con Shade nel singolo “Irraggiungibile”, brano di successo ad oggi certificato doppio disco di platino, con oltre 50 milioni di visualizzazioni. Da gennaio 2018 Federica è la conduttrice del programma di Rai Gulp “Top Music”, appuntamento musicale con le classifiche ufficiali Fimi/GfK della musica più venduta in Italia. Ad aprile arriva il suo nuovo album “Molto più di un film” prodotto da Dario Faini, Antonio Filippelli e Andrea Rigonat.

SHADE

Vito Shade Ventura è un rapper, attore, doppiatore e conduttore torinese, nato nel 1987. A marzo 2015 pubblica il suo primo album “Mirabilansia” che esce in free download sul portale di Radio 105. Il disco entra nella top ten dei dischi più venduti in Italia, e viene accompagnato dal singolo “Se i rapper non fossero noi” in collaborazione con Fred De Palma e successivamente da “Stronza bipolare” che ottiene la certificazione di disco d’oro.

Nell’estate 2017 pubblica la hit “Bene ma non benissimo” con la quale partecipa al “Wind Summer Festival” su Canale5, nella categoria giovani. Nell’estate 2018 pubblica il singolo estivo “Amore a prima insta”, ironizzando sugli amori da social network che viene certificato disco d’oro e ottiene più di 20 milioni di visualizzazioni. Il 16 Novembre pubblica il disco “Truman”, accompagnato dal singolo “Figurati noi” feat. Emma Muscat. Anche questo disco esordisce nella top ten dei più venduti in Italia. Durante l’edizione 2018 di Sanremo Giovani, viene selezionato dal direttore artistico Claudio Baglioni per far parte del cast di Sanremo Big con il singolo “Senza farlo apposta” con Federica Carta.

SIMONE CRISTICCHI

Simone Cristicchi è un cantante, attore, scrittore e autorem nato a Roma nel 1977. Nel ’98 l’incontro con il produttore esecutivo Francesco Migliacci ed il produttore artistico Francesco Musacco. Con Sony Music nel 2005 l’uscita del fortunatissimo singolo “Vorrei cantare come Biagio”.

Nel 2006 il primo album “Fabbricante di canzoni”. Cristicchi rivela le sue due anime: irriverente, ironica, e quella intima, poetica. Con il Festival di Sanremo 2006 e il brano “Che bella gente” arriva la prestigiosa Targa Tenco con plebiscito della giuria di giornalisti. Nel 2007 al Festival di Sanremo la consacrazione con “Ti regalerò una rosa”. Vince il Festival e il Premio della Critica.

Nel 2010 il successo al Festival di Sanremo con “Meno male” e la vittoria del Premio Mogol 2010.

Nel 2013 è tra i big di Sanremo con i brani “Mi manchi” e “La prima volta (che sono morto)” e, sempre di quell’anno, è la pubblicazione del quarto cd album, dal titolo: “Album di famiglia”.

A novembre 2017 viene nominato direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo, a febbraio 2018 è ospite, al Festival di Sanremo, di Fabrizio Moro ed Ermal Meta interpretando il brano “Non mi avete fatto niente” con un toccante monologo introduttivo. Il brano risulterà vincitore dell’edizione.

NINO D’ANGELO E LIVIO CORI

NINO D’ANGELO

Gaetano D’Angelo, in arte Nino D’Angelo è nato a San Pietro a Patierno (un quartiere periferico di Napoli) nel 1957. Debutta nel 1976 con il disco “’A storia mia (‘o scippo)”. I film che lo vedono protagonista, e che prendono spunto dai suoi brani, diventano “cult” per gli amanti del genere: “Lo studente”, “L’Ave Maria”, “Tradimento e giuramento”, lo fanno balzare agli onori della cronaca e le grandi distribuzioni cominciano a corteggiarlo. Il grande successo popolare arriva nel 1981 con “Nu jeans e ‘na maglietta”. Nel 1986 Gianni Ravera lo invita al Festival di Sanremo, il brano “Vai”.

Sul finire del decennio pubblica album che sono il manifesto del nuovo percorso, da “’A nu pass’ d’a città” (1997) a “Terranera” (2001) con brani che diventano capisaldi della sua discografia (“Senza giacca e cravatta” e “Jesce sole”, per citarne un paio), e porta il tour “Terranera” in alcuni dei centri periferici della Campania, con l’obiettivo di cantare nei luoghi dove la musica non arriva mai. Altri capitoli importanti saranno “‘O schiavo e ‘o rre” (2003), “Il ragù con la guerra” (2005) e “Gioia nova” (2007).

Nel 2006 viene nominato direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli che, grazie al suo lavoro, in poco tempo mette in piedi stagioni esaltanti e diventa il punto importante di aggregazione culturale non solo per il quartiere di Forcella, ma per tutta la città.

LIVIO CORI

Livio Cori, classe 1990, è una delle voci più intense e sorprendenti della nuova scena partenopea. Appena quattordicenne inizia a scrivere le prime rime e studia canto e armonia, nel 2015 esce il singolo “Tutta la notte” che conquista il premio MEI come miglior nuovo artista Hip Hop. Nel 2017 esordisce come attore nella terza stagione di Gomorra. Il brano “Surdat”, scritto dallo stesso Livio Cori durante le riprese della fiction, viene inserito nella colonna sonora della serie. Nel 2019 esce per Sugar il suo album d’esordio.

EINAR

Einar Ortiz, nato a Santiago De Cuba, vive nella provincia di Brescia dall’età di 9 anni. Da giovanissimo si appassiona alla musica e impara, da autodidatta, a suonare chitarra e pianoforte, in maniera non professionista. A fine 2017 sbarca ad Amici, dove sin da subito si fa apprezzare per il suo inconfondibile timbro e le sue doti interpretative, fino ad arrivare al terzo posto del talent show.

Il suo primo EP, intitolato semplicemente “Einar”, uscito lo scorso giugno e rimasto per settimane tra i dischi più. Dopo l’EP uscito all’indomani di Amici, con “Centomila Volte”, scritta da Tony Maiello, Enrico Palmosi e Ivan Bentivoglio, Einar vince Sanremo Giovani con il brano “Parole nuove”, di Enrico Palmosi, Antonio Maiello e Nicola Marotta.

EX OTAGO

Gli Ex-Otago sono una band genovese composta da Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci, Francesco Bacci, Rachid Bouchabla. Nell’ottobre 2016, dalla collaborazione con l’etichetta bolognese Garrincha Dischi e con la torinese INRI, esce il quinto disco “Marassi” pubblicato da Universal Music Italia e anticipato dai singoli “Cinghiali incazzati”, “I giovani d’oggi” e “Quando sono con te” entrati da subito negli air play dei principali network radiofonici.

Dalla collaborazione con Jake La Furia per il singolo “Gli occhi della Luna” nasce l’idea di invitare altri autorevoli artisti ad arricchire i 10 brani originali di “Marassi”, così nell’aprile 2016 arriva “Marassi Deluxe” che contiene le collaborazioni con Eugenio Finardi, Dardust, Willie Peyote, Mecna, Marianne Mirage, Levante, España Circo Este, Bianco, oltre ad alcuni remix.

A maggio 2018 tornano con il nuovo brano “Tutto bene” con la produzione artistica di Matteo Cantaluppi. Il 26 ottobre esce il nuovo singolo “Questa notte”. Il 18 dicembre arriva “Bambini”, un regalo che la band ha scelto di fare al proprio pubblico nell’attesa dell’uscita del nuovo album “Corochinato”. La band partecipa alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Solo una canzone”.

GHEMON

Ghemon pseudonimo di Giovanni Luca Picariello è nato ad Avellino nel 1982 ed è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Dopo un lungo percorso artistico e gli album “La rivincita dei buoni” (2007), “E poi, all’improvviso, impazzire” (2009), “Qualcosa è cambiato” (2012) inizia a definire il suo territorio musicale: rap mescolato al soul, al funk, al jazz e alla musica italiana.

“ORCHIdee” esce nel maggio 2014. Debutta al 7° posto della classifica FIMI, e Ghemon inizia un lunghissimo tour con oltre 70 date accompagnato da una vera band rinominata “Le Forze del Bene”. Nell’autunno 2015 Ghemon ritira il premio come “Miglior Artista Hip Hop” al MEI.

“Mezzanotte” è il nuovo album di Ghemon, disponibile da settembre 2017: il disco, sempre prodotto da Tommaso Colliva e interamente suonato dalla sua band “Le forze del bene”. A novembre 2018 il singolo “Un Temporale” è stato certificato disco d’oro. Le doti canore di Ghemon gli valgono la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 durante la serata dei duetti in cui affianca Diodato e Roy Paci, aggiungendo una strofa inedita al brano “Adesso”. Ghemon partecipA a Sanremo 2019 con il brano “Rose Viola”.

IL VOLO

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono i tre componenti de Il Volo. Il 2009 è l’anno dell’esordio come singoli partecipanti al Talent show di Rai 1 “Ti lascio una canzone”, dove vengono notati da Michele Torpedine, che decide di intraprendere con loro un percorso artistico internazionale. Il loro primo album “Il Volo” ottiene la certificazione “Disco di Platino” ed entra nella Top Ten di Billboard.

Nel 2011 Il Volo ottiene due nomination ai “Latin Grammy” per la pubblicazione e il milione di copie vendute di “Special Christmas Edition”. Il 2013 è l’anno del loro primo concerto al Radio City Music Hall di New York. Nel 2015 Il Volo partecipa e vince il Festival di Sanremo con il brano “Grande Amore”. Il 2016 e 2017 sono gli anni dedicati al progetto “Notte Magica”, il tributo all’evento del 1990 dove i Tre Tenori, Josè Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti, hanno incantato tutto il mondo dal palcoscenico delle Terme di Caracalla.

Il trio in occasione del Festival di Sanremo 2019, torna nuovamente sul palco dell’Ariston con il brano “Musica che resta”, scritto da Piero Romitelli, Emilio Munda, Gianna Nannini, Antonio Carozza e Pasquale Mammaro.

IRAMA

Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è un cantautore di Carrara, ma residente a Monza, nato nel 1995. La vera svolta arriva nell’estate del 2014 quando incontra Giulio Nenna, musicista e produttore musicale con il quale inizia una proficua collaborazione. Nel 2014 Irama partecipa A Sanremo Giovani con “Cosa Resterà. Nel 2018 entra ufficialmente a far parte della diciassettesima edizione di Amici, dove presenta i singoli “Un giorno in più” (che lo porterà ai vertici della classifica di iTunes), “Che ne sai”, “Che vuoi che sia”, “Un respiro” e “Nera”. Il 19 ottobre esce il nuovo album, “Giovani”, che debutta primo in classifica FIMI/GFK. A soli sette giorni dall’uscita, vanta più di 3 milioni di stream su Spotify. “Bella e rovinata” è il singolo d’esordio. Il 9 novembre “Giovani” è certificato Oro.

ACHILLE LAURO

Classe 1990, Achille Lauro è un rapper romano. Affiancato dal suo team di Beatmaker tra cui Boss Doms, Banf, Frenetik & Orang3, 3D, Dogslife, si distingue grazie alle nuove sonorità dettate da produttori all’avanguardia e dal suo metodo di scrittura distante e innovativo rispetto ai metodi più classici. Nell’estate del 2016 Achille Lauro diventa imprenditore di se stesso, fondando insieme a Dj Pitch8 il collettivo No Face e, da questo momento, trasferisce la sua residenza a Milano.

L’11 novembre 2016 esce “Ragazzi Madre”, ad ottobre 2017 firma per Sony Music e partecipa come concorrente al programma Pechino Express. A dicembre 2017 esce il primo singolo per Sony Music “Non sei come me”, anticipando “Pour l’amor” (prod. Boss Doms), primo disco uscito per Sony Music il 22 giugno 2018, i singoli “Midnight Carnival”, “Ammò” feat Clementino e Rocco Hunt e “Angelo Blu” feat Cosmo. Il 19 ottobre è stato rilasciato il nuovo singolo “Mamacita” feat Vins. Il 9 novembre è stata sancita un’inedita collaborazione, Anna Tatangelo feat Achille Lauro e Boss Doms, tramite il provocante riarrangiamento della hit “Ragazza di periferia”.