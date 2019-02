Sanremo 2019. La classifica: le tre fasce. Pubblicati solo i risultati della giuria demoscopica, poche sorprese. Irama e Ultimo: fuga per la vittoria?

Un parziale nel parziale. I dati pubblicati ieri a fine serata riguardanti la classifica provvisoria sono una piccola parte dei dati che poi andranno a comporre la classifica totale anche della prima serata e dunque si tratta solo di una piccola indicazione di come sono andate le cose. Mancano ancora le votazioni di oggi e domani e quelle di venerdì e sabato quando cambieranno il sistema di voto e le percentuali.

Ieri sera l’organizzazione del Festival ha reso noti, inserendo i cantanti in gara in tre fasce (la blù quella che comprende i più votati, la gialla quella intermedia, la rossa quella che comprende gli artisti meno votati), i risultati delle votazioni della giuria demoscopica, composta da 300 persone scelte in tutta Italia fra i fruitori di musica. Il voto della giuria demoscopica vale per il 30% della classifica generale. All’appello, in questa classifica molto parziale, manca il 30% della giuria della sala stampa e il 40% del televoto e dunque non è detto che i dati in nostro possesso corrispondano con l’effettiva classifica provvisoria al termine della prima serata.

Fatta questa doverosa premessa, si può dire che non sono molte le sorprese emerse dalla classifica provvisoria. In prima fascia ci sono tutti i grandi favoriti della vigilia secondo i bookmakers, tranne Arisa (che comunque era considerata outsider di lusso e si trova in fascia gialla) e Nigiotti (anche lui in fascia gialla ma era dato fra i possibili primi otto della graduatoria). Ecco le tre fasce emerse al termine della prima serata:

FASCIA BLU’

Ultimo

Loredana Berté

Daniele Silvestri

Irama

Simone Cristicchi

Francesco Renga

Il Volo

Nek

FASCIA GIALLA

Enrico Nigiotti

Shade e Federica Carta

Boomdabash

Negrita

Paola Turci

Anna Tatangelo

Patty Pravo e Briga

Arisa

FASCIA ROSSA

Mahmood

Achille Lauro

Nino D’Angelo e Livio Cori

Ghemon

Motta

Ex-Otago

The Zen Circus

Einar

