Sanremo 2019, il programma di stasera (7 febbraio): Tv, l’ordine di uscita, i cantanti e gli ospiti. Ancora dodici artisti in gara. C’è Antonello Venditti

Va in scena la terza serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma al Teatro Ariston oggi, giovedì 7 febbraio. Dopo un giorno di riposo, tornano ad esibirsi gli ultimi 12 dei 24 artisti al via della competizione canora ed è ancora molto consistente la presenza di importanti ospiti, musicali e non.

La terza serata prevede l’esibizione della seconda metà dei cantanti in gara e, come ieri permetterà il secondo ascolto, nel quale le giurie potranno cogliere particolari dei pezzi impossibili da notare al primo colpo. Gli ospiti musicali sono Antonello Venditti, che non ha mai gareggiato a Sanremo ma torna come ospite per lanciare il suo Tour, legato ai 40 anni di “Nata sotto il segno dei pesci”, Alessandra Amoroso, che presenterà il pezzo Dalla tua parte, il nuovo singolo estratto dall’album 10 e due artisti italiani fra i più conosciuti del mondo, protagonisti più volte a Sanremo nel passato come Umberto Tozzi (che Sanremo lo ha vinto assieme a Morandi e Ruggeri con “Si può dare di più”) e Raf che si preparano alla Tournèe in coppia che scatterà a fine aprile. La serata sarà impreziosita anche dalla presenza di un’altra icona della musica italiana nel mondo, Ornella Vanoni che torna a Sanremo dopo la partecipazione dello scorso anno assieme a Bungaro e Pacifico. In programma anche la presenza di Serena Rossi, che presenterà la fiction su Mia Martini in programma su Raiuno il 12 febbraio, e il comico romagnolo Paolo Cevoli, in tournèe nei teatri in questo periodo con la sua rivisitazione della Bibbia. Si potrebbe dunque ricreare la coppia con Claudio Bisio che ha fatto la storia del programma comico Zelig con Cevoli nei panni dell’assessore alle varie ed eventuali del comune di Roncofritto. I CANTANTI IN GARA NELLA SECONDA GIORNATA DEL 69. FESTIVAL DI SANREMO

Francesco Renga con «Aspetto che torni», Livio Cori e Nino D’Angelo con «Un’altra luce», Zen Circus con «L’amore è una dittatura», Ultimo con «I tuoi particolari», Motta con «Dov’è l’Italia?», Boomdabash con «Per un milione», Patty Pravo con Briga in «Un po’ come la vita», Simone Cristicchi con «Abbi cura di me», Anna Tatangelo con «Le nostre anime di notte» , Irama con «La ragazza col cuore di latta», Enrico Nigiotti con «Nonno Hollywood», Mahmood con «Soldi». L’ordine di uscita sarà comunicato dall’organizzazione nel pomeriggio.

FESTIVAL DI SANREMO (TERZA SERATA): PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

20.35: Terza serata

COME VEDERE IL FESTIVAL DI SANREMO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RAIUNO dalle 20.35

TUTTI I CANTANTI IN GARA AL 69. FESTIVAL DI SANREMO

