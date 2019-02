Festival di Sanremo 2019. Il regolamento: come verrà decretato il vincitore? Tre giurie, il televoto, nessuna eliminazione nei cinque giorni di gara. Tutto quello che c’è da sapere

Il Festival di Sanremo 2019 si svolgerà, come ormai di consueto, sulla distanza delle cinque serate di gara con la distribuzione ormai canonica delle esibizioni. Nella prima giornata tutti i 24 cantanti e gruppi al via eseguiranno il loro pezzo inedito, nelle due sessioni successive ascolteremo 12 cantanti per serata, il penultimo giorno è dedicato ai duetti e agli arrangiamenti speciali dei pezzi e la finale di sabato ospiterà nuovamente tutti i 24 cantanti in gara, con un appendice finale riservata ai primi tre della classifica fino a quel momento che si giocheranno la vittoria finale all’edizione 2019 del Festival.

Di seguito tutto ciò che c’è da sapere per capire meglio le dinamiche della gara, dalla composizione delle giurie, al sistema del televoto, alle modalità di voto che cambiano nelle cinque serate di gara.

LE GIURIE

Giuria della Sala Stampa: composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival (quotidiani, stampa periodica, web, radio e televisioni private) che potranno anche essere diversi in ciascuna delle serate di votazione, voterà nella 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ SERATA.

Giuria di Esperti: composta da 8 personaggi del mondo della musica, della cultura e dello spettacolo, voterà nella 4^ e 5^ SERATA.

Giuria Demoscopica: composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica, voterà da casa attraverso un’applicazione nella 1^, 2^ e 3^ SERATA.

TELEVOTO

Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim e Wind Tre, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero. Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001, attesa che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il codice di identificazione della canzone-artista scelto, e digitazione infine del codice a due cifre di identificazione scelto.

Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore.

Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3” e “wind”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio CoopVoce) e iliad inviando un SMS al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 01, codice01, codice 1, codice1 oppure per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20).

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Wind, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone e 3.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio indicati al paragrafo precedente. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni. Le numerazioni 894.001 e 475.475.1 di titolarità di TIM S.p.A. sono disabilitabili chiamando il proprio operatore telefonico.

Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a:

– 1^ SERATA: 5 (cinque) voti totali esprimibili per l’intera serata, che potranno essere anche tutti espressi in una delle sessioni di voto previste;

– 2 ^ 3^ e 4^ SERATA: 5 (cinque) voti per la sessione di voto prevista in ciascuna serata;

– 5^ SERATA: 5 (cinque) voti per ciascuna delle due sessione di voto previste.

1^ SERATA (martedì 05 febbraio 2019)

Interpretazione-esecuzione di 24 canzoni “nuove” da parte dei 24 Artisti in gara.

VOTAZIONE MISTA: TELEVOTO + GIURIA DELLA SALA STAMPA + GIURIA DEMOSCOPICA (CON PESO 40%, 30%, 30%).

Televoto con Sessione Singola per ogni esibizione dei 24 Artisti in cui sarà possibile votare solo l’Artista che si esibisce in quel momento.

Giuria della Sala Stampa: ciascun giornalista esprime 4 preferenze singole, ossia da attribuire a 4 Artisti differenti.

Giuria Demoscopica: Ciascun giurato avrà a disposizione 24 preferenze

– avrà l’obbligo di attribuire tutte le 24 preferenze;

– avrà la possibilità di distribuire le preferenze tra un minimo di 10 ed un massimo di 16 Artisti.

Il risultato del Televoto sarà trasformato in percentuale e sommato al voto percentualizzato della Giuria della Sala Stampa e della Giuria Demoscopica: i tre distinti risultati avranno rispettivamente peso per il 40%, 30%, 30%. In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del Televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della Giuria della Sala Stampa.

2^ SERATA (mercoledì 06 febbraio 2019)

Interpretazione-esecuzione delle 12 canzoni da parte dei primi 12 Artisti in gara.

VOTAZIONE MISTA: TELEVOTO + GIURIA DELLA SALA STAMPA + GIURIA DEMOSCOPICA (CON

PESO 40%, 30%, 30%)

Televoto con Sessione UNICA in cui sarà possibile votare per tutti i 12 Artisti in gara della Serata.

Giuria della Sala Stampa: ciascun giornalista esprime 2 preferenze singole, ossia da attribuire a 2 Artisti differenti.

Giuria Demoscopica: Ciascun giurato avrà a disposizione 12 preferenze.

– avrà l’obbligo di attribuire tutte le 12 preferenze;

– avrà la possibilità di distribuire le preferenze tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 Artisti.

Il risultato del Televoto sarà trasformato in percentuale e sommato al voto percentualizzato della Giuria della Sala Stampa e della Giuria Demoscopica: i tre distinti risultati avranno rispettivamente peso per il 40%,30%,30%. In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del Televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della Giuria della Sala Stampa.

3^ SERATA (giovedì 07 febbraio 2019)

Interpretazione-esecuzione delle altre 12 canzoni degli altri 12 Artisti in gara.

VOTAZIONE MISTA: TELEVOTO + GIURIA DELLA SALA STAMPA + GIURIA DEMOSCOPICA (CON

PESO 40%, 30%, 30%)

Televoto con Sessione UNICA in cui sarà possibile votare tutti i 12 Artista in gara della Serata.

Giuria della Sala Stampa: ciascun giornalista esprime 2 preferenze singole, ossia da attribuire a 2 Artisti differenti.

Giuria Demoscopica: Ciascun giurato avrà a disposizione 12 preferenze.

– avrà l’obbligo di attribuire tutte le 12 preferenze;

– avrà la possibilità di distribuire le preferenze tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 Artisti.

Il risultato del Televoto sarà trasformato in percentuale e sommato al voto percentualizzato della Giuria della Sala Stampa e della Giuria Demoscopica: i tre distinti risultati avranno rispettivamente peso per il 40%, 30%, 30%.

Al termine della Serata, verrà stilata una classifica relativa a tutte le 24 canzoni nuove interpretate ed eseguite dagli artisti, risultante dalla media delle percentuali di voto ottenute dalle canzoni/Artisti nel corso della Prima Serata e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata e della Terza Serata. In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del Televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della Giuria della Sala Stampa.

4^ SERATA (venerdì 08 febbraio 2019)

Interpretazione-esecuzione di tutte le 24 canzoni in gara degli Artisti, eventualmente con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un Artista Ospite.

VOTAZIONE MISTA: TELEVOTO + SALA STAMPA + GIURIA D’ONORE (CON PESO 50%, 30%, 20%).

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 24 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.

Giuria della Sala Stampa: ciascun giornalista esprime 4 preferenze singole, ossia da attribuire a 4 Artisti differenti.

Giuria d’Onore: Ciascun giurato avrà a disposizione 24 preferenze.

– avrà l’obbligo di attribuire tutte le 24 preferenze;

– avrà la possibilità di distribuire le preferenze tra un minimo di 10 ed un massimo di 16 Artisti.

Il risultato del Televoto sarà trasformato in percentuale e sommato al voto percentualizzato della Giuria della Sala Stampa e della Giuria d’Onore: i tre distinti risultati avranno rispettivamente peso per il 50%, 30%, 20%.

La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata ed il consolidato ottenuto nelle Serate precedenti determinerà una classifica delle 24 canzoni/Artisti. In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del Televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della Giuria d’Onore.

Rai-Direzione Rai Uno si riserva la facoltà di assegnare un premio speciale all’interpretazione/esecuzione con artista Ospite più votata in Serata.

5^ SERATA – FINALE (sabato 09 febbraio 2019)

PRIMA FASE

Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni da parte dei 24 Artisti in gara.

VOTAZIONE MISTA: TELEVOTO + SALA STAMPA + GIURIA D’ONORE (CON PESO 50%, 30%,

20%)

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 24 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.

Giuria della Sala Stampa: ciascun giornalista esprime 4 preferenze singole, ossia da attribuire a 4 Artisti differenti.

Giuria d’Onore: Ciascun giurato avrà a disposizione 24 preferenze.

– avrà l’obbligo di attribuire tutte le 24 preferenze;

– avrà la possibilità di distribuire le preferenze tra un minimo di 10 ed un massimo di 16 Artisti.

Il risultato del Televoto sarà trasformato in percentuale e sommato al voto percentualizzato della Giuria della Sala Stampa e della Giuria d’Onore: i tre distinti risultati avranno rispettivamente peso per il 50%, 30%, 20%. Al termine delle votazioni, la media tra le percentuali di voto ottenute durante la Serata ed il

consolidato ottenuto nelle Serate precedenti determinerà una classifica delle 24 canzoni/Artisti.

Gli Artisti che occuperanno le prime 3 posizioni di questa classifica accederanno alla fase finale (SECONDA FASE) senza svelamento della effettiva posizione in classifica e delle relative percentuali. In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del Televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della Giuria d’Onore.

SECONDA FASE

Interpretazione-esecuzione o riproposizione attraverso registrazione (RVM) dell’ultima esibizione effettuata (o parte di questa) dei 3 Artisti rimasti in gara.

VOTAZIONE MISTA: TELEVOTO + SALA STAMPA + GIURIA D’ONORE (CON PESO 50%, 30%,

20%).

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 3 Artisti rimasti in gara.

Giuria della Sala Stampa: ciascun giornalista esprime 1 preferenze singola, da attribuire a 1 Artista.

Giuria d’Onore: ciascun giurato avrà a disposizione 1 preferenze singola, da attribuire ad 1 Artista.

Il risultato del Televoto sarà trasformato in percentuale e sommato al voto percentualizzato della Giuria della Sala Stampa e della Giuria d’Onore: i tre distinti risultati avranno rispettivamente peso per il 50%, 30%, 20%.

Al termine delle votazioni, la media tra le percentuali di voto ottenute in quest’ultima sessione di votazione ed il consolidato ottenuto nelle votazioni precedenti, ripercentualizzato sui 3 finalisti, determinerà una nuova classifica delle 3 canzoni/Artisti.

La Canzone-Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata verrà proclamata vincitrice del 69° Festival di Sanremo. Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificata. In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del Televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della Giuria d’Onore.