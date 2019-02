Sanremo 2019, vincitore e classifica finale: Mahmood in trionfo, Ultimo e Il Volo sul podio

Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019, il 26enne ha conquistato la 69^ edizione della kermesse canora e ha festeggiato sul palco del Teatro Ariston con la canzone “Soldi”. Il cantautore, di mamma sarda e papà egiziano, era balzato agli onori della cronaca partecipando a X Factor nel 2012 poi si è fatto strada nel circuito e oggi ha trionfato battendo il favorito Ultimo e Il Volo.

Il pubblico presente al Teatro Ariston ha contestato a lungo il verdetto e ha acclamato Loredana Berté, tra le grandi favorite per il successo e che invece si è dovuta accontentare del quarto posto. Di seguito la classifica finale del Festival di Sanremo 2019 (cantanti, tra parentesi la canzone portata sul palco nel corso di questa settimana).

CLASSIFICA FESTIVAL SANREMO 2019:

1. Mahmood (Soldi)

2. Ultimo (I tuoi particolari)

3. Il Volo (Musica che resta)

4. Loredana Berté (Cosa ti aspetti da me)

5. Simone Cristicchi (Abbi cura di me)

6. Daniele Silvestri (Argentovivo)

7. Irama (La ragazza con il cuore di latta)

8. Arisa (Mi sento bene)

9. Achille Lauro (Rolls Royce)

10. Enrico Nigiotti (Nonno Hollywood)

11. Boomdabash (Per un milione)

12. Ghemon (Rose Viola)

13. Ex-Otago (Solo una canzone)

14. Motta (Dov’è l’Italia)

15. Francesco Renga (Aspetto che torni)

16. Paola Turci (L’ultimo ostacolo)

17. The Zen Circus (L’amore è una dittatura)

18. Federica Carta e Shade (Senza farlo apposta)

19. Nek (Mi farò trovare pronto)

20. Negrita (I ragazzi stanno bene)

21. Patty Pravo con Briga (Un po’ come la vita)

22. Anna Tatangelo (Le nostre anime di notte)

23. Einar (Parole Nuove)

24. Nino D’Angelo e Livio Cori (Un’altra luce)